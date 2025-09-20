SeñalesSecciones
Wichai Chomvijit

Passive Power Signal

Wichai Chomvijit
0 comentarios
24 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 -36%
Tickmill-Live04
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
11 059
Transacciones Rentables:
8 710 (78.75%)
Transacciones Irrentables:
2 349 (21.24%)
Mejor transacción:
10 214.42 USD
Peor transacción:
-1 126.26 USD
Beneficio Bruto:
68 845.02 USD (25 457 005 pips)
Pérdidas Brutas:
-72 598.99 USD (26 346 147 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
123 (225.55 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
10 214.42 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
96.87%
Carga máxima del depósito:
132.27%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
1021
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
-0.20
Transacciones Largas:
10 564 (95.52%)
Transacciones Cortas:
495 (4.48%)
Factor de Beneficio:
0.95
Beneficio Esperado:
-0.34 USD
Beneficio medio:
7.90 USD
Pérdidas medias:
-30.91 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
57 (-14 560.98 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-14 560.98 USD (57)
Crecimiento al mes:
-60.46%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
55%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 753.97 USD
Máxima:
18 892.75 USD (123.72%)
Reducción relativa:
De balance:
89.30% (18 892.75 USD)
De fondos:
71.67% (5 447.62 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 8775
US30 1461
BTCUSD 726
USDJPY 48
USDCAD 13
EURUSD 8
GBPUSD 8
USDCHF 7
AUDUSD 6
USTEC 3
NZDUSD 3
EURJPY 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -1.8K
US30 971
BTCUSD -3K
USDJPY -11
USDCAD 3
EURUSD -7
GBPUSD -2
USDCHF 3
AUDUSD -1
USTEC 6
NZDUSD -2
EURJPY -2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -133K
US30 1.5M
BTCUSD -2.2M
USDJPY 993
USDCAD 237
EURUSD -162
GBPUSD -32
USDCHF 171
AUDUSD -3
USTEC 5.8K
NZDUSD -34
EURJPY -103
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +10 214.42 USD
Peor transacción: -1 126 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 57
Beneficio máximo consecutivo: +225.55 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -14 560.98 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.45 × 336
Tickmill-Live02
0.64 × 4111
ICMarkets-Live07
0.65 × 1206
Tickmill-Live
0.66 × 2624
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
VantageFXInternational-Live 2
0.75 × 4
Pepperstone-Demo01
0.86 × 7
ICMarkets-Live18
0.90 × 215
ICMarketsSC-Live23
1.04 × 68
ICMarkets-Live12
1.08 × 1213
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1181
ICMarketsSC-Live33
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live03
1.22 × 27
ICMarketsSC-Live04
1.28 × 238
Exness-Real3
1.31 × 74
otros 87...
Passive power signals are ideal for those seeking stable, profitable trading without high risk.

Balance: USD 2,000













2025.12.29 10:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 10:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 09:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 07:17
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 23:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 23:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 22:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 20:00
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 13:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 09:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 11:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 02:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 21:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 20:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 13:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
