- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
11 059
盈利交易:
8 710 (78.75%)
亏损交易:
2 349 (21.24%)
最好交易:
10 214.42 USD
最差交易:
-1 126.26 USD
毛利:
68 845.02 USD (25 457 005 pips)
毛利亏损:
-72 598.99 USD (26 346 147 pips)
最大连续赢利:
123 (225.55 USD)
最大连续盈利:
10 214.42 USD (1)
夏普比率:
0.00
交易活动:
96.87%
最大入金加载:
132.27%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
1021
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.20
长期交易:
10 564 (95.52%)
短期交易:
495 (4.48%)
利润因子:
0.95
预期回报:
-0.34 USD
平均利润:
7.90 USD
平均损失:
-30.91 USD
最大连续失误:
57 (-14 560.98 USD)
最大连续亏损:
-14 560.98 USD (57)
每月增长:
-60.46%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
55%
结余跌幅:
绝对:
3 753.97 USD
最大值:
18 892.75 USD (123.72%)
相对跌幅:
结余:
89.30% (18 892.75 USD)
净值:
71.67% (5 447.62 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8775
|US30
|1461
|BTCUSD
|726
|USDJPY
|48
|USDCAD
|13
|EURUSD
|8
|GBPUSD
|8
|USDCHF
|7
|AUDUSD
|6
|USTEC
|3
|NZDUSD
|3
|EURJPY
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-1.8K
|US30
|971
|BTCUSD
|-3K
|USDJPY
|-11
|USDCAD
|3
|EURUSD
|-7
|GBPUSD
|-2
|USDCHF
|3
|AUDUSD
|-1
|USTEC
|6
|NZDUSD
|-2
|EURJPY
|-2
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-133K
|US30
|1.5M
|BTCUSD
|-2.2M
|USDJPY
|993
|USDCAD
|237
|EURUSD
|-162
|GBPUSD
|-32
|USDCHF
|171
|AUDUSD
|-3
|USTEC
|5.8K
|NZDUSD
|-34
|EURJPY
|-103
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +10 214.42 USD
最差交易: -1 126 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 57
最大连续盈利: +225.55 USD
最大连续亏损: -14 560.98 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.45 × 336
|
Tickmill-Live02
|0.64 × 4111
|
ICMarkets-Live07
|0.65 × 1206
|
Tickmill-Live
|0.66 × 2624
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.75 × 4
|
Pepperstone-Demo01
|0.86 × 7
|
ICMarkets-Live18
|0.90 × 215
|
ICMarketsSC-Live23
|1.04 × 68
|
ICMarkets-Live12
|1.08 × 1213
|
ICMarketsSC-Live15
|1.14 × 1181
|
ICMarketsSC-Live33
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live03
|1.22 × 27
|
ICMarketsSC-Live04
|1.28 × 238
|
Exness-Real3
|1.31 × 74
對於那些尋求穩定、獲利且無高風險的交易者來說，被動式功率訊號是理想之選。
餘額：2,000 美元
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
-36%
0
0
USD
USD
5.9K
USD
USD
24
55%
11 059
78%
97%
0.94
-0.34
USD
USD
89%
1:500