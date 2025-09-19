SeñalesSecciones
Alessio Cannas

CNS FOREX SCALP

Alessio Cannas
0 comentarios
Fiabilidad
15 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 1%
JMFinancial2-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
397
Transacciones Rentables:
280 (70.52%)
Transacciones Irrentables:
117 (29.47%)
Mejor transacción:
36.51 EUR
Peor transacción:
-59.45 EUR
Beneficio Bruto:
923.01 EUR (64 347 pips)
Pérdidas Brutas:
-693.48 EUR (52 925 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (28.88 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
77.22 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.20%
Último trade:
19 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
0.69
Transacciones Largas:
185 (46.60%)
Transacciones Cortas:
212 (53.40%)
Factor de Beneficio:
1.33
Beneficio Esperado:
0.58 EUR
Beneficio medio:
3.30 EUR
Pérdidas medias:
-5.93 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-283.90 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-283.90 EUR (6)
Crecimiento al mes:
-0.51%
Pronóstico anual:
-6.56%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
332.18 EUR (0.82%)
Reducción relativa:
De balance:
0.82% (332.18 EUR)
De fondos:
1.23% (499.44 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD.fx 229
GBPCHF.fx 164
AUDCAD.fx 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD.fx 272
GBPCHF.fx -10
AUDCAD.fx 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD.fx 13K
GBPCHF.fx -1.1K
AUDCAD.fx -54
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +36.51 EUR
Peor transacción: -59 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +28.88 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -283.90 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "JMFinancial2-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

CNS FOREX SCALP – Precisione e rapidità al tuo servizio!

Il CNS Forex Scalp è un software progettato per operare con strategie scalping ultra-performanti, ideali per chi vuole cogliere ogni opportunità del mercato Forex.

✅ Operazioni rapide e mirate ⏱️
✅ Profitti giornalieri costanti 📈
✅ Completamente automatico – non serve esperienza
✅ Gestione del rischio ottimizzata, per proteggere il capitale
✅ Perfetto anche per piccoli conti a partire da 100€

Con CNS Forex Scalp puoi avere una vera e propria macchina di trading che lavora al posto tuo, sfruttando la volatilità del mercato con grande efficienza.

💡 Pensato per chi cerca stabilità e continuità nel tempo, senza dover passare ore davanti ai grafici.


