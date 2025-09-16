SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Futures EA 1 FINAM maz
Vladimir Mazyrin

Futures EA 1 FINAM maz

Vladimir Mazyrin
0 inceleme
Güvenilirlik
99 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 49%
FINAM-AO
1:1
İşlemler:
1 525
Kârla kapanan işlemler:
669 (43.86%)
Zararla kapanan işlemler:
856 (56.13%)
En iyi işlem:
38 522.00 RUB
En kötü işlem:
-13 308.00 RUB
Brüt kâr:
1 415 963.20 RUB (399 127 pips)
Brüt zarar:
-1 174 379.23 RUB (274 877 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
50 (51 761.03 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
58 336.99 RUB (24)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
32.33%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
2.07
Alış işlemleri:
761 (49.90%)
Satış işlemleri:
764 (50.10%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
158.42 RUB
Ortalama kâr:
2 116.54 RUB
Ortalama zarar:
-1 371.94 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
44 (-42 514.03 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-51 843.97 RUB (31)
Aylık büyüme:
10.76%
Yıllık tahmin:
130.50%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 884.00 RUB
Maksimum:
116 840.03 RUB (10.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.32% (116 840.03 RUB)
Varlığa göre:
5.23% (7 936.33 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
SiH5 355
SiH4 251
SiU4 223
SiZ4 185
SiM4 156
SiM5 152
SiZ3 149
EuU5 22
EuZ5 21
EuM4 10
RIU5 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
SiH5 -838
SiH4 802
SiU4 1K
SiZ4 1.2K
SiM4 784
SiM5 -70
SiZ3 942
EuU5 111
EuZ5 60
EuM4 -51
RIU5 8
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
SiH5 12K
SiH4 12K
SiU4 15K
SiZ4 15K
SiM4 26K
SiM5 7.3K
SiZ3 30K
EuU5 2.9K
EuZ5 3.8K
EuM4 -766
RIU5 320
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
En iyi işlem: +38 522.00 RUB
En kötü işlem: -13 308 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 31
Maksimum ardışık kâr: +51 761.03 RUB
Maksimum ardışık zarar: -42 514.03 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FINAM-AO" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Алготрейдинг. Брокер Финам. Фьючерс Eu евро-рубль. 

Торговля советником Superbot (создатель Владимир Чамин (Vladimir Chamin)).

Цель по доходности 30-100% годовых.
İnceleme yok
2025.09.17 08:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 18:26
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 1.03% of days out of 681 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 18:26
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
Futures EA 1 FINAM maz
Ayda 30 USD
49%
0
0
USD
110K
RUB
99
96%
1 525
43%
32%
1.20
158.42
RUB
11%
1:1
