Vladimir Mazyrin

Futures EA 1 FINAM maz

Vladimir Mazyrin
0条评论
可靠性
112
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 38%
FINAM-AO
1:1
  • 成长
  • 投资组合总值
  • 净值
  • 投资组合
  • 提取
交易:
1 608
盈利交易:
691 (42.97%)
亏损交易:
917 (57.03%)
最好交易:
38 522.00 RUB
最差交易:
-13 308.00 RUB
毛利:
1 441 298.20 RUB (412 486 pips)
毛利亏损:
-1 207 595.22 RUB (296 051 pips)
最大连续赢利:
50 (51 761.03 RUB)
最大连续盈利:
58 336.99 RUB (24)
夏普比率:
0.05
交易活动:
27.68%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
15 小时
采收率:
2.00
长期交易:
799 (49.69%)
短期交易:
809 (50.31%)
利润因子:
1.19
预期回报:
145.34 RUB
平均利润:
2 085.82 RUB
平均损失:
-1 316.90 RUB
最大连续失误:
44 (-42 514.03 RUB)
最大连续亏损:
-51 843.97 RUB (31)
每月增长:
-0.93%
年度预测:
-11.26%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
4 884.00 RUB
最大值:
116 840.03 RUB (10.91%)
相对跌幅:
结余:
13.13% (14 917.99 RUB)
净值:
5.23% (7 936.33 RUB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
SiH5 355
SiH4 251
SiU4 223
SiZ4 185
SiM4 156
SiM5 152
SiZ3 149
EuZ5 67
SiH6 36
EuU5 22
EuM4 10
RIU5 1
SiZ5 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
SiH5 -838
SiH4 802
SiU4 1K
SiZ4 1.2K
SiM4 784
SiM5 -70
SiZ3 942
EuZ5 -71
SiH6 -4
EuU5 111
EuM4 -51
RIU5 8
SiZ5 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
SiH5 12K
SiH4 12K
SiU4 15K
SiZ4 15K
SiM4 26K
SiM5 7.3K
SiZ3 30K
EuZ5 -2.4K
SiH6 -1.9K
EuU5 2.9K
EuM4 -766
RIU5 320
SiZ5 193
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +38 522.00 RUB
最差交易: -13 308 RUB
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 31
最大连续盈利: +51 761.03 RUB
最大连续亏损: -42 514.03 RUB

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FINAM-AO 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Алготрейдинг. Брокер Финам. Фьючерс Eu евро-рубль. 

Торговля советником Superbot (создатель Владимир Чамин (Vladimir Chamin)).

Цель по доходности 30-100% годовых.
