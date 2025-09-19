信号部分
交易:
397
盈利交易:
280 (70.52%)
亏损交易:
117 (29.47%)
最好交易:
36.51 EUR
最差交易:
-59.45 EUR
毛利:
923.01 EUR (64 347 pips)
毛利亏损:
-693.48 EUR (52 925 pips)
最大连续赢利:
15 (28.88 EUR)
最大连续盈利:
77.22 EUR (4)
夏普比率:
0.07
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.20%
最近交易:
19 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.69
长期交易:
185 (46.60%)
短期交易:
212 (53.40%)
利润因子:
1.33
预期回报:
0.58 EUR
平均利润:
3.30 EUR
平均损失:
-5.93 EUR
最大连续失误:
6 (-283.90 EUR)
最大连续亏损:
-283.90 EUR (6)
每月增长:
-0.51%
年度预测:
-6.56%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
332.18 EUR (0.82%)
相对跌幅:
结余:
0.82% (332.18 EUR)
净值:
1.23% (499.44 EUR)

CNS FOREX SCALP – Precisione e rapidità al tuo servizio!

Il CNS Forex Scalp è un software progettato per operare con strategie scalping ultra-performanti, ideali per chi vuole cogliere ogni opportunità del mercato Forex.

✅ Operazioni rapide e mirate ⏱️
✅ Profitti giornalieri costanti 📈
✅ Completamente automatico – non serve esperienza
✅ Gestione del rischio ottimizzata, per proteggere il capitale
✅ Perfetto anche per piccoli conti a partire da 100€

Con CNS Forex Scalp puoi avere una vera e propria macchina di trading che lavora al posto tuo, sfruttando la volatilità del mercato con grande efficienza.

💡 Pensato per chi cerca stabilità e continuità nel tempo, senza dover passare ore davanti ai grafici.


2025.12.22 13:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 16:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 22:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 13:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.18 12:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.13 14:31
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.10.23 19:31
No swaps are charged on the signal account
2025.10.15 07:47
No swaps are charged
2025.10.15 07:47
No swaps are charged
2025.10.15 07:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 01:27
No swaps are charged on the signal account
2025.10.14 19:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.09.23 15:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.21 21:27
Share of trading days is too low
