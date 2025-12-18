シグナルセクション
Eloizio Coelho Alves

TULIP

Eloizio Coelho Alves
レビュー1件
信頼性
28週間
10 / 19K USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 887%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
704
利益トレード:
660 (93.75%)
損失トレード:
44 (6.25%)
ベストトレード:
23.09 USD
最悪のトレード:
-20.03 USD
総利益:
1 946.12 USD (204 591 pips)
総損失:
-98.32 USD (7 418 pips)
最大連続の勝ち:
73 (179.87 USD)
最大連続利益:
198.11 USD (39)
シャープレシオ:
0.52
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
17.29%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
59
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
40.68
長いトレード:
373 (52.98%)
短いトレード:
331 (47.02%)
プロフィットファクター:
19.79
期待されたペイオフ:
2.62 USD
平均利益:
2.95 USD
平均損失:
-2.23 USD
最大連続の負け:
3 (-45.42 USD)
最大連続損失:
-45.42 USD (3)
月間成長:
15.43%
年間予想:
187.24%
アルゴリズム取引:
67%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
45.42 USD (2.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.12% (45.42 USD)
エクイティによる:
39.86% (676.24 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 210
AUDUSD 146
EURUSD 122
AUDCAD 113
USDJPY 85
USDCHF 21
NZDUSD 4
NZDCAD 2
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 724
AUDUSD 255
EURUSD 369
AUDCAD 246
USDJPY 192
USDCHF 47
NZDUSD 4
NZDCAD 8
USDCAD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 74K
AUDUSD 26K
EURUSD 34K
AUDCAD 31K
USDJPY 28K
USDCHF 2.9K
NZDUSD 426
NZDCAD 1.1K
USDCAD 220
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +23.09 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 39
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +179.87 USD
最大連続損失: -45.42 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Ava-Real 1-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 5
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 90
GoMarkets-Live
0.00 × 4
CapitalPointTrading-MT5-4
0.05 × 76
ICMarketsSC-MT5-2
0.15 × 643
ICMarketsSC-MT5-4
0.36 × 1276
Ava-Real 1-MT5
0.42 × 2345
BlackBullMarkets-Live
0.50 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
0.76 × 50
Exness-MT5Real34
1.19 × 153
ZeroMarkets-1
1.35 × 113
Exness-MT5Real31
1.54 × 129
Exness-MT5Real7
1.64 × 74
MishovMarkets-Live
2.13 × 45
VantageInternational-Live
2.82 × 214
VantageInternational-Live 10
3.50 × 4
XMGlobal-MT5 2
7.00 × 1
RoboForex-Pro
7.02 × 47
グラフィカル分析と執行アルゴリズムを組み合わせたシステム。

リスクとリターンのバランスを保ちながら、責任ある成長を実現します。

短期および中期的に安定した運用を求める方に最適な選択肢です。
平均の評価:
Yousuf H
20
Yousuf H 2025.12.18 04:22 
 

going good so far, I've noted 60% increase in my capital since I subscribed to signal from Nov 1st. This return netting off monthly subscription costs. One word of advice, avoid AUD pairs. The movement is quite slow and locks in margin.

2025.12.03 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 09:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 18:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 23:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 01:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 04:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
TULIP
30 USD/月
887%
10
19K
USD
2.1K
USD
28
67%
704
93%
100%
19.79
2.62
USD
40%
1:400
