- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
6 409
Kârla kapanan işlemler:
5 145 (80.27%)
Zararla kapanan işlemler:
1 264 (19.72%)
En iyi işlem:
615.60 USD
En kötü işlem:
-1 126.26 USD
Brüt kâr:
26 530.05 USD (21 458 308 pips)
Brüt zarar:
-21 800.36 USD (18 775 971 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
112 (203.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
615.60 USD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
95.84%
Maks. mevduat yükü:
56.17%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
537
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.90
Alış işlemleri:
6 268 (97.80%)
Satış işlemleri:
141 (2.20%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
0.74 USD
Ortalama kâr:
5.16 USD
Ortalama zarar:
-17.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-218.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 174.00 USD (12)
Aylık büyüme:
1.62%
Yıllık tahmin:
19.63%
Algo alım-satım:
62%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 302.12 USD
Maksimum:
5 246.35 USD (98.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
73.88% (5 246.35 USD)
Varlığa göre:
60.07% (4 764.97 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4315
|US30
|1354
|BTCUSD
|643
|USDJPY
|48
|USDCAD
|13
|EURUSD
|8
|GBPUSD
|8
|USDCHF
|7
|AUDUSD
|6
|USTEC
|3
|NZDUSD
|3
|EURJPY
|1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|5.8K
|US30
|392
|BTCUSD
|-1.4K
|USDJPY
|-11
|USDCAD
|3
|EURUSD
|-7
|GBPUSD
|-2
|USDCHF
|3
|AUDUSD
|-1
|USTEC
|6
|NZDUSD
|-2
|EURJPY
|-2
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|244K
|US30
|1.1M
|BTCUSD
|1.3M
|USDJPY
|993
|USDCAD
|237
|EURUSD
|-162
|GBPUSD
|-32
|USDCHF
|171
|AUDUSD
|-3
|USTEC
|5.8K
|NZDUSD
|-34
|EURJPY
|-103
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +615.60 USD
En kötü işlem: -1 126 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +203.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -218.88 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
Tradeview-Live
|0.00 × 1
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
ICMarketsSC-Live09
|0.45 × 336
Tickmill-Live02
|0.64 × 4111
ICMarkets-Live07
|0.65 × 1206
Tickmill-Live
|0.66 × 2624
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
VantageFXInternational-Live 2
|0.75 × 4
Pepperstone-Demo01
|0.86 × 7
ICMarkets-Live18
|0.90 × 215
ICMarketsSC-Live23
|1.04 × 68
ICMarkets-Live12
|1.08 × 1213
ICMarketsSC-Live15
|1.14 × 1181
ICMarketsSC-Live33
|1.20 × 5
ICMarketsSC-Live03
|1.22 × 27
ICMarketsSC-Live04
|1.28 × 238
Exness-Real3
|1.31 × 74
Passive power signals are ideal for those seeking stable, profitable trading without high risk.
Balance: USD 2,000
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
147%
0
0
USD
USD
7.2K
USD
USD
17
62%
6 409
80%
96%
1.21
0.74
USD
USD
74%
1:500