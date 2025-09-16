- Büyüme
- Portföy değeri
- Varlık
- Portföy
- Düşüş
İşlemler:
1 525
Kârla kapanan işlemler:
669 (43.86%)
Zararla kapanan işlemler:
856 (56.13%)
En iyi işlem:
38 522.00 RUB
En kötü işlem:
-13 308.00 RUB
Brüt kâr:
1 415 963.20 RUB (399 127 pips)
Brüt zarar:
-1 174 379.23 RUB (274 877 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
50 (51 761.03 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
58 336.99 RUB (24)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
32.33%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
2.07
Alış işlemleri:
761 (49.90%)
Satış işlemleri:
764 (50.10%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
158.42 RUB
Ortalama kâr:
2 116.54 RUB
Ortalama zarar:
-1 371.94 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
44 (-42 514.03 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-51 843.97 RUB (31)
Aylık büyüme:
10.76%
Yıllık tahmin:
130.50%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 884.00 RUB
Maksimum:
116 840.03 RUB (10.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.32% (116 840.03 RUB)
Varlığa göre:
5.23% (7 936.33 RUB)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|SiH5
|355
|SiH4
|251
|SiU4
|223
|SiZ4
|185
|SiM4
|156
|SiM5
|152
|SiZ3
|149
|EuU5
|22
|EuZ5
|21
|EuM4
|10
|RIU5
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|SiH5
|-838
|SiH4
|802
|SiU4
|1K
|SiZ4
|1.2K
|SiM4
|784
|SiM5
|-70
|SiZ3
|942
|EuU5
|111
|EuZ5
|60
|EuM4
|-51
|RIU5
|8
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|SiH5
|12K
|SiH4
|12K
|SiU4
|15K
|SiZ4
|15K
|SiM4
|26K
|SiM5
|7.3K
|SiZ3
|30K
|EuU5
|2.9K
|EuZ5
|3.8K
|EuM4
|-766
|RIU5
|320
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +38 522.00 RUB
En kötü işlem: -13 308 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 31
Maksimum ardışık kâr: +51 761.03 RUB
Maksimum ardışık zarar: -42 514.03 RUB
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FINAM-AO" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Алготрейдинг. Брокер Финам. Фьючерс Eu евро-рубль.
Торговля советником Superbot (создатель Владимир Чамин (Vladimir Chamin)).
Цель по доходности 30-100% годовых.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
49%
0
0
USD
USD
110K
RUB
RUB
99
96%
1 525
43%
32%
1.20
158.42
RUB
RUB
11%
1:1