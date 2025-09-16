SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Futures EA 1 FINAM maz
Vladimir Mazyrin

Futures EA 1 FINAM maz

Vladimir Mazyrin
0 recensioni
Affidabilità
99 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 49%
FINAM-AO
1:1
  • Crescita
  • Valore del Portafoglio
  • Equità
  • Portfolio
  • Drawdown
Trade:
1 525
Profit Trade:
669 (43.86%)
Loss Trade:
856 (56.13%)
Best Trade:
38 522.00 RUB
Worst Trade:
-13 308.00 RUB
Profitto lordo:
1 415 963.20 RUB (399 127 pips)
Perdita lorda:
-1 174 379.23 RUB (274 877 pips)
Vincite massime consecutive:
50 (51 761.03 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
58 336.99 RUB (24)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
32.33%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
2.07
Long Trade:
761 (49.90%)
Short Trade:
764 (50.10%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
158.42 RUB
Profitto medio:
2 116.54 RUB
Perdita media:
-1 371.94 RUB
Massime perdite consecutive:
44 (-42 514.03 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-51 843.97 RUB (31)
Crescita mensile:
10.76%
Previsione annuale:
130.50%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 884.00 RUB
Massimale:
116 840.03 RUB (10.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.32% (116 840.03 RUB)
Per equità:
5.23% (7 936.33 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
SiH5 355
SiH4 251
SiU4 223
SiZ4 185
SiM4 156
SiM5 152
SiZ3 149
EuU5 22
EuZ5 21
EuM4 10
RIU5 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
SiH5 -838
SiH4 802
SiU4 1K
SiZ4 1.2K
SiM4 784
SiM5 -70
SiZ3 942
EuU5 111
EuZ5 60
EuM4 -51
RIU5 8
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
SiH5 12K
SiH4 12K
SiU4 15K
SiZ4 15K
SiM4 26K
SiM5 7.3K
SiZ3 30K
EuU5 2.9K
EuZ5 3.8K
EuM4 -766
RIU5 320
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +38 522.00 RUB
Worst Trade: -13 308 RUB
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 31
Massimo profitto consecutivo: +51 761.03 RUB
Massima perdita consecutiva: -42 514.03 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FINAM-AO" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Алготрейдинг. Брокер Финам. Фьючерс Eu евро-рубль. 

Торговля советником Superbot (создатель Владимир Чамин (Vladimir Chamin)).

Цель по доходности 30-100% годовых.
Non ci sono recensioni
2025.09.17 08:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 18:26
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 1.03% of days out of 681 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 18:26
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
