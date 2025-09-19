SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / CNS FOREX SCALP
Alessio Cannas

CNS FOREX SCALP

Alessio Cannas
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 0%
JMFinancial2-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
93
Profit Trade:
73 (78.49%)
Loss Trade:
20 (21.51%)
Best Trade:
15.09 EUR
Worst Trade:
-6.20 EUR
Profitto lordo:
143.75 EUR (13 096 pips)
Perdita lorda:
-34.67 EUR (4 028 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (25.80 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
40.16 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.11%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
5.34
Long Trade:
37 (39.78%)
Short Trade:
56 (60.22%)
Fattore di profitto:
4.15
Profitto previsto:
1.17 EUR
Profitto medio:
1.97 EUR
Perdita media:
-1.73 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-20.41 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-20.41 EUR (5)
Crescita mensile:
0.27%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
20.41 EUR (0.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.05% (20.41 EUR)
Per equità:
0.37% (146.60 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.fx 70
GBPCHF.fx 23
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.fx 85
GBPCHF.fx 39
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.fx 5.8K
GBPCHF.fx 3.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.09 EUR
Worst Trade: -6 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +25.80 EUR
Massima perdita consecutiva: -20.41 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "JMFinancial2-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

CNS FOREX SCALP – Precisione e rapidità al tuo servizio!

Il CNS Forex Scalp è un software progettato per operare con strategie scalping ultra-performanti, ideali per chi vuole cogliere ogni opportunità del mercato Forex.

✅ Operazioni rapide e mirate ⏱️
✅ Profitti giornalieri costanti 📈
✅ Completamente automatico – non serve esperienza
✅ Gestione del rischio ottimizzata, per proteggere il capitale
✅ Perfetto anche per piccoli conti a partire da 100€

Con CNS Forex Scalp puoi avere una vera e propria macchina di trading che lavora al posto tuo, sfruttando la volatilità del mercato con grande efficienza.

💡 Pensato per chi cerca stabilità e continuità nel tempo, senza dover passare ore davanti ai grafici.


Non ci sono recensioni
2025.09.23 15:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.21 21:27
Share of trading days is too low
2025.09.21 21:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.19 14:14
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 10.98% of days out of the 82 days of the signal's entire lifetime.
