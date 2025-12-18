- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
704
Negociações com lucro:
660 (93.75%)
Negociações com perda:
44 (6.25%)
Melhor negociação:
23.09 USD
Pior negociação:
-20.03 USD
Lucro bruto:
1 946.12 USD (204 591 pips)
Perda bruta:
-98.32 USD (7 418 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
73 (179.87 USD)
Máximo lucro consecutivo:
198.11 USD (39)
Índice de Sharpe:
0.52
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
17.29%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
59
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
40.68
Negociações longas:
373 (52.98%)
Negociações curtas:
331 (47.02%)
Fator de lucro:
19.79
Valor esperado:
2.62 USD
Lucro médio:
2.95 USD
Perda média:
-2.23 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-45.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-45.42 USD (3)
Crescimento mensal:
15.43%
Previsão anual:
187.24%
Algotrading:
67%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
45.42 USD (2.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.12% (45.42 USD)
Pelo Capital Líquido:
39.86% (676.24 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|210
|AUDUSD
|146
|EURUSD
|122
|AUDCAD
|113
|USDJPY
|85
|USDCHF
|21
|NZDUSD
|4
|NZDCAD
|2
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|724
|AUDUSD
|255
|EURUSD
|369
|AUDCAD
|246
|USDJPY
|192
|USDCHF
|47
|NZDUSD
|4
|NZDCAD
|8
|USDCAD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|74K
|AUDUSD
|26K
|EURUSD
|34K
|AUDCAD
|31K
|USDJPY
|28K
|USDCHF
|2.9K
|NZDUSD
|426
|NZDCAD
|1.1K
|USDCAD
|220
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +23.09 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 39
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +179.87 USD
Máxima perda consecutiva: -45.42 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Ava-Real 1-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 5
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.00 × 90
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 4
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.05 × 76
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.15 × 643
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.36 × 1276
|
Ava-Real 1-MT5
|0.42 × 2345
|
BlackBullMarkets-Live
|0.50 × 4
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.76 × 50
|
Exness-MT5Real34
|1.19 × 153
|
ZeroMarkets-1
|1.35 × 113
|
Exness-MT5Real31
|1.54 × 129
|
Exness-MT5Real7
|1.64 × 74
|
MishovMarkets-Live
|2.13 × 45
|
VantageInternational-Live
|2.82 × 214
|
VantageInternational-Live 10
|3.50 × 4
|
XMGlobal-MT5 2
|7.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|7.02 × 47
Sistema baseado em análise gráfica aliado a algoritmos de execução.
Crescimento responsável com equilíbrio entre risco e retorno.
Boa opção para quem busca consistência no curto e médio prazo.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
887%
11
32K
USD
USD
2.1K
USD
USD
28
67%
704
93%
100%
19.79
2.62
USD
USD
40%
1:400
going good so far, I've noted 60% increase in my capital since I subscribed to signal from Nov 1st. This return netting off monthly subscription costs. One word of advice, avoid AUD pairs. The movement is quite slow and locks in margin.