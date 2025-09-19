SignauxSections
Eloizio Coelho Alves

TULIP

Eloizio Coelho Alves
0 avis
Fiabilité
15 semaines
2 / 3.6K USD
croissance depuis 2025 434%
croissance depuis 2025 434%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
323
Bénéfice trades:
304 (94.11%)
Perte trades:
19 (5.88%)
Meilleure transaction:
23.09 USD
Pire transaction:
-4.97 USD
Bénéfice brut:
899.02 USD (102 628 pips)
Perte brute:
-31.48 USD (3 420 pips)
Gains consécutifs maximales:
49 (49.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
198.11 USD (39)
Ratio de Sharpe:
0.64
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
8.61%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
88
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
142.92
Longs trades:
134 (41.49%)
Courts trades:
189 (58.51%)
Facteur de profit:
28.56
Rendement attendu:
2.69 USD
Bénéfice moyen:
2.96 USD
Perte moyenne:
-1.66 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-6.07 USD)
Perte consécutive maximale:
-6.07 USD (2)
Croissance mensuelle:
37.75%
Prévision annuelle:
458.05%
Algo trading:
57%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
6.07 USD (1.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.90% (6.07 USD)
Par fonds propres:
13.48% (156.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 85
GBPUSD 70
AUDUSD 64
AUDCAD 39
EURUSD 37
USDCHF 21
NZDUSD 4
NZDCAD 2
USDCAD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 192
GBPUSD 280
AUDUSD 89
AUDCAD 88
EURUSD 157
USDCHF 47
NZDUSD 4
NZDCAD 8
USDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 28K
GBPUSD 30K
AUDUSD 9.4K
AUDCAD 12K
EURUSD 15K
USDCHF 2.9K
NZDUSD 426
NZDCAD 1.1K
USDCAD 220
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +23.09 USD
Pire transaction: -5 USD
Gains consécutifs maximales: 39
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +49.70 USD
Perte consécutive maximale: -6.07 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Ava-Real 1-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 90
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.11 × 141
Ava-Real 1-MT5
0.42 × 2345
RoboForex-Pro
0.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
7.00 × 1
Système basé sur l'analyse graphique combinée à des algorithmes d'exécution.

Croissance responsable avec un équilibre entre risque et rendement.

Une bonne option pour ceux qui recherchent la régularité à court et moyen terme.
Aucun avis
