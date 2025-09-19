SinaisSeções
Alessio Cannas

CNS FOREX SCALP

Alessio Cannas
Confiabilidade
15 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 1%
JMFinancial2-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
397
Negociações com lucro:
280 (70.52%)
Negociações com perda:
117 (29.47%)
Melhor negociação:
36.51 EUR
Pior negociação:
-59.45 EUR
Lucro bruto:
923.01 EUR (64 347 pips)
Perda bruta:
-693.48 EUR (52 925 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (28.88 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
77.22 EUR (4)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.20%
Último negócio:
19 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.69
Negociações longas:
185 (46.60%)
Negociações curtas:
212 (53.40%)
Fator de lucro:
1.33
Valor esperado:
0.58 EUR
Lucro médio:
3.30 EUR
Perda média:
-5.93 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-283.90 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-283.90 EUR (6)
Crescimento mensal:
-0.51%
Previsão anual:
-6.56%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
332.18 EUR (0.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.82% (332.18 EUR)
Pelo Capital Líquido:
1.23% (499.44 EUR)

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "JMFinancial2-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

CNS FOREX SCALP – Precisione e rapidità al tuo servizio!

Il CNS Forex Scalp è un software progettato per operare con strategie scalping ultra-performanti, ideali per chi vuole cogliere ogni opportunità del mercato Forex.

✅ Operazioni rapide e mirate ⏱️
✅ Profitti giornalieri costanti 📈
✅ Completamente automatico – non serve esperienza
✅ Gestione del rischio ottimizzata, per proteggere il capitale
✅ Perfetto anche per piccoli conti a partire da 100€

Con CNS Forex Scalp puoi avere una vera e propria macchina di trading che lavora al posto tuo, sfruttando la volatilità del mercato con grande efficienza.

💡 Pensato per chi cerca stabilità e continuità nel tempo, senza dover passare ore davanti ai grafici.


