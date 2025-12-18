- Wachstum
Trades insgesamt:
704
Gewinntrades:
660 (93.75%)
Verlusttrades:
44 (6.25%)
Bester Trade:
23.09 USD
Schlechtester Trade:
-20.03 USD
Bruttoprofit:
1 946.12 USD (204 591 pips)
Bruttoverlust:
-98.32 USD (7 418 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
73 (179.87 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
198.11 USD (39)
Sharpe Ratio:
0.52
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
17.29%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
58
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
40.68
Long-Positionen:
373 (52.98%)
Short-Positionen:
331 (47.02%)
Profit-Faktor:
19.79
Mathematische Gewinnerwartung:
2.62 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.95 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.23 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-45.42 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-45.42 USD (3)
Wachstum pro Monat :
15.43%
Jahresprognose:
187.24%
Algo-Trading:
67%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
45.42 USD (2.33%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.12% (45.42 USD)
Kapital:
39.86% (676.24 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|210
|AUDUSD
|146
|EURUSD
|122
|AUDCAD
|113
|USDJPY
|85
|USDCHF
|21
|NZDUSD
|4
|NZDCAD
|2
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|724
|AUDUSD
|255
|EURUSD
|369
|AUDCAD
|246
|USDJPY
|192
|USDCHF
|47
|NZDUSD
|4
|NZDCAD
|8
|USDCAD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|74K
|AUDUSD
|26K
|EURUSD
|34K
|AUDCAD
|31K
|USDJPY
|28K
|USDCHF
|2.9K
|NZDUSD
|426
|NZDCAD
|1.1K
|USDCAD
|220
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +23.09 USD
Schlechtester Trade: -20 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 39
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +179.87 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -45.42 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Ava-Real 1-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 5
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.00 × 90
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 4
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.05 × 76
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.15 × 643
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.36 × 1276
|
Ava-Real 1-MT5
|0.42 × 2345
|
BlackBullMarkets-Live
|0.50 × 4
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.76 × 50
|
Exness-MT5Real34
|1.19 × 153
|
ZeroMarkets-1
|1.35 × 113
|
Exness-MT5Real31
|1.54 × 129
|
Exness-MT5Real7
|1.64 × 74
|
MishovMarkets-Live
|2.13 × 45
|
VantageInternational-Live
|2.82 × 214
|
VantageInternational-Live 10
|3.50 × 4
|
XMGlobal-MT5 2
|7.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|7.02 × 47
그래픽 분석과 실행 알고리즘을 결합한 시스템입니다.
위험과 수익의 균형을 고려한 책임감 있는 성장을 추구합니다.
단기 및 중기적으로 일관성을 추구하는 투자자에게 좋은 선택입니다.
going good so far, I've noted 60% increase in my capital since I subscribed to signal from Nov 1st. This return netting off monthly subscription costs. One word of advice, avoid AUD pairs. The movement is quite slow and locks in margin.