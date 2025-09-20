SegnaliSezioni
Wichai Chomvijit

Passive Power Signal

Wichai Chomvijit
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 147%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6 411
Profit Trade:
5 147 (80.28%)
Loss Trade:
1 264 (19.72%)
Best Trade:
615.60 USD
Worst Trade:
-1 126.26 USD
Profitto lordo:
26 532.01 USD (21 458 514 pips)
Perdita lorda:
-21 800.36 USD (18 775 971 pips)
Vincite massime consecutive:
114 (205.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
615.60 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
95.84%
Massimo carico di deposito:
56.17%
Ultimo trade:
48 minuti fa
Trade a settimana:
535
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.90
Long Trade:
6 270 (97.80%)
Short Trade:
141 (2.20%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
0.74 USD
Profitto medio:
5.15 USD
Perdita media:
-17.25 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-218.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 174.00 USD (12)
Crescita mensile:
1.65%
Previsione annuale:
19.96%
Algo trading:
62%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 302.12 USD
Massimale:
5 246.35 USD (98.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
73.88% (5 246.35 USD)
Per equità:
60.07% (4 764.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 4317
US30 1354
BTCUSD 643
USDJPY 48
USDCAD 13
EURUSD 8
GBPUSD 8
USDCHF 7
AUDUSD 6
USTEC 3
NZDUSD 3
EURJPY 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 5.8K
US30 392
BTCUSD -1.4K
USDJPY -11
USDCAD 3
EURUSD -7
GBPUSD -2
USDCHF 3
AUDUSD -1
USTEC 6
NZDUSD -2
EURJPY -2
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 244K
US30 1.1M
BTCUSD 1.3M
USDJPY 993
USDCAD 237
EURUSD -162
GBPUSD -32
USDCHF 171
AUDUSD -3
USTEC 5.8K
NZDUSD -34
EURJPY -103
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +615.60 USD
Worst Trade: -1 126 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +205.31 USD
Massima perdita consecutiva: -218.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.45 × 336
Tickmill-Live02
0.64 × 4111
ICMarkets-Live07
0.65 × 1206
Tickmill-Live
0.66 × 2624
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
VantageFXInternational-Live 2
0.75 × 4
Pepperstone-Demo01
0.86 × 7
ICMarkets-Live18
0.90 × 215
ICMarketsSC-Live23
1.04 × 68
ICMarkets-Live12
1.08 × 1213
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1181
ICMarketsSC-Live33
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live03
1.22 × 27
ICMarketsSC-Live04
1.28 × 238
Exness-Real3
1.31 × 74
Passive power signals are ideal for those seeking stable, profitable trading without high risk.

Balance: USD 2,000













Non ci sono recensioni
2025.11.10 02:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 10:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 09:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 11:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 01:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 01:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.06% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 00:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.06% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 23:40
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 22:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 21:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 20:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 19:31
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 18:22
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 17:22
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 16:22
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 16:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 04:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.21 23:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.20 16:10
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Passive Power Signal
50USD al mese
147%
0
0
USD
7.2K
USD
17
62%
6 411
80%
96%
1.21
0.74
USD
74%
1:500
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.