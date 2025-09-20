SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Passive Power Signal
Wichai Chomvijit

Passive Power Signal

Wichai Chomvijit
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 147%
Tickmill-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6 409
Kârla kapanan işlemler:
5 145 (80.27%)
Zararla kapanan işlemler:
1 264 (19.72%)
En iyi işlem:
615.60 USD
En kötü işlem:
-1 126.26 USD
Brüt kâr:
26 530.05 USD (21 458 308 pips)
Brüt zarar:
-21 800.36 USD (18 775 971 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
112 (203.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
615.60 USD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
95.84%
Maks. mevduat yükü:
56.17%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
537
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.90
Alış işlemleri:
6 268 (97.80%)
Satış işlemleri:
141 (2.20%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
0.74 USD
Ortalama kâr:
5.16 USD
Ortalama zarar:
-17.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-218.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 174.00 USD (12)
Aylık büyüme:
1.62%
Yıllık tahmin:
19.63%
Algo alım-satım:
62%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 302.12 USD
Maksimum:
5 246.35 USD (98.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
73.88% (5 246.35 USD)
Varlığa göre:
60.07% (4 764.97 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 4315
US30 1354
BTCUSD 643
USDJPY 48
USDCAD 13
EURUSD 8
GBPUSD 8
USDCHF 7
AUDUSD 6
USTEC 3
NZDUSD 3
EURJPY 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 5.8K
US30 392
BTCUSD -1.4K
USDJPY -11
USDCAD 3
EURUSD -7
GBPUSD -2
USDCHF 3
AUDUSD -1
USTEC 6
NZDUSD -2
EURJPY -2
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 244K
US30 1.1M
BTCUSD 1.3M
USDJPY 993
USDCAD 237
EURUSD -162
GBPUSD -32
USDCHF 171
AUDUSD -3
USTEC 5.8K
NZDUSD -34
EURJPY -103
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +615.60 USD
En kötü işlem: -1 126 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +203.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -218.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.45 × 336
Tickmill-Live02
0.64 × 4111
ICMarkets-Live07
0.65 × 1206
Tickmill-Live
0.66 × 2624
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
VantageFXInternational-Live 2
0.75 × 4
Pepperstone-Demo01
0.86 × 7
ICMarkets-Live18
0.90 × 215
ICMarketsSC-Live23
1.04 × 68
ICMarkets-Live12
1.08 × 1213
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1181
ICMarketsSC-Live33
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live03
1.22 × 27
ICMarketsSC-Live04
1.28 × 238
Exness-Real3
1.31 × 74
86 daha fazla...
Passive power signals are ideal for those seeking stable, profitable trading without high risk.

Balance: USD 2,000













İnceleme yok
2025.11.10 02:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 10:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 09:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 11:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 01:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 01:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.06% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 00:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.06% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 23:40
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 22:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 21:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 20:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 19:31
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 18:22
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 17:22
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 16:22
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 16:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 04:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.21 23:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.20 16:10
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Passive Power Signal
Ayda 50 USD
147%
0
0
USD
7.2K
USD
17
62%
6 409
80%
96%
1.21
0.74
USD
74%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.