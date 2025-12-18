信号部分
信号 / MetaTrader 5 / TULIP
Eloizio Coelho Alves

TULIP

Eloizio Coelho Alves
1条评论
可靠性
28
12 / 32K USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 887%
Ava-Real 1-MT5
1:400
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
704
盈利交易:
660 (93.75%)
亏损交易:
44 (6.25%)
最好交易:
23.09 USD
最差交易:
-20.03 USD
毛利:
1 946.12 USD (204 591 pips)
毛利亏损:
-98.32 USD (7 418 pips)
最大连续赢利:
73 (179.87 USD)
最大连续盈利:
198.11 USD (39)
夏普比率:
0.52
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
17.29%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
59
平均持有时间:
5 天
采收率:
40.68
长期交易:
373 (52.98%)
短期交易:
331 (47.02%)
利润因子:
19.79
预期回报:
2.62 USD
平均利润:
2.95 USD
平均损失:
-2.23 USD
最大连续失误:
3 (-45.42 USD)
最大连续亏损:
-45.42 USD (3)
每月增长:
15.43%
年度预测:
187.24%
算法交易:
67%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
45.42 USD (2.33%)
相对跌幅:
结余:
2.12% (45.42 USD)
净值:
39.86% (676.24 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 210
AUDUSD 146
EURUSD 122
AUDCAD 113
USDJPY 85
USDCHF 21
NZDUSD 4
NZDCAD 2
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 724
AUDUSD 255
EURUSD 369
AUDCAD 246
USDJPY 192
USDCHF 47
NZDUSD 4
NZDCAD 8
USDCAD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 74K
AUDUSD 26K
EURUSD 34K
AUDCAD 31K
USDJPY 28K
USDCHF 2.9K
NZDUSD 426
NZDCAD 1.1K
USDCAD 220
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +23.09 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 39
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +179.87 USD
最大连续亏损: -45.42 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Ava-Real 1-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 5
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 90
GoMarkets-Live
0.00 × 4
CapitalPointTrading-MT5-4
0.05 × 76
ICMarketsSC-MT5-2
0.15 × 643
ICMarketsSC-MT5-4
0.36 × 1276
Ava-Real 1-MT5
0.42 × 2345
BlackBullMarkets-Live
0.50 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
0.76 × 50
Exness-MT5Real34
1.19 × 153
ZeroMarkets-1
1.35 × 113
Exness-MT5Real31
1.54 × 129
Exness-MT5Real7
1.64 × 74
MishovMarkets-Live
2.13 × 45
VantageInternational-Live
2.82 × 214
VantageInternational-Live 10
3.50 × 4
XMGlobal-MT5 2
7.00 × 1
RoboForex-Pro
7.02 × 47
查看详细统计，请 登录 或者 注册
Estratégia inteligente 100% automatizada baseada em níveis de suporte e resistência para tomada de decisões. Esta estratégia usa stop loss responsável levando em conta apenas as ordens daquele bloco, enquanto umas fecham com perda outras fecham com lucro. Seu histórico de lucro é consistente e confiável.
Uma boa opção para quem busca consistência a curto e médio prazo.
平均等级:
Yousuf H
20
Yousuf H 2025.12.18 04:22 
 

going good so far, I've noted 60% increase in my capital since I subscribed to signal from Nov 1st. This return netting off monthly subscription costs. One word of advice, avoid AUD pairs. The movement is quite slow and locks in margin.

2025.12.03 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 09:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 18:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 23:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 01:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 04:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
TULIP
每月30 USD
887%
12
32K
USD
2.1K
USD
28
67%
704
93%
100%
19.79
2.62
USD
40%
1:400
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载