Wichai Chomvijit

Passive Power Signal

Wichai Chomvijit
0 comentários
24 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 -36%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
11 059
Negociações com lucro:
8 710 (78.75%)
Negociações com perda:
2 349 (21.24%)
Melhor negociação:
10 214.42 USD
Pior negociação:
-1 126.26 USD
Lucro bruto:
68 845.02 USD (25 457 005 pips)
Perda bruta:
-72 598.99 USD (26 346 147 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
123 (225.55 USD)
Máximo lucro consecutivo:
10 214.42 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
96.87%
Depósito máximo carregado:
132.27%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
1021
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.20
Negociações longas:
10 564 (95.52%)
Negociações curtas:
495 (4.48%)
Fator de lucro:
0.95
Valor esperado:
-0.34 USD
Lucro médio:
7.90 USD
Perda média:
-30.91 USD
Máximo de perdas consecutivas:
57 (-14 560.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-14 560.98 USD (57)
Crescimento mensal:
-60.46%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
55%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 753.97 USD
Máximo:
18 892.75 USD (123.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
89.30% (18 892.75 USD)
Pelo Capital Líquido:
71.67% (5 447.62 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 8775
US30 1461
BTCUSD 726
USDJPY 48
USDCAD 13
EURUSD 8
GBPUSD 8
USDCHF 7
AUDUSD 6
USTEC 3
NZDUSD 3
EURJPY 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -1.8K
US30 971
BTCUSD -3K
USDJPY -11
USDCAD 3
EURUSD -7
GBPUSD -2
USDCHF 3
AUDUSD -1
USTEC 6
NZDUSD -2
EURJPY -2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -133K
US30 1.5M
BTCUSD -2.2M
USDJPY 993
USDCAD 237
EURUSD -162
GBPUSD -32
USDCHF 171
AUDUSD -3
USTEC 5.8K
NZDUSD -34
EURJPY -103
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +10 214.42 USD
Pior negociação: -1 126 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 57
Máximo lucro consecutivo: +225.55 USD
Máxima perda consecutiva: -14 560.98 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.45 × 336
Tickmill-Live02
0.64 × 4111
ICMarkets-Live07
0.65 × 1206
Tickmill-Live
0.66 × 2624
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
VantageFXInternational-Live 2
0.75 × 4
Pepperstone-Demo01
0.86 × 7
ICMarkets-Live18
0.90 × 215
ICMarketsSC-Live23
1.04 × 68
ICMarkets-Live12
1.08 × 1213
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1181
ICMarketsSC-Live33
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live03
1.22 × 27
ICMarketsSC-Live04
1.28 × 238
Exness-Real3
1.31 × 74
Passive power signals are ideal for those seeking stable, profitable trading without high risk.

Balance: USD 2,000













Sem comentários
2025.12.29 10:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 10:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 09:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 07:17
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 23:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 23:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 22:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 20:00
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 13:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 09:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 11:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 02:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 21:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 20:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 13:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
