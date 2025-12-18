SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / TULIP
Eloizio Coelho Alves

TULIP

Eloizio Coelho Alves
1 Bewertung
Zuverlässigkeit
28 Wochen
10 / 19K USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 887%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
704
Gewinntrades:
660 (93.75%)
Verlusttrades:
44 (6.25%)
Bester Trade:
23.09 USD
Schlechtester Trade:
-20.03 USD
Bruttoprofit:
1 946.12 USD (204 591 pips)
Bruttoverlust:
-98.32 USD (7 418 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
73 (179.87 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
198.11 USD (39)
Sharpe Ratio:
0.52
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
17.29%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
58
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
40.68
Long-Positionen:
373 (52.98%)
Short-Positionen:
331 (47.02%)
Profit-Faktor:
19.79
Mathematische Gewinnerwartung:
2.62 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.95 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.23 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-45.42 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-45.42 USD (3)
Wachstum pro Monat :
15.43%
Jahresprognose:
187.24%
Algo-Trading:
67%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
45.42 USD (2.33%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.12% (45.42 USD)
Kapital:
39.86% (676.24 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 210
AUDUSD 146
EURUSD 122
AUDCAD 113
USDJPY 85
USDCHF 21
NZDUSD 4
NZDCAD 2
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 724
AUDUSD 255
EURUSD 369
AUDCAD 246
USDJPY 192
USDCHF 47
NZDUSD 4
NZDCAD 8
USDCAD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 74K
AUDUSD 26K
EURUSD 34K
AUDCAD 31K
USDJPY 28K
USDCHF 2.9K
NZDUSD 426
NZDCAD 1.1K
USDCAD 220
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +23.09 USD
Schlechtester Trade: -20 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 39
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +179.87 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -45.42 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Ava-Real 1-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 5
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 90
GoMarkets-Live
0.00 × 4
CapitalPointTrading-MT5-4
0.05 × 76
ICMarketsSC-MT5-2
0.15 × 643
ICMarketsSC-MT5-4
0.36 × 1276
Ava-Real 1-MT5
0.42 × 2345
BlackBullMarkets-Live
0.50 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
0.76 × 50
Exness-MT5Real34
1.19 × 153
ZeroMarkets-1
1.35 × 113
Exness-MT5Real31
1.54 × 129
Exness-MT5Real7
1.64 × 74
MishovMarkets-Live
2.13 × 45
VantageInternational-Live
2.82 × 214
VantageInternational-Live 10
3.50 × 4
XMGlobal-MT5 2
7.00 × 1
RoboForex-Pro
7.02 × 47
그래픽 분석과 실행 알고리즘을 결합한 시스템입니다.

위험과 수익의 균형을 고려한 책임감 있는 성장을 추구합니다.

단기 및 중기적으로 일관성을 추구하는 투자자에게 좋은 선택입니다.
Durchschnittliche Bewertung:
Yousuf H
20
Yousuf H 2025.12.18 04:22 
 

going good so far, I've noted 60% increase in my capital since I subscribed to signal from Nov 1st. This return netting off monthly subscription costs. One word of advice, avoid AUD pairs. The movement is quite slow and locks in margin.

2025.12.03 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 09:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 18:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 23:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 01:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 04:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
TULIP
30 USD pro Monat
887%
10
19K
USD
2.1K
USD
28
67%
704
93%
100%
19.79
2.62
USD
40%
1:400
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.