- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
11 059
Gewinntrades:
8 710 (78.75%)
Verlusttrades:
2 349 (21.24%)
Bester Trade:
10 214.42 USD
Schlechtester Trade:
-1 126.26 USD
Bruttoprofit:
68 845.02 USD (25 457 005 pips)
Bruttoverlust:
-72 598.99 USD (26 346 147 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
123 (225.55 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
10 214.42 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
96.87%
Max deposit load:
132.27%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
1021
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.20
Long-Positionen:
10 564 (95.52%)
Short-Positionen:
495 (4.48%)
Profit-Faktor:
0.95
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.34 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.90 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-30.91 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
57 (-14 560.98 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-14 560.98 USD (57)
Wachstum pro Monat :
-60.46%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
55%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 753.97 USD
Maximaler:
18 892.75 USD (123.72%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
89.30% (18 892.75 USD)
Kapital:
71.67% (5 447.62 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8775
|US30
|1461
|BTCUSD
|726
|USDJPY
|48
|USDCAD
|13
|EURUSD
|8
|GBPUSD
|8
|USDCHF
|7
|AUDUSD
|6
|USTEC
|3
|NZDUSD
|3
|EURJPY
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-1.8K
|US30
|971
|BTCUSD
|-3K
|USDJPY
|-11
|USDCAD
|3
|EURUSD
|-7
|GBPUSD
|-2
|USDCHF
|3
|AUDUSD
|-1
|USTEC
|6
|NZDUSD
|-2
|EURJPY
|-2
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-133K
|US30
|1.5M
|BTCUSD
|-2.2M
|USDJPY
|993
|USDCAD
|237
|EURUSD
|-162
|GBPUSD
|-32
|USDCHF
|171
|AUDUSD
|-3
|USTEC
|5.8K
|NZDUSD
|-34
|EURJPY
|-103
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +10 214.42 USD
Schlechtester Trade: -1 126 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 57
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +225.55 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -14 560.98 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.45 × 336
|
Tickmill-Live02
|0.64 × 4111
|
ICMarkets-Live07
|0.65 × 1206
|
Tickmill-Live
|0.66 × 2624
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.75 × 4
|
Pepperstone-Demo01
|0.86 × 7
|
ICMarkets-Live18
|0.90 × 215
|
ICMarketsSC-Live23
|1.04 × 68
|
ICMarkets-Live12
|1.08 × 1213
|
ICMarketsSC-Live15
|1.14 × 1181
|
ICMarketsSC-Live33
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live03
|1.22 × 27
|
ICMarketsSC-Live04
|1.28 × 238
|
Exness-Real3
|1.31 × 74
noch 87 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Passive power signals are ideal for those seeking stable, profitable trading without high risk.
Balance: USD 2,000
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
50 USD pro Monat
-36%
0
0
USD
USD
5.9K
USD
USD
24
55%
11 059
78%
97%
0.94
-0.34
USD
USD
89%
1:500