Alessio Cannas

CNS FOREX SCALP

Alessio Cannas
レビュー0件
信頼性
15週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 1%
JMFinancial2-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
397
利益トレード:
280 (70.52%)
損失トレード:
117 (29.47%)
ベストトレード:
36.51 EUR
最悪のトレード:
-59.45 EUR
総利益:
923.01 EUR (64 347 pips)
総損失:
-693.48 EUR (52 925 pips)
最大連続の勝ち:
15 (28.88 EUR)
最大連続利益:
77.22 EUR (4)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.20%
最近のトレード:
18 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
0.69
長いトレード:
185 (46.60%)
短いトレード:
212 (53.40%)
プロフィットファクター:
1.33
期待されたペイオフ:
0.58 EUR
平均利益:
3.30 EUR
平均損失:
-5.93 EUR
最大連続の負け:
6 (-283.90 EUR)
最大連続損失:
-283.90 EUR (6)
月間成長:
-0.51%
年間予想:
-6.56%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
332.18 EUR (0.82%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.82% (332.18 EUR)
エクイティによる:
1.23% (499.44 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD.fx 229
GBPCHF.fx 164
AUDCAD.fx 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD.fx 272
GBPCHF.fx -10
AUDCAD.fx 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD.fx 13K
GBPCHF.fx -1.1K
AUDCAD.fx -54
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +36.51 EUR
最悪のトレード: -59 EUR
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +28.88 EUR
最大連続損失: -283.90 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"JMFinancial2-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

CNS FOREX SCALP – Precisione e rapidità al tuo servizio!

Il CNS Forex Scalp è un software progettato per operare con strategie scalping ultra-performanti, ideali per chi vuole cogliere ogni opportunità del mercato Forex.

✅ Operazioni rapide e mirate ⏱️
✅ Profitti giornalieri costanti 📈
✅ Completamente automatico – non serve esperienza
✅ Gestione del rischio ottimizzata, per proteggere il capitale
✅ Perfetto anche per piccoli conti a partire da 100€

Con CNS Forex Scalp puoi avere una vera e propria macchina di trading che lavora al posto tuo, sfruttando la volatilità del mercato con grande efficienza.

💡 Pensato per chi cerca stabilità e continuità nel tempo, senza dover passare ore davanti ai grafici.


レビューなし
2025.12.22 13:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 16:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 22:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 13:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.18 12:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.13 14:31
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.10.23 19:31
No swaps are charged on the signal account
2025.10.15 07:47
No swaps are charged
2025.10.15 07:47
No swaps are charged
2025.10.15 07:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 01:27
No swaps are charged on the signal account
2025.10.14 19:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.09.23 15:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.21 21:27
Share of trading days is too low
