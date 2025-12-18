- Прирост
Всего трейдов:
704
Прибыльных трейдов:
660 (93.75%)
Убыточных трейдов:
44 (6.25%)
Лучший трейд:
23.09 USD
Худший трейд:
-20.03 USD
Общая прибыль:
1 946.12 USD (204 591 pips)
Общий убыток:
-98.32 USD (7 418 pips)
Макс. серия выигрышей:
73 (179.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
198.11 USD (39)
Коэффициент Шарпа:
0.52
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
17.29%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
59
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
40.68
Длинных трейдов:
373 (52.98%)
Коротких трейдов:
331 (47.02%)
Профит фактор:
19.79
Мат. ожидание:
2.62 USD
Средняя прибыль:
2.95 USD
Средний убыток:
-2.23 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-45.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-45.42 USD (3)
Прирост в месяц:
15.43%
Годовой прогноз:
187.24%
Алготрейдинг:
67%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
45.42 USD (2.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.12% (45.42 USD)
По эквити:
39.86% (676.24 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|210
|AUDUSD
|146
|EURUSD
|122
|AUDCAD
|113
|USDJPY
|85
|USDCHF
|21
|NZDUSD
|4
|NZDCAD
|2
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|724
|AUDUSD
|255
|EURUSD
|369
|AUDCAD
|246
|USDJPY
|192
|USDCHF
|47
|NZDUSD
|4
|NZDCAD
|8
|USDCAD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|74K
|AUDUSD
|26K
|EURUSD
|34K
|AUDCAD
|31K
|USDJPY
|28K
|USDCHF
|2.9K
|NZDUSD
|426
|NZDCAD
|1.1K
|USDCAD
|220
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +23.09 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 39
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +179.87 USD
Макс. убыток в серии: -45.42 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Ava-Real 1-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 5
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.00 × 90
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 4
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.05 × 76
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.15 × 643
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.36 × 1276
|
Ava-Real 1-MT5
|0.42 × 2345
|
BlackBullMarkets-Live
|0.50 × 4
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.76 × 50
|
Exness-MT5Real34
|1.19 × 153
|
ZeroMarkets-1
|1.35 × 113
|
Exness-MT5Real31
|1.54 × 129
|
Exness-MT5Real7
|1.64 × 74
|
MishovMarkets-Live
|2.13 × 45
|
VantageInternational-Live
|2.82 × 214
|
VantageInternational-Live 10
|3.50 × 4
|
XMGlobal-MT5 2
|7.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|7.02 × 47
Система, основанная на графическом анализе в сочетании с алгоритмами исполнения.
Ответственный рост с балансом между риском и доходностью.
Отличный вариант для тех, кто ищет стабильность в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
887%
12
32K
USD
USD
2.1K
USD
USD
28
67%
704
93%
100%
19.79
2.62
USD
USD
40%
1:400
going good so far, I've noted 60% increase in my capital since I subscribed to signal from Nov 1st. This return netting off monthly subscription costs. One word of advice, avoid AUD pairs. The movement is quite slow and locks in margin.