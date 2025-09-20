СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Passive Power Signal
Wichai Chomvijit

Passive Power Signal

Wichai Chomvijit
0 отзывов
24 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 -36%
Tickmill-Live04
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
11 059
Прибыльных трейдов:
8 710 (78.75%)
Убыточных трейдов:
2 349 (21.24%)
Лучший трейд:
10 214.42 USD
Худший трейд:
-1 126.26 USD
Общая прибыль:
68 845.02 USD (25 457 005 pips)
Общий убыток:
-72 598.99 USD (26 346 147 pips)
Макс. серия выигрышей:
123 (225.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
10 214.42 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
96.87%
Макс. загрузка депозита:
132.27%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
1021
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.20
Длинных трейдов:
10 564 (95.52%)
Коротких трейдов:
495 (4.48%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-0.34 USD
Средняя прибыль:
7.90 USD
Средний убыток:
-30.91 USD
Макс. серия проигрышей:
57 (-14 560.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-14 560.98 USD (57)
Прирост в месяц:
-60.46%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
55%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 753.97 USD
Максимальная:
18 892.75 USD (123.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
89.30% (18 892.75 USD)
По эквити:
71.67% (5 447.62 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 8775
US30 1461
BTCUSD 726
USDJPY 48
USDCAD 13
EURUSD 8
GBPUSD 8
USDCHF 7
AUDUSD 6
USTEC 3
NZDUSD 3
EURJPY 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -1.8K
US30 971
BTCUSD -3K
USDJPY -11
USDCAD 3
EURUSD -7
GBPUSD -2
USDCHF 3
AUDUSD -1
USTEC 6
NZDUSD -2
EURJPY -2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -133K
US30 1.5M
BTCUSD -2.2M
USDJPY 993
USDCAD 237
EURUSD -162
GBPUSD -32
USDCHF 171
AUDUSD -3
USTEC 5.8K
NZDUSD -34
EURJPY -103
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10 214.42 USD
Худший трейд: -1 126 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 57
Макс. прибыль в серии: +225.55 USD
Макс. убыток в серии: -14 560.98 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.45 × 336
Tickmill-Live02
0.64 × 4111
ICMarkets-Live07
0.65 × 1206
Tickmill-Live
0.66 × 2624
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
VantageFXInternational-Live 2
0.75 × 4
Pepperstone-Demo01
0.86 × 7
ICMarkets-Live18
0.90 × 215
ICMarketsSC-Live23
1.04 × 68
ICMarkets-Live12
1.08 × 1213
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1181
ICMarketsSC-Live33
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live03
1.22 × 27
ICMarketsSC-Live04
1.28 × 238
Exness-Real3
1.31 × 74
еще 87...
Passive power signals are ideal for those seeking stable, profitable trading without high risk.

Balance: USD 2,000













Нет отзывов
2025.12.29 10:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 10:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 09:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 07:17
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 23:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 23:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 22:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 20:00
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 13:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 09:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 11:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 02:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 21:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 20:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 13:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Passive Power Signal
50 USD в месяц
-36%
0
0
USD
5.9K
USD
24
55%
11 059
78%
97%
0.94
-0.34
USD
89%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.