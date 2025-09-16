- 成长
- 投资组合总值
- 净值
- 投资组合
- 提取
交易:
1 608
盈利交易:
691 (42.97%)
亏损交易:
917 (57.03%)
最好交易:
38 522.00 RUB
最差交易:
-13 308.00 RUB
毛利:
1 441 298.20 RUB (412 486 pips)
毛利亏损:
-1 207 595.22 RUB (296 051 pips)
最大连续赢利:
50 (51 761.03 RUB)
最大连续盈利:
58 336.99 RUB (24)
夏普比率:
0.05
交易活动:
27.68%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
15 小时
采收率:
2.00
长期交易:
799 (49.69%)
短期交易:
809 (50.31%)
利润因子:
1.19
预期回报:
145.34 RUB
平均利润:
2 085.82 RUB
平均损失:
-1 316.90 RUB
最大连续失误:
44 (-42 514.03 RUB)
最大连续亏损:
-51 843.97 RUB (31)
每月增长:
-0.93%
年度预测:
-11.26%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
4 884.00 RUB
最大值:
116 840.03 RUB (10.91%)
相对跌幅:
结余:
13.13% (14 917.99 RUB)
净值:
5.23% (7 936.33 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|SiH5
|355
|SiH4
|251
|SiU4
|223
|SiZ4
|185
|SiM4
|156
|SiM5
|152
|SiZ3
|149
|EuZ5
|67
|SiH6
|36
|EuU5
|22
|EuM4
|10
|RIU5
|1
|SiZ5
|1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|SiH5
|-838
|SiH4
|802
|SiU4
|1K
|SiZ4
|1.2K
|SiM4
|784
|SiM5
|-70
|SiZ3
|942
|EuZ5
|-71
|SiH6
|-4
|EuU5
|111
|EuM4
|-51
|RIU5
|8
|SiZ5
|3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|SiH5
|12K
|SiH4
|12K
|SiU4
|15K
|SiZ4
|15K
|SiM4
|26K
|SiM5
|7.3K
|SiZ3
|30K
|EuZ5
|-2.4K
|SiH6
|-1.9K
|EuU5
|2.9K
|EuM4
|-766
|RIU5
|320
|SiZ5
|193
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +38 522.00 RUB
最差交易: -13 308 RUB
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 31
最大连续盈利: +51 761.03 RUB
最大连续亏损: -42 514.03 RUB
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FINAM-AO 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Алготрейдинг. Брокер Финам. Фьючерс Eu евро-рубль.
Торговля советником Superbot (создатель Владимир Чамин (Vladimir Chamin)).
Цель по доходности 30-100% годовых.
没有评论
