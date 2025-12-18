SinaisSeções
Eloizio Coelho Alves

TULIP

Eloizio Coelho Alves
1 comentário
Confiabilidade
28 semanas
11 / 32K USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 887%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
704
Negociações com lucro:
660 (93.75%)
Negociações com perda:
44 (6.25%)
Melhor negociação:
23.09 USD
Pior negociação:
-20.03 USD
Lucro bruto:
1 946.12 USD (204 591 pips)
Perda bruta:
-98.32 USD (7 418 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
73 (179.87 USD)
Máximo lucro consecutivo:
198.11 USD (39)
Índice de Sharpe:
0.52
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
17.29%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
59
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
40.68
Negociações longas:
373 (52.98%)
Negociações curtas:
331 (47.02%)
Fator de lucro:
19.79
Valor esperado:
2.62 USD
Lucro médio:
2.95 USD
Perda média:
-2.23 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-45.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-45.42 USD (3)
Crescimento mensal:
15.43%
Previsão anual:
187.24%
Algotrading:
67%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
45.42 USD (2.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.12% (45.42 USD)
Pelo Capital Líquido:
39.86% (676.24 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 210
AUDUSD 146
EURUSD 122
AUDCAD 113
USDJPY 85
USDCHF 21
NZDUSD 4
NZDCAD 2
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 724
AUDUSD 255
EURUSD 369
AUDCAD 246
USDJPY 192
USDCHF 47
NZDUSD 4
NZDCAD 8
USDCAD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 74K
AUDUSD 26K
EURUSD 34K
AUDCAD 31K
USDJPY 28K
USDCHF 2.9K
NZDUSD 426
NZDCAD 1.1K
USDCAD 220
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +23.09 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 39
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +179.87 USD
Máxima perda consecutiva: -45.42 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Ava-Real 1-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 5
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 90
GoMarkets-Live
0.00 × 4
CapitalPointTrading-MT5-4
0.05 × 76
ICMarketsSC-MT5-2
0.15 × 643
ICMarketsSC-MT5-4
0.36 × 1276
Ava-Real 1-MT5
0.42 × 2345
BlackBullMarkets-Live
0.50 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
0.76 × 50
Exness-MT5Real34
1.19 × 153
ZeroMarkets-1
1.35 × 113
Exness-MT5Real31
1.54 × 129
Exness-MT5Real7
1.64 × 74
MishovMarkets-Live
2.13 × 45
VantageInternational-Live
2.82 × 214
VantageInternational-Live 10
3.50 × 4
XMGlobal-MT5 2
7.00 × 1
RoboForex-Pro
7.02 × 47
Sistema baseado em análise gráfica aliado a algoritmos de execução.
Crescimento responsável com equilíbrio entre risco e retorno.
Boa opção para quem busca consistência no curto e médio prazo.
Classificação Média:
Yousuf H
20
Yousuf H 2025.12.18 04:22 
 

going good so far, I've noted 60% increase in my capital since I subscribed to signal from Nov 1st. This return netting off monthly subscription costs. One word of advice, avoid AUD pairs. The movement is quite slow and locks in margin.

2025.12.03 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 09:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 18:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 23:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 01:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 04:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
TULIP
30 USD por mês
887%
11
32K
USD
2.1K
USD
28
67%
704
93%
100%
19.79
2.62
USD
40%
1:400
