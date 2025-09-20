- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
11 059
Прибыльных трейдов:
8 710 (78.75%)
Убыточных трейдов:
2 349 (21.24%)
Лучший трейд:
10 214.42 USD
Худший трейд:
-1 126.26 USD
Общая прибыль:
68 845.02 USD (25 457 005 pips)
Общий убыток:
-72 598.99 USD (26 346 147 pips)
Макс. серия выигрышей:
123 (225.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
10 214.42 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
96.87%
Макс. загрузка депозита:
132.27%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
1021
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.20
Длинных трейдов:
10 564 (95.52%)
Коротких трейдов:
495 (4.48%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-0.34 USD
Средняя прибыль:
7.90 USD
Средний убыток:
-30.91 USD
Макс. серия проигрышей:
57 (-14 560.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-14 560.98 USD (57)
Прирост в месяц:
-60.46%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
55%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 753.97 USD
Максимальная:
18 892.75 USD (123.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
89.30% (18 892.75 USD)
По эквити:
71.67% (5 447.62 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8775
|US30
|1461
|BTCUSD
|726
|USDJPY
|48
|USDCAD
|13
|EURUSD
|8
|GBPUSD
|8
|USDCHF
|7
|AUDUSD
|6
|USTEC
|3
|NZDUSD
|3
|EURJPY
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-1.8K
|US30
|971
|BTCUSD
|-3K
|USDJPY
|-11
|USDCAD
|3
|EURUSD
|-7
|GBPUSD
|-2
|USDCHF
|3
|AUDUSD
|-1
|USTEC
|6
|NZDUSD
|-2
|EURJPY
|-2
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-133K
|US30
|1.5M
|BTCUSD
|-2.2M
|USDJPY
|993
|USDCAD
|237
|EURUSD
|-162
|GBPUSD
|-32
|USDCHF
|171
|AUDUSD
|-3
|USTEC
|5.8K
|NZDUSD
|-34
|EURJPY
|-103
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10 214.42 USD
Худший трейд: -1 126 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 57
Макс. прибыль в серии: +225.55 USD
Макс. убыток в серии: -14 560.98 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.45 × 336
|
Tickmill-Live02
|0.64 × 4111
|
ICMarkets-Live07
|0.65 × 1206
|
Tickmill-Live
|0.66 × 2624
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.75 × 4
|
Pepperstone-Demo01
|0.86 × 7
|
ICMarkets-Live18
|0.90 × 215
|
ICMarketsSC-Live23
|1.04 × 68
|
ICMarkets-Live12
|1.08 × 1213
|
ICMarketsSC-Live15
|1.14 × 1181
|
ICMarketsSC-Live33
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live03
|1.22 × 27
|
ICMarketsSC-Live04
|1.28 × 238
|
Exness-Real3
|1.31 × 74
еще 87...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Passive power signals are ideal for those seeking stable, profitable trading without high risk.
Balance: USD 2,000
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
-36%
0
0
USD
USD
5.9K
USD
USD
24
55%
11 059
78%
97%
0.94
-0.34
USD
USD
89%
1:500