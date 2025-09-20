SignaleKategorien
Wichai Chomvijit

Passive Power Signal

Wichai Chomvijit
0 Bewertungen
24 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -36%
Tickmill-Live04
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
11 059
Gewinntrades:
8 710 (78.75%)
Verlusttrades:
2 349 (21.24%)
Bester Trade:
10 214.42 USD
Schlechtester Trade:
-1 126.26 USD
Bruttoprofit:
68 845.02 USD (25 457 005 pips)
Bruttoverlust:
-72 598.99 USD (26 346 147 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
123 (225.55 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
10 214.42 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
96.87%
Max deposit load:
132.27%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
1021
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.20
Long-Positionen:
10 564 (95.52%)
Short-Positionen:
495 (4.48%)
Profit-Faktor:
0.95
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.34 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.90 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-30.91 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
57 (-14 560.98 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-14 560.98 USD (57)
Wachstum pro Monat :
-60.46%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
55%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 753.97 USD
Maximaler:
18 892.75 USD (123.72%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
89.30% (18 892.75 USD)
Kapital:
71.67% (5 447.62 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 8775
US30 1461
BTCUSD 726
USDJPY 48
USDCAD 13
EURUSD 8
GBPUSD 8
USDCHF 7
AUDUSD 6
USTEC 3
NZDUSD 3
EURJPY 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -1.8K
US30 971
BTCUSD -3K
USDJPY -11
USDCAD 3
EURUSD -7
GBPUSD -2
USDCHF 3
AUDUSD -1
USTEC 6
NZDUSD -2
EURJPY -2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -133K
US30 1.5M
BTCUSD -2.2M
USDJPY 993
USDCAD 237
EURUSD -162
GBPUSD -32
USDCHF 171
AUDUSD -3
USTEC 5.8K
NZDUSD -34
EURJPY -103
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +10 214.42 USD
Schlechtester Trade: -1 126 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 57
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +225.55 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -14 560.98 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.45 × 336
Tickmill-Live02
0.64 × 4111
ICMarkets-Live07
0.65 × 1206
Tickmill-Live
0.66 × 2624
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
VantageFXInternational-Live 2
0.75 × 4
Pepperstone-Demo01
0.86 × 7
ICMarkets-Live18
0.90 × 215
ICMarketsSC-Live23
1.04 × 68
ICMarkets-Live12
1.08 × 1213
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1181
ICMarketsSC-Live33
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live03
1.22 × 27
ICMarketsSC-Live04
1.28 × 238
Exness-Real3
1.31 × 74
noch 87 ...
Passive power signals are ideal for those seeking stable, profitable trading without high risk.

Balance: USD 2,000













Keine Bewertungen
2025.12.29 10:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 10:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 09:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 07:17
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 23:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 23:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 22:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 20:00
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 13:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 09:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 11:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 02:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 21:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 20:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 13:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
