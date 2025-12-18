- Cuenta
Total de Trades:
704
Transacciones Rentables:
660 (93.75%)
Transacciones Irrentables:
44 (6.25%)
Mejor transacción:
23.09 USD
Peor transacción:
-20.03 USD
Beneficio Bruto:
1 946.12 USD (204 591 pips)
Pérdidas Brutas:
-98.32 USD (7 418 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
73 (179.87 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
198.11 USD (39)
Ratio de Sharpe:
0.52
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
17.29%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
59
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
40.68
Transacciones Largas:
373 (52.98%)
Transacciones Cortas:
331 (47.02%)
Factor de Beneficio:
19.79
Beneficio Esperado:
2.62 USD
Beneficio medio:
2.95 USD
Pérdidas medias:
-2.23 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-45.42 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-45.42 USD (3)
Crecimiento al mes:
15.43%
Pronóstico anual:
187.24%
Trading algorítmico:
67%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
45.42 USD (2.33%)
Reducción relativa:
De balance:
2.12% (45.42 USD)
De fondos:
39.86% (676.24 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|210
|AUDUSD
|146
|EURUSD
|122
|AUDCAD
|113
|USDJPY
|85
|USDCHF
|21
|NZDUSD
|4
|NZDCAD
|2
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|724
|AUDUSD
|255
|EURUSD
|369
|AUDCAD
|246
|USDJPY
|192
|USDCHF
|47
|NZDUSD
|4
|NZDCAD
|8
|USDCAD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|74K
|AUDUSD
|26K
|EURUSD
|34K
|AUDCAD
|31K
|USDJPY
|28K
|USDCHF
|2.9K
|NZDUSD
|426
|NZDCAD
|1.1K
|USDCAD
|220
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +23.09 USD
Peor transacción: -20 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 39
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +179.87 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -45.42 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Ava-Real 1-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 5
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.00 × 90
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 4
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.05 × 76
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.15 × 643
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.36 × 1276
|
Ava-Real 1-MT5
|0.42 × 2345
|
BlackBullMarkets-Live
|0.50 × 4
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.76 × 50
|
Exness-MT5Real34
|1.19 × 153
|
ZeroMarkets-1
|1.35 × 113
|
Exness-MT5Real31
|1.54 × 129
|
Exness-MT5Real7
|1.64 × 74
|
MishovMarkets-Live
|2.13 × 45
|
VantageInternational-Live
|2.82 × 214
|
VantageInternational-Live 10
|3.50 × 4
|
XMGlobal-MT5 2
|7.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|7.02 × 47
Sistema basado en análisis gráfico combinado con algoritmos de ejecución.
Crecimiento responsable con equilibrio entre riesgo y rentabilidad.
Una buena opción para quienes buscan estabilidad a corto y medio plazo.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
887%
12
32K
USD
USD
2.1K
USD
USD
28
67%
704
93%
100%
19.79
2.62
USD
USD
40%
1:400
going good so far, I've noted 60% increase in my capital since I subscribed to signal from Nov 1st. This return netting off monthly subscription costs. One word of advice, avoid AUD pairs. The movement is quite slow and locks in margin.