- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
11 059
利益トレード:
8 710 (78.75%)
損失トレード:
2 349 (21.24%)
ベストトレード:
10 214.42 USD
最悪のトレード:
-1 126.26 USD
総利益:
68 845.02 USD (25 457 005 pips)
総損失:
-72 598.99 USD (26 346 147 pips)
最大連続の勝ち:
123 (225.55 USD)
最大連続利益:
10 214.42 USD (1)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
96.87%
最大入金額:
132.27%
最近のトレード:
12 時間前
1週間当たりの取引:
1021
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.20
長いトレード:
10 564 (95.52%)
短いトレード:
495 (4.48%)
プロフィットファクター:
0.95
期待されたペイオフ:
-0.34 USD
平均利益:
7.90 USD
平均損失:
-30.91 USD
最大連続の負け:
57 (-14 560.98 USD)
最大連続損失:
-14 560.98 USD (57)
月間成長:
-60.46%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
55%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 753.97 USD
最大の:
18 892.75 USD (123.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
89.30% (18 892.75 USD)
エクイティによる:
71.67% (5 447.62 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8775
|US30
|1461
|BTCUSD
|726
|USDJPY
|48
|USDCAD
|13
|EURUSD
|8
|GBPUSD
|8
|USDCHF
|7
|AUDUSD
|6
|USTEC
|3
|NZDUSD
|3
|EURJPY
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-1.8K
|US30
|971
|BTCUSD
|-3K
|USDJPY
|-11
|USDCAD
|3
|EURUSD
|-7
|GBPUSD
|-2
|USDCHF
|3
|AUDUSD
|-1
|USTEC
|6
|NZDUSD
|-2
|EURJPY
|-2
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-133K
|US30
|1.5M
|BTCUSD
|-2.2M
|USDJPY
|993
|USDCAD
|237
|EURUSD
|-162
|GBPUSD
|-32
|USDCHF
|171
|AUDUSD
|-3
|USTEC
|5.8K
|NZDUSD
|-34
|EURJPY
|-103
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +10 214.42 USD
最悪のトレード: -1 126 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 57
最大連続利益: +225.55 USD
最大連続損失: -14 560.98 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.45 × 336
|
Tickmill-Live02
|0.64 × 4111
|
ICMarkets-Live07
|0.65 × 1206
|
Tickmill-Live
|0.66 × 2624
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.75 × 4
|
Pepperstone-Demo01
|0.86 × 7
|
ICMarkets-Live18
|0.90 × 215
|
ICMarketsSC-Live23
|1.04 × 68
|
ICMarkets-Live12
|1.08 × 1213
|
ICMarketsSC-Live15
|1.14 × 1181
|
ICMarketsSC-Live33
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live03
|1.22 × 27
|
ICMarketsSC-Live04
|1.28 × 238
|
Exness-Real3
|1.31 × 74
87 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Passive power signals are ideal for those seeking stable, profitable trading without high risk.
Balance: USD 2,000
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
-36%
0
0
USD
USD
5.9K
USD
USD
24
55%
11 059
78%
97%
0.94
-0.34
USD
USD
89%
1:500