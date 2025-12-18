- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
704
盈利交易:
660 (93.75%)
亏损交易:
44 (6.25%)
最好交易:
23.09 USD
最差交易:
-20.03 USD
毛利:
1 946.12 USD (204 591 pips)
毛利亏损:
-98.32 USD (7 418 pips)
最大连续赢利:
73 (179.87 USD)
最大连续盈利:
198.11 USD (39)
夏普比率:
0.52
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
17.29%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
59
平均持有时间:
5 天
采收率:
40.68
长期交易:
373 (52.98%)
短期交易:
331 (47.02%)
利润因子:
19.79
预期回报:
2.62 USD
平均利润:
2.95 USD
平均损失:
-2.23 USD
最大连续失误:
3 (-45.42 USD)
最大连续亏损:
-45.42 USD (3)
每月增长:
15.43%
年度预测:
187.24%
算法交易:
67%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
45.42 USD (2.33%)
相对跌幅:
结余:
2.12% (45.42 USD)
净值:
39.86% (676.24 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|210
|AUDUSD
|146
|EURUSD
|122
|AUDCAD
|113
|USDJPY
|85
|USDCHF
|21
|NZDUSD
|4
|NZDCAD
|2
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|724
|AUDUSD
|255
|EURUSD
|369
|AUDCAD
|246
|USDJPY
|192
|USDCHF
|47
|NZDUSD
|4
|NZDCAD
|8
|USDCAD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|74K
|AUDUSD
|26K
|EURUSD
|34K
|AUDCAD
|31K
|USDJPY
|28K
|USDCHF
|2.9K
|NZDUSD
|426
|NZDCAD
|1.1K
|USDCAD
|220
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +23.09 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 39
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +179.87 USD
最大连续亏损: -45.42 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Ava-Real 1-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 5
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.00 × 90
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 4
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.05 × 76
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.15 × 643
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.36 × 1276
|
Ava-Real 1-MT5
|0.42 × 2345
|
BlackBullMarkets-Live
|0.50 × 4
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.76 × 50
|
Exness-MT5Real34
|1.19 × 153
|
ZeroMarkets-1
|1.35 × 113
|
Exness-MT5Real31
|1.54 × 129
|
Exness-MT5Real7
|1.64 × 74
|
MishovMarkets-Live
|2.13 × 45
|
VantageInternational-Live
|2.82 × 214
|
VantageInternational-Live 10
|3.50 × 4
|
XMGlobal-MT5 2
|7.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|7.02 × 47
Estratégia inteligente 100% automatizada baseada em níveis de suporte e resistência para tomada de decisões. Esta estratégia usa stop loss responsável levando em conta apenas as ordens daquele bloco, enquanto umas fecham com perda outras fecham com lucro. Seu histórico de lucro é consistente e confiável.
Uma boa opção para quem busca consistência a curto e médio prazo.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
887%
12
32K
USD
USD
2.1K
USD
USD
28
67%
704
93%
100%
19.79
2.62
USD
USD
40%
1:400
going good so far, I've noted 60% increase in my capital since I subscribed to signal from Nov 1st. This return netting off monthly subscription costs. One word of advice, avoid AUD pairs. The movement is quite slow and locks in margin.