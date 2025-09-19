SignauxSections
Alessio Cannas

CNS FOREX SCALP

Alessio Cannas
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 0%
JMFinancial2-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
93
Bénéfice trades:
73 (78.49%)
Perte trades:
20 (21.51%)
Meilleure transaction:
15.09 EUR
Pire transaction:
-6.20 EUR
Bénéfice brut:
143.75 EUR (13 096 pips)
Perte brute:
-34.67 EUR (4 028 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (25.80 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
40.16 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
0.44
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.11%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
37
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
5.34
Longs trades:
37 (39.78%)
Courts trades:
56 (60.22%)
Facteur de profit:
4.15
Rendement attendu:
1.17 EUR
Bénéfice moyen:
1.97 EUR
Perte moyenne:
-1.73 EUR
Pertes consécutives maximales:
5 (-20.41 EUR)
Perte consécutive maximale:
-20.41 EUR (5)
Croissance mensuelle:
0.27%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
20.41 EUR (0.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.05% (20.41 EUR)
Par fonds propres:
0.37% (146.60 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.fx 70
GBPCHF.fx 23
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.fx 85
GBPCHF.fx 39
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.fx 5.8K
GBPCHF.fx 3.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +15.09 EUR
Pire transaction: -6 EUR
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +25.80 EUR
Perte consécutive maximale: -20.41 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "JMFinancial2-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

CNS FOREX SCALP – Precisione e rapidità al tuo servizio!

Il CNS Forex Scalp è un software progettato per operare con strategie scalping ultra-performanti, ideali per chi vuole cogliere ogni opportunità del mercato Forex.

✅ Operazioni rapide e mirate ⏱️
✅ Profitti giornalieri costanti 📈
✅ Completamente automatico – non serve esperienza
✅ Gestione del rischio ottimizzata, per proteggere il capitale
✅ Perfetto anche per piccoli conti a partire da 100€

Con CNS Forex Scalp puoi avere una vera e propria macchina di trading che lavora al posto tuo, sfruttando la volatilità del mercato con grande efficienza.

💡 Pensato per chi cerca stabilità e continuità nel tempo, senza dover passare ore davanti ai grafici.


Aucun avis
2025.09.23 15:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.21 21:27
Share of trading days is too low
2025.09.21 21:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.19 14:14
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 10.98% of days out of the 82 days of the signal's entire lifetime.
