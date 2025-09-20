- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
6 401
Bénéfice trades:
5 137 (80.25%)
Perte trades:
1 264 (19.75%)
Meilleure transaction:
615.60 USD
Pire transaction:
-1 126.26 USD
Bénéfice brut:
26 516.89 USD (21 456 950 pips)
Perte brute:
-21 800.36 USD (18 775 971 pips)
Gains consécutifs maximales:
104 (190.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
615.60 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
95.84%
Charge de dépôt maximale:
56.17%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
529
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.90
Longs trades:
6 260 (97.80%)
Courts trades:
141 (2.20%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
0.74 USD
Bénéfice moyen:
5.16 USD
Perte moyenne:
-17.25 USD
Pertes consécutives maximales:
22 (-218.88 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 174.00 USD (12)
Croissance mensuelle:
1.43%
Prévision annuelle:
17.39%
Algo trading:
62%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 302.12 USD
Maximal:
5 246.35 USD (98.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
73.88% (5 246.35 USD)
Par fonds propres:
60.07% (4 764.97 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4307
|US30
|1354
|BTCUSD
|643
|USDJPY
|48
|USDCAD
|13
|EURUSD
|8
|GBPUSD
|8
|USDCHF
|7
|AUDUSD
|6
|USTEC
|3
|NZDUSD
|3
|EURJPY
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|5.8K
|US30
|392
|BTCUSD
|-1.4K
|USDJPY
|-11
|USDCAD
|3
|EURUSD
|-7
|GBPUSD
|-2
|USDCHF
|3
|AUDUSD
|-1
|USTEC
|6
|NZDUSD
|-2
|EURJPY
|-2
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|243K
|US30
|1.1M
|BTCUSD
|1.3M
|USDJPY
|993
|USDCAD
|237
|EURUSD
|-162
|GBPUSD
|-32
|USDCHF
|171
|AUDUSD
|-3
|USTEC
|5.8K
|NZDUSD
|-34
|EURJPY
|-103
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +615.60 USD
Pire transaction: -1 126 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +190.19 USD
Perte consécutive maximale: -218.88 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.45 × 336
|
Tickmill-Live02
|0.64 × 4111
|
ICMarkets-Live07
|0.65 × 1206
|
Tickmill-Live
|0.66 × 2624
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.75 × 4
|
Pepperstone-Demo01
|0.86 × 7
|
ICMarkets-Live18
|0.90 × 215
|
ICMarketsSC-Live23
|1.04 × 68
|
ICMarkets-Live12
|1.08 × 1213
|
ICMarketsSC-Live15
|1.14 × 1181
|
ICMarketsSC-Live33
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live03
|1.22 × 27
|
ICMarketsSC-Live04
|1.28 × 238
|
Exness-Real3
|1.31 × 74
86 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Passive power signals are ideal for those seeking stable, profitable trading without high risk.
Balance: USD 2,000
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
50 USD par mois
146%
0
0
USD
USD
7.2K
USD
USD
17
62%
6 401
80%
96%
1.21
0.74
USD
USD
74%
1:500