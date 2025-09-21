- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
165
Negociações com lucro:
111 (67.27%)
Negociações com perda:
54 (32.73%)
Melhor negociação:
4 076.60 USD
Pior negociação:
-5 448.44 USD
Lucro bruto:
83 400.47 USD (128 796 pips)
Perda bruta:
-38 485.92 USD (60 834 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (6 554.41 USD)
Máximo lucro consecutivo:
16 094.37 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
16.75%
Depósito máximo carregado:
6.10%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
3.90
Negociações longas:
132 (80.00%)
Negociações curtas:
33 (20.00%)
Fator de lucro:
2.17
Valor esperado:
272.21 USD
Lucro médio:
751.36 USD
Perda média:
-712.70 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-2 225.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-11 525.47 USD (3)
Crescimento mensal:
-1.53%
Previsão anual:
-18.55%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 572.00 USD
Máximo:
11 525.47 USD (17.67%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.71% (4 456.02 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.31% (9 851.58 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|150
|XAGUSD
|7
|EURGBP
|4
|EURUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|47K
|XAGUSD
|-1.1K
|EURGBP
|-1.2K
|EURUSD
|368
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|71K
|XAGUSD
|-2.2K
|EURGBP
|-2.2K
|EURUSD
|1.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4 076.60 USD
Pior negociação: -5 448 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +6 554.41 USD
Máxima perda consecutiva: -2 225.65 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.50 × 4
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.22 × 54
|
FBS-Real-2
|3.91 × 202
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
This signal is traded only on gold with aggressive scalping trades and a fixed stop-loss
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
33 USD por mês
79%
0
0
USD
USD
101K
USD
USD
17
100%
165
67%
17%
2.16
272.21
USD
USD
20%
1:500