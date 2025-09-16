- Crescimento
Negociações:
1 608
Negociações com lucro:
691 (42.97%)
Negociações com perda:
917 (57.03%)
Melhor negociação:
38 522.00 RUB
Pior negociação:
-13 308.00 RUB
Lucro bruto:
1 441 298.20 RUB (412 486 pips)
Perda bruta:
-1 207 595.22 RUB (296 051 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
50 (51 761.03 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
58 336.99 RUB (24)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
27.68%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
2.00
Negociações longas:
799 (49.69%)
Negociações curtas:
809 (50.31%)
Fator de lucro:
1.19
Valor esperado:
145.34 RUB
Lucro médio:
2 085.82 RUB
Perda média:
-1 316.90 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
44 (-42 514.03 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-51 843.97 RUB (31)
Crescimento mensal:
-0.74%
Previsão anual:
-11.26%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 884.00 RUB
Máximo:
116 840.03 RUB (10.91%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.13% (14 917.99 RUB)
Pelo Capital Líquido:
5.23% (7 936.33 RUB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|SiH5
|355
|SiH4
|251
|SiU4
|223
|SiZ4
|185
|SiM4
|156
|SiM5
|152
|SiZ3
|149
|EuZ5
|67
|SiH6
|36
|EuU5
|22
|EuM4
|10
|RIU5
|1
|SiZ5
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|SiH5
|-838
|SiH4
|802
|SiU4
|1K
|SiZ4
|1.2K
|SiM4
|784
|SiM5
|-70
|SiZ3
|942
|EuZ5
|-71
|SiH6
|-4
|EuU5
|111
|EuM4
|-51
|RIU5
|8
|SiZ5
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|SiH5
|12K
|SiH4
|12K
|SiU4
|15K
|SiZ4
|15K
|SiM4
|26K
|SiM5
|7.3K
|SiZ3
|30K
|EuZ5
|-2.4K
|SiH6
|-1.9K
|EuU5
|2.9K
|EuM4
|-766
|RIU5
|320
|SiZ5
|193
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +38 522.00 RUB
Pior negociação: -13 308 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 24
Máximo de perdas consecutivas: 31
Máximo lucro consecutivo: +51 761.03 RUB
Máxima perda consecutiva: -42 514.03 RUB
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FINAM-AO" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Алготрейдинг. Брокер Финам. Фьючерс Eu евро-рубль.
Торговля советником Superbot (создатель Владимир Чамин (Vladimir Chamin)).
Цель по доходности 30-100% годовых.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
38%
0
0
USD
USD
100K
RUB
RUB
112
96%
1 608
42%
28%
1.19
145.34
RUB
RUB
13%
1:1