Alessio Cannas

CNS FOREX SCALP

Alessio Cannas
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 0%
JMFinancial2-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
93
Kârla kapanan işlemler:
73 (78.49%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (21.51%)
En iyi işlem:
15.09 EUR
En kötü işlem:
-6.20 EUR
Brüt kâr:
143.75 EUR (13 096 pips)
Brüt zarar:
-34.67 EUR (4 028 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (25.80 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
40.16 EUR (9)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.11%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
5.34
Alış işlemleri:
37 (39.78%)
Satış işlemleri:
56 (60.22%)
Kâr faktörü:
4.15
Beklenen getiri:
1.17 EUR
Ortalama kâr:
1.97 EUR
Ortalama zarar:
-1.73 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-20.41 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-20.41 EUR (5)
Aylık büyüme:
0.27%
Yıllık tahmin:
3.31%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
20.41 EUR (0.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.05% (20.41 EUR)
Varlığa göre:
0.37% (146.60 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.fx 70
GBPCHF.fx 23
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.fx 85
GBPCHF.fx 39
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.fx 5.8K
GBPCHF.fx 3.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.09 EUR
En kötü işlem: -6 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +25.80 EUR
Maksimum ardışık zarar: -20.41 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "JMFinancial2-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

CNS FOREX SCALP – Precisione e rapidità al tuo servizio!

Il CNS Forex Scalp è un software progettato per operare con strategie scalping ultra-performanti, ideali per chi vuole cogliere ogni opportunità del mercato Forex.

✅ Operazioni rapide e mirate ⏱️
✅ Profitti giornalieri costanti 📈
✅ Completamente automatico – non serve esperienza
✅ Gestione del rischio ottimizzata, per proteggere il capitale
✅ Perfetto anche per piccoli conti a partire da 100€

Con CNS Forex Scalp puoi avere una vera e propria macchina di trading che lavora al posto tuo, sfruttando la volatilità del mercato con grande efficienza.

💡 Pensato per chi cerca stabilità e continuità nel tempo, senza dover passare ore davanti ai grafici.


İnceleme yok
2025.09.23 15:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.21 21:27
Share of trading days is too low
2025.09.21 21:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.19 14:14
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 10.98% of days out of the 82 days of the signal's entire lifetime.
