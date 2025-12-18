- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
704
利益トレード:
660 (93.75%)
損失トレード:
44 (6.25%)
ベストトレード:
23.09 USD
最悪のトレード:
-20.03 USD
総利益:
1 946.12 USD (204 591 pips)
総損失:
-98.32 USD (7 418 pips)
最大連続の勝ち:
73 (179.87 USD)
最大連続利益:
198.11 USD (39)
シャープレシオ:
0.52
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
17.29%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
59
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
40.68
長いトレード:
373 (52.98%)
短いトレード:
331 (47.02%)
プロフィットファクター:
19.79
期待されたペイオフ:
2.62 USD
平均利益:
2.95 USD
平均損失:
-2.23 USD
最大連続の負け:
3 (-45.42 USD)
最大連続損失:
-45.42 USD (3)
月間成長:
15.43%
年間予想:
187.24%
アルゴリズム取引:
67%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
45.42 USD (2.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.12% (45.42 USD)
エクイティによる:
39.86% (676.24 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|210
|AUDUSD
|146
|EURUSD
|122
|AUDCAD
|113
|USDJPY
|85
|USDCHF
|21
|NZDUSD
|4
|NZDCAD
|2
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|724
|AUDUSD
|255
|EURUSD
|369
|AUDCAD
|246
|USDJPY
|192
|USDCHF
|47
|NZDUSD
|4
|NZDCAD
|8
|USDCAD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|74K
|AUDUSD
|26K
|EURUSD
|34K
|AUDCAD
|31K
|USDJPY
|28K
|USDCHF
|2.9K
|NZDUSD
|426
|NZDCAD
|1.1K
|USDCAD
|220
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +23.09 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 39
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +179.87 USD
最大連続損失: -45.42 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Ava-Real 1-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 5
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.00 × 90
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 4
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.05 × 76
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.15 × 643
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.36 × 1276
|
Ava-Real 1-MT5
|0.42 × 2345
|
BlackBullMarkets-Live
|0.50 × 4
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.76 × 50
|
Exness-MT5Real34
|1.19 × 153
|
ZeroMarkets-1
|1.35 × 113
|
Exness-MT5Real31
|1.54 × 129
|
Exness-MT5Real7
|1.64 × 74
|
MishovMarkets-Live
|2.13 × 45
|
VantageInternational-Live
|2.82 × 214
|
VantageInternational-Live 10
|3.50 × 4
|
XMGlobal-MT5 2
|7.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|7.02 × 47
グラフィカル分析と執行アルゴリズムを組み合わせたシステム。
リスクとリターンのバランスを保ちながら、責任ある成長を実現します。
短期および中期的に安定した運用を求める方に最適な選択肢です。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
887%
10
19K
USD
USD
2.1K
USD
USD
28
67%
704
93%
100%
19.79
2.62
USD
USD
40%
1:400
going good so far, I've noted 60% increase in my capital since I subscribed to signal from Nov 1st. This return netting off monthly subscription costs. One word of advice, avoid AUD pairs. The movement is quite slow and locks in margin.