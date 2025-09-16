SinaisSeções
Vladimir Mazyrin

Futures EA 1 FINAM maz

Vladimir Mazyrin
0 comentários
Confiabilidade
112 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 38%
FINAM-AO
1:1
  • Crescimento
  • Valor do portfólio
  • Capital líquido
  • Portfolio
  • Rebaixamento
Negociações:
1 608
Negociações com lucro:
691 (42.97%)
Negociações com perda:
917 (57.03%)
Melhor negociação:
38 522.00 RUB
Pior negociação:
-13 308.00 RUB
Lucro bruto:
1 441 298.20 RUB (412 486 pips)
Perda bruta:
-1 207 595.22 RUB (296 051 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
50 (51 761.03 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
58 336.99 RUB (24)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
27.68%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
2.00
Negociações longas:
799 (49.69%)
Negociações curtas:
809 (50.31%)
Fator de lucro:
1.19
Valor esperado:
145.34 RUB
Lucro médio:
2 085.82 RUB
Perda média:
-1 316.90 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
44 (-42 514.03 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-51 843.97 RUB (31)
Crescimento mensal:
-0.74%
Previsão anual:
-11.26%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 884.00 RUB
Máximo:
116 840.03 RUB (10.91%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.13% (14 917.99 RUB)
Pelo Capital Líquido:
5.23% (7 936.33 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
SiH5 355
SiH4 251
SiU4 223
SiZ4 185
SiM4 156
SiM5 152
SiZ3 149
EuZ5 67
SiH6 36
EuU5 22
EuM4 10
RIU5 1
SiZ5 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
SiH5 -838
SiH4 802
SiU4 1K
SiZ4 1.2K
SiM4 784
SiM5 -70
SiZ3 942
EuZ5 -71
SiH6 -4
EuU5 111
EuM4 -51
RIU5 8
SiZ5 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
SiH5 12K
SiH4 12K
SiU4 15K
SiZ4 15K
SiM4 26K
SiM5 7.3K
SiZ3 30K
EuZ5 -2.4K
SiH6 -1.9K
EuU5 2.9K
EuM4 -766
RIU5 320
SiZ5 193
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +38 522.00 RUB
Pior negociação: -13 308 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 24
Máximo de perdas consecutivas: 31
Máximo lucro consecutivo: +51 761.03 RUB
Máxima perda consecutiva: -42 514.03 RUB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FINAM-AO" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Алготрейдинг. Брокер Финам. Фьючерс Eu евро-рубль. 

Торговля советником Superbot (создатель Владимир Чамин (Vladimir Chamin)).

Цель по доходности 30-100% годовых.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Futures EA 1 FINAM maz
30 USD por mês
38%
0
0
USD
100K
RUB
112
96%
1 608
42%
28%
1.19
145.34
RUB
13%
1:1
Copiar

