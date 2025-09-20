信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Passive Power Signal
Wichai Chomvijit

Passive Power Signal

Wichai Chomvijit
0条评论
24
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 -36%
Tickmill-Live04
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
11 059
盈利交易:
8 710 (78.75%)
亏损交易:
2 349 (21.24%)
最好交易:
10 214.42 USD
最差交易:
-1 126.26 USD
毛利:
68 845.02 USD (25 457 005 pips)
毛利亏损:
-72 598.99 USD (26 346 147 pips)
最大连续赢利:
123 (225.55 USD)
最大连续盈利:
10 214.42 USD (1)
夏普比率:
0.00
交易活动:
96.87%
最大入金加载:
132.27%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
1021
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.20
长期交易:
10 564 (95.52%)
短期交易:
495 (4.48%)
利润因子:
0.95
预期回报:
-0.34 USD
平均利润:
7.90 USD
平均损失:
-30.91 USD
最大连续失误:
57 (-14 560.98 USD)
最大连续亏损:
-14 560.98 USD (57)
每月增长:
-60.46%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
55%
结余跌幅:
绝对:
3 753.97 USD
最大值:
18 892.75 USD (123.72%)
相对跌幅:
结余:
89.30% (18 892.75 USD)
净值:
71.67% (5 447.62 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 8775
US30 1461
BTCUSD 726
USDJPY 48
USDCAD 13
EURUSD 8
GBPUSD 8
USDCHF 7
AUDUSD 6
USTEC 3
NZDUSD 3
EURJPY 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -1.8K
US30 971
BTCUSD -3K
USDJPY -11
USDCAD 3
EURUSD -7
GBPUSD -2
USDCHF 3
AUDUSD -1
USTEC 6
NZDUSD -2
EURJPY -2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -133K
US30 1.5M
BTCUSD -2.2M
USDJPY 993
USDCAD 237
EURUSD -162
GBPUSD -32
USDCHF 171
AUDUSD -3
USTEC 5.8K
NZDUSD -34
EURJPY -103
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +10 214.42 USD
最差交易: -1 126 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 57
最大连续盈利: +225.55 USD
最大连续亏损: -14 560.98 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.45 × 336
Tickmill-Live02
0.64 × 4111
ICMarkets-Live07
0.65 × 1206
Tickmill-Live
0.66 × 2624
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
VantageFXInternational-Live 2
0.75 × 4
Pepperstone-Demo01
0.86 × 7
ICMarkets-Live18
0.90 × 215
ICMarketsSC-Live23
1.04 × 68
ICMarkets-Live12
1.08 × 1213
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1181
ICMarketsSC-Live33
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live03
1.22 × 27
ICMarketsSC-Live04
1.28 × 238
Exness-Real3
1.31 × 74
87 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
對於那些尋求穩定、獲利且無高風險的交易者來說，被動式功率訊號是理想之選。
餘額：2,000 美元
没有评论
2025.12.29 10:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 10:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 09:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 07:17
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 23:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 23:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 22:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 20:00
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 13:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 09:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 11:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 02:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 21:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 20:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 13:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Passive Power Signal
每月50 USD
-36%
0
0
USD
5.9K
USD
24
55%
11 059
78%
97%
0.94
-0.34
USD
89%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载