Eloizio Coelho Alves

TULIP

Eloizio Coelho Alves
1 comentario
Fiabilidad
28 semanas
12 / 32K USD
incremento desde 2025 887%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
704
Transacciones Rentables:
660 (93.75%)
Transacciones Irrentables:
44 (6.25%)
Mejor transacción:
23.09 USD
Peor transacción:
-20.03 USD
Beneficio Bruto:
1 946.12 USD (204 591 pips)
Pérdidas Brutas:
-98.32 USD (7 418 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
73 (179.87 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
198.11 USD (39)
Ratio de Sharpe:
0.52
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
17.29%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
59
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
40.68
Transacciones Largas:
373 (52.98%)
Transacciones Cortas:
331 (47.02%)
Factor de Beneficio:
19.79
Beneficio Esperado:
2.62 USD
Beneficio medio:
2.95 USD
Pérdidas medias:
-2.23 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-45.42 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-45.42 USD (3)
Crecimiento al mes:
15.43%
Pronóstico anual:
187.24%
Trading algorítmico:
67%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
45.42 USD (2.33%)
Reducción relativa:
De balance:
2.12% (45.42 USD)
De fondos:
39.86% (676.24 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 210
AUDUSD 146
EURUSD 122
AUDCAD 113
USDJPY 85
USDCHF 21
NZDUSD 4
NZDCAD 2
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 724
AUDUSD 255
EURUSD 369
AUDCAD 246
USDJPY 192
USDCHF 47
NZDUSD 4
NZDCAD 8
USDCAD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 74K
AUDUSD 26K
EURUSD 34K
AUDCAD 31K
USDJPY 28K
USDCHF 2.9K
NZDUSD 426
NZDCAD 1.1K
USDCAD 220
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +23.09 USD
Peor transacción: -20 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 39
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +179.87 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -45.42 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Ava-Real 1-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 5
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 90
GoMarkets-Live
0.00 × 4
CapitalPointTrading-MT5-4
0.05 × 76
ICMarketsSC-MT5-2
0.15 × 643
ICMarketsSC-MT5-4
0.36 × 1276
Ava-Real 1-MT5
0.42 × 2345
BlackBullMarkets-Live
0.50 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
0.76 × 50
Exness-MT5Real34
1.19 × 153
ZeroMarkets-1
1.35 × 113
Exness-MT5Real31
1.54 × 129
Exness-MT5Real7
1.64 × 74
MishovMarkets-Live
2.13 × 45
VantageInternational-Live
2.82 × 214
VantageInternational-Live 10
3.50 × 4
XMGlobal-MT5 2
7.00 × 1
RoboForex-Pro
7.02 × 47
Sistema basado en análisis gráfico combinado con algoritmos de ejecución.

Crecimiento responsable con equilibrio entre riesgo y rentabilidad.

Una buena opción para quienes buscan estabilidad a corto y medio plazo.
Evaluación media:
Yousuf H
20
Yousuf H 2025.12.18 04:22 
 

going good so far, I've noted 60% increase in my capital since I subscribed to signal from Nov 1st. This return netting off monthly subscription costs. One word of advice, avoid AUD pairs. The movement is quite slow and locks in margin.

2025.12.03 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 09:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 18:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 23:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 01:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 04:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
TULIP
30 USD al mes
887%
12
32K
USD
2.1K
USD
28
67%
704
93%
100%
19.79
2.62
USD
40%
1:400
