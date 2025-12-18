СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / TULIP
Eloizio Coelho Alves

TULIP

Eloizio Coelho Alves
1 отзыв
Надежность
28 недель
12 / 32K USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 887%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
704
Прибыльных трейдов:
660 (93.75%)
Убыточных трейдов:
44 (6.25%)
Лучший трейд:
23.09 USD
Худший трейд:
-20.03 USD
Общая прибыль:
1 946.12 USD (204 591 pips)
Общий убыток:
-98.32 USD (7 418 pips)
Макс. серия выигрышей:
73 (179.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
198.11 USD (39)
Коэффициент Шарпа:
0.52
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
17.29%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
59
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
40.68
Длинных трейдов:
373 (52.98%)
Коротких трейдов:
331 (47.02%)
Профит фактор:
19.79
Мат. ожидание:
2.62 USD
Средняя прибыль:
2.95 USD
Средний убыток:
-2.23 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-45.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-45.42 USD (3)
Прирост в месяц:
15.43%
Годовой прогноз:
187.24%
Алготрейдинг:
67%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
45.42 USD (2.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.12% (45.42 USD)
По эквити:
39.86% (676.24 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 210
AUDUSD 146
EURUSD 122
AUDCAD 113
USDJPY 85
USDCHF 21
NZDUSD 4
NZDCAD 2
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 724
AUDUSD 255
EURUSD 369
AUDCAD 246
USDJPY 192
USDCHF 47
NZDUSD 4
NZDCAD 8
USDCAD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 74K
AUDUSD 26K
EURUSD 34K
AUDCAD 31K
USDJPY 28K
USDCHF 2.9K
NZDUSD 426
NZDCAD 1.1K
USDCAD 220
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +23.09 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 39
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +179.87 USD
Макс. убыток в серии: -45.42 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Ava-Real 1-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 5
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 90
GoMarkets-Live
0.00 × 4
CapitalPointTrading-MT5-4
0.05 × 76
ICMarketsSC-MT5-2
0.15 × 643
ICMarketsSC-MT5-4
0.36 × 1276
Ava-Real 1-MT5
0.42 × 2345
BlackBullMarkets-Live
0.50 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
0.76 × 50
Exness-MT5Real34
1.19 × 153
ZeroMarkets-1
1.35 × 113
Exness-MT5Real31
1.54 × 129
Exness-MT5Real7
1.64 × 74
MishovMarkets-Live
2.13 × 45
VantageInternational-Live
2.82 × 214
VantageInternational-Live 10
3.50 × 4
XMGlobal-MT5 2
7.00 × 1
RoboForex-Pro
7.02 × 47
Система, основанная на графическом анализе в сочетании с алгоритмами исполнения.

Ответственный рост с балансом между риском и доходностью.

Отличный вариант для тех, кто ищет стабильность в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Средняя оценка:
Yousuf H
20
Yousuf H 2025.12.18 04:22 
 

going good so far, I've noted 60% increase in my capital since I subscribed to signal from Nov 1st. This return netting off monthly subscription costs. One word of advice, avoid AUD pairs. The movement is quite slow and locks in margin.

2025.12.03 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 09:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 18:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 23:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 01:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 04:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
