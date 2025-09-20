シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Passive Power Signal
Wichai Chomvijit

Passive Power Signal

Wichai Chomvijit
レビュー0件
24週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -36%
Tickmill-Live04
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
11 059
利益トレード:
8 710 (78.75%)
損失トレード:
2 349 (21.24%)
ベストトレード:
10 214.42 USD
最悪のトレード:
-1 126.26 USD
総利益:
68 845.02 USD (25 457 005 pips)
総損失:
-72 598.99 USD (26 346 147 pips)
最大連続の勝ち:
123 (225.55 USD)
最大連続利益:
10 214.42 USD (1)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
96.87%
最大入金額:
132.27%
最近のトレード:
12 時間前
1週間当たりの取引:
1021
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.20
長いトレード:
10 564 (95.52%)
短いトレード:
495 (4.48%)
プロフィットファクター:
0.95
期待されたペイオフ:
-0.34 USD
平均利益:
7.90 USD
平均損失:
-30.91 USD
最大連続の負け:
57 (-14 560.98 USD)
最大連続損失:
-14 560.98 USD (57)
月間成長:
-60.46%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
55%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 753.97 USD
最大の:
18 892.75 USD (123.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
89.30% (18 892.75 USD)
エクイティによる:
71.67% (5 447.62 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 8775
US30 1461
BTCUSD 726
USDJPY 48
USDCAD 13
EURUSD 8
GBPUSD 8
USDCHF 7
AUDUSD 6
USTEC 3
NZDUSD 3
EURJPY 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -1.8K
US30 971
BTCUSD -3K
USDJPY -11
USDCAD 3
EURUSD -7
GBPUSD -2
USDCHF 3
AUDUSD -1
USTEC 6
NZDUSD -2
EURJPY -2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -133K
US30 1.5M
BTCUSD -2.2M
USDJPY 993
USDCAD 237
EURUSD -162
GBPUSD -32
USDCHF 171
AUDUSD -3
USTEC 5.8K
NZDUSD -34
EURJPY -103
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +10 214.42 USD
最悪のトレード: -1 126 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 57
最大連続利益: +225.55 USD
最大連続損失: -14 560.98 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.45 × 336
Tickmill-Live02
0.64 × 4111
ICMarkets-Live07
0.65 × 1206
Tickmill-Live
0.66 × 2624
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
VantageFXInternational-Live 2
0.75 × 4
Pepperstone-Demo01
0.86 × 7
ICMarkets-Live18
0.90 × 215
ICMarketsSC-Live23
1.04 × 68
ICMarkets-Live12
1.08 × 1213
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1181
ICMarketsSC-Live33
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live03
1.22 × 27
ICMarketsSC-Live04
1.28 × 238
Exness-Real3
1.31 × 74
87 より多く...
Passive power signals are ideal for those seeking stable, profitable trading without high risk.

Balance: USD 2,000













レビューなし
2025.12.29 10:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 10:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 09:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 07:17
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 23:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 23:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 22:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 20:00
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 13:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 09:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 11:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 02:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 21:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 20:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 13:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください