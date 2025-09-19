СигналыРазделы
CNS FOREX SCALP
Alessio Cannas

CNS FOREX SCALP

Alessio Cannas
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 1%
JMFinancial2-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
397
Прибыльных трейдов:
280 (70.52%)
Убыточных трейдов:
117 (29.47%)
Лучший трейд:
36.51 EUR
Худший трейд:
-59.45 EUR
Общая прибыль:
923.01 EUR (64 347 pips)
Общий убыток:
-693.48 EUR (52 925 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (28.88 EUR)
Макс. прибыль в серии:
77.22 EUR (4)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.20%
Последний трейд:
19 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.69
Длинных трейдов:
185 (46.60%)
Коротких трейдов:
212 (53.40%)
Профит фактор:
1.33
Мат. ожидание:
0.58 EUR
Средняя прибыль:
3.30 EUR
Средний убыток:
-5.93 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-283.90 EUR)
Макс. убыток в серии:
-283.90 EUR (6)
Прирост в месяц:
-0.51%
Годовой прогноз:
-6.56%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
332.18 EUR (0.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.82% (332.18 EUR)
По эквити:
1.23% (499.44 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD.fx 229
GBPCHF.fx 164
AUDCAD.fx 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD.fx 272
GBPCHF.fx -10
AUDCAD.fx 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD.fx 13K
GBPCHF.fx -1.1K
AUDCAD.fx -54
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +36.51 EUR
Худший трейд: -59 EUR
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +28.88 EUR
Макс. убыток в серии: -283.90 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "JMFinancial2-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

CNS FOREX SCALP – Precisione e rapidità al tuo servizio!

Il CNS Forex Scalp è un software progettato per operare con strategie scalping ultra-performanti, ideali per chi vuole cogliere ogni opportunità del mercato Forex.

✅ Operazioni rapide e mirate ⏱️
✅ Profitti giornalieri costanti 📈
✅ Completamente automatico – non serve esperienza
✅ Gestione del rischio ottimizzata, per proteggere il capitale
✅ Perfetto anche per piccoli conti a partire da 100€

Con CNS Forex Scalp puoi avere una vera e propria macchina di trading che lavora al posto tuo, sfruttando la volatilità del mercato con grande efficienza.

💡 Pensato per chi cerca stabilità e continuità nel tempo, senza dover passare ore davanti ai grafici.


Нет отзывов
2025.12.22 13:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 16:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 22:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 13:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.18 12:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.13 14:31
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.10.23 19:31
No swaps are charged on the signal account
2025.10.15 07:47
No swaps are charged
2025.10.15 07:47
No swaps are charged
2025.10.15 07:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 01:27
No swaps are charged on the signal account
2025.10.14 19:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.09.23 15:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.21 21:27
Share of trading days is too low
