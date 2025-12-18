Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Ava-Real 1-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5 0.00 × 5 AlpariEvrasia-Real01 0.00 × 90 GoMarkets-Live 0.00 × 4 CapitalPointTrading-MT5-4 0.05 × 76 ICMarketsSC-MT5-2 0.15 × 643 ICMarketsSC-MT5-4 0.36 × 1276 Ava-Real 1-MT5 0.42 × 2345 BlackBullMarkets-Live 0.50 × 4 Pepperstone-MT5-Live01 0.76 × 50 Exness-MT5Real34 1.19 × 153 ZeroMarkets-1 1.35 × 113 Exness-MT5Real31 1.54 × 129 Exness-MT5Real7 1.64 × 74 MishovMarkets-Live 2.13 × 45 VantageInternational-Live 2.82 × 214 VantageInternational-Live 10 3.50 × 4 XMGlobal-MT5 2 7.00 × 1 RoboForex-Pro 7.02 × 47