- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
11 059
Negociações com lucro:
8 710 (78.75%)
Negociações com perda:
2 349 (21.24%)
Melhor negociação:
10 214.42 USD
Pior negociação:
-1 126.26 USD
Lucro bruto:
68 845.02 USD (25 457 005 pips)
Perda bruta:
-72 598.99 USD (26 346 147 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
123 (225.55 USD)
Máximo lucro consecutivo:
10 214.42 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
96.87%
Depósito máximo carregado:
132.27%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
1021
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.20
Negociações longas:
10 564 (95.52%)
Negociações curtas:
495 (4.48%)
Fator de lucro:
0.95
Valor esperado:
-0.34 USD
Lucro médio:
7.90 USD
Perda média:
-30.91 USD
Máximo de perdas consecutivas:
57 (-14 560.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-14 560.98 USD (57)
Crescimento mensal:
-60.46%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
55%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 753.97 USD
Máximo:
18 892.75 USD (123.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
89.30% (18 892.75 USD)
Pelo Capital Líquido:
71.67% (5 447.62 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8775
|US30
|1461
|BTCUSD
|726
|USDJPY
|48
|USDCAD
|13
|EURUSD
|8
|GBPUSD
|8
|USDCHF
|7
|AUDUSD
|6
|USTEC
|3
|NZDUSD
|3
|EURJPY
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-1.8K
|US30
|971
|BTCUSD
|-3K
|USDJPY
|-11
|USDCAD
|3
|EURUSD
|-7
|GBPUSD
|-2
|USDCHF
|3
|AUDUSD
|-1
|USTEC
|6
|NZDUSD
|-2
|EURJPY
|-2
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-133K
|US30
|1.5M
|BTCUSD
|-2.2M
|USDJPY
|993
|USDCAD
|237
|EURUSD
|-162
|GBPUSD
|-32
|USDCHF
|171
|AUDUSD
|-3
|USTEC
|5.8K
|NZDUSD
|-34
|EURJPY
|-103
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +10 214.42 USD
Pior negociação: -1 126 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 57
Máximo lucro consecutivo: +225.55 USD
Máxima perda consecutiva: -14 560.98 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.45 × 336
|
Tickmill-Live02
|0.64 × 4111
|
ICMarkets-Live07
|0.65 × 1206
|
Tickmill-Live
|0.66 × 2624
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.75 × 4
|
Pepperstone-Demo01
|0.86 × 7
|
ICMarkets-Live18
|0.90 × 215
|
ICMarketsSC-Live23
|1.04 × 68
|
ICMarkets-Live12
|1.08 × 1213
|
ICMarketsSC-Live15
|1.14 × 1181
|
ICMarketsSC-Live33
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live03
|1.22 × 27
|
ICMarketsSC-Live04
|1.28 × 238
|
Exness-Real3
|1.31 × 74
87 mais ...
