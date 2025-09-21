信号部分
信号 / MetaTrader 4 / GoldX1
Kamal Awad

GoldX1

Kamal Awad
0条评论
可靠性
17
0 / 0 USD
每月复制 33 USD per 
增长自 2025 79%
Headway-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
165
盈利交易:
111 (67.27%)
亏损交易:
54 (32.73%)
最好交易:
4 076.60 USD
最差交易:
-5 448.44 USD
毛利:
83 400.47 USD (128 796 pips)
毛利亏损:
-38 485.92 USD (60 834 pips)
最大连续赢利:
15 (6 554.41 USD)
最大连续盈利:
16 094.37 USD (11)
夏普比率:
0.24
交易活动:
16.75%
最大入金加载:
6.10%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
13 小时
采收率:
3.90
长期交易:
132 (80.00%)
短期交易:
33 (20.00%)
利润因子:
2.17
预期回报:
272.21 USD
平均利润:
751.36 USD
平均损失:
-712.70 USD
最大连续失误:
8 (-2 225.65 USD)
最大连续亏损:
-11 525.47 USD (3)
每月增长:
-1.53%
年度预测:
-18.55%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1 572.00 USD
最大值:
11 525.47 USD (17.67%)
相对跌幅:
结余:
19.71% (4 456.02 USD)
净值:
9.31% (9 851.58 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 150
XAGUSD 7
EURGBP 4
EURUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 47K
XAGUSD -1.1K
EURGBP -1.2K
EURUSD 368
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 71K
XAGUSD -2.2K
EURGBP -2.2K
EURUSD 1.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4 076.60 USD
最差交易: -5 448 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +6 554.41 USD
最大连续亏损: -2 225.65 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.50 × 4
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
TradeMaxGlobal-Live5
2.22 × 54
FBS-Real-2
3.91 × 202
TitanFX-02
5.03 × 34
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
Axi-US02-Live
13.00 × 2
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.83 × 86
This signal is traded only on gold with aggressive scalping trades and a fixed stop-loss

没有评论
2026.01.12 14:04
No swaps are charged
2026.01.12 14:04
No swaps are charged
2026.01.07 16:53
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 00:38
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.72% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 14:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 05:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.27 02:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 07:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 15:50
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.10.30 09:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 10:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 05:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 02:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.10 00:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 19:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 16:49
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
