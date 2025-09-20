SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Passive Power Signal
Wichai Chomvijit

Passive Power Signal

Wichai Chomvijit
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 146%
Tickmill-Live04
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
6 401
Bénéfice trades:
5 137 (80.25%)
Perte trades:
1 264 (19.75%)
Meilleure transaction:
615.60 USD
Pire transaction:
-1 126.26 USD
Bénéfice brut:
26 516.89 USD (21 456 950 pips)
Perte brute:
-21 800.36 USD (18 775 971 pips)
Gains consécutifs maximales:
104 (190.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
615.60 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
95.84%
Charge de dépôt maximale:
56.17%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
529
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.90
Longs trades:
6 260 (97.80%)
Courts trades:
141 (2.20%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
0.74 USD
Bénéfice moyen:
5.16 USD
Perte moyenne:
-17.25 USD
Pertes consécutives maximales:
22 (-218.88 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 174.00 USD (12)
Croissance mensuelle:
1.43%
Prévision annuelle:
17.39%
Algo trading:
62%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 302.12 USD
Maximal:
5 246.35 USD (98.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
73.88% (5 246.35 USD)
Par fonds propres:
60.07% (4 764.97 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 4307
US30 1354
BTCUSD 643
USDJPY 48
USDCAD 13
EURUSD 8
GBPUSD 8
USDCHF 7
AUDUSD 6
USTEC 3
NZDUSD 3
EURJPY 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 5.8K
US30 392
BTCUSD -1.4K
USDJPY -11
USDCAD 3
EURUSD -7
GBPUSD -2
USDCHF 3
AUDUSD -1
USTEC 6
NZDUSD -2
EURJPY -2
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 243K
US30 1.1M
BTCUSD 1.3M
USDJPY 993
USDCAD 237
EURUSD -162
GBPUSD -32
USDCHF 171
AUDUSD -3
USTEC 5.8K
NZDUSD -34
EURJPY -103
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +615.60 USD
Pire transaction: -1 126 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +190.19 USD
Perte consécutive maximale: -218.88 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.45 × 336
Tickmill-Live02
0.64 × 4111
ICMarkets-Live07
0.65 × 1206
Tickmill-Live
0.66 × 2624
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
VantageFXInternational-Live 2
0.75 × 4
Pepperstone-Demo01
0.86 × 7
ICMarkets-Live18
0.90 × 215
ICMarketsSC-Live23
1.04 × 68
ICMarkets-Live12
1.08 × 1213
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1181
ICMarketsSC-Live33
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live03
1.22 × 27
ICMarketsSC-Live04
1.28 × 238
Exness-Real3
1.31 × 74
86 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Passive power signals are ideal for those seeking stable, profitable trading without high risk.

Balance: USD 2,000













Aucun avis
2025.11.10 02:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 10:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 09:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 11:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 01:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 01:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.06% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 00:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.06% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 23:40
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 22:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 21:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 20:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 19:31
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 18:22
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 17:22
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 16:22
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 16:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 04:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.21 23:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.20 16:10
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Passive Power Signal
50 USD par mois
146%
0
0
USD
7.2K
USD
17
62%
6 401
80%
96%
1.21
0.74
USD
74%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.