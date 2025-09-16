- Crescita
Trade:
1 525
Profit Trade:
669 (43.86%)
Loss Trade:
856 (56.13%)
Best Trade:
38 522.00 RUB
Worst Trade:
-13 308.00 RUB
Profitto lordo:
1 415 963.20 RUB (399 127 pips)
Perdita lorda:
-1 174 379.23 RUB (274 877 pips)
Vincite massime consecutive:
50 (51 761.03 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
58 336.99 RUB (24)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
32.33%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
2.07
Long Trade:
761 (49.90%)
Short Trade:
764 (50.10%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
158.42 RUB
Profitto medio:
2 116.54 RUB
Perdita media:
-1 371.94 RUB
Massime perdite consecutive:
44 (-42 514.03 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-51 843.97 RUB (31)
Crescita mensile:
10.76%
Previsione annuale:
130.50%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 884.00 RUB
Massimale:
116 840.03 RUB (10.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.32% (116 840.03 RUB)
Per equità:
5.23% (7 936.33 RUB)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|SiH5
|355
|SiH4
|251
|SiU4
|223
|SiZ4
|185
|SiM4
|156
|SiM5
|152
|SiZ3
|149
|EuU5
|22
|EuZ5
|21
|EuM4
|10
|RIU5
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|SiH5
|-838
|SiH4
|802
|SiU4
|1K
|SiZ4
|1.2K
|SiM4
|784
|SiM5
|-70
|SiZ3
|942
|EuU5
|111
|EuZ5
|60
|EuM4
|-51
|RIU5
|8
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|SiH5
|12K
|SiH4
|12K
|SiU4
|15K
|SiZ4
|15K
|SiM4
|26K
|SiM5
|7.3K
|SiZ3
|30K
|EuU5
|2.9K
|EuZ5
|3.8K
|EuM4
|-766
|RIU5
|320
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +38 522.00 RUB
Worst Trade: -13 308 RUB
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 31
Massimo profitto consecutivo: +51 761.03 RUB
Massima perdita consecutiva: -42 514.03 RUB
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FINAM-AO" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Алготрейдинг. Брокер Финам. Фьючерс Eu евро-рубль.
Торговля советником Superbot (создатель Владимир Чамин (Vladimir Chamin)).
Цель по доходности 30-100% годовых.
