SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Futures EA 1 FINAM maz
Vladimir Mazyrin

Futures EA 1 FINAM maz

Vladimir Mazyrin
0 avis
Fiabilité
99 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 49%
FINAM-AO
1:1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Valeur du portefeuille
  • Fonds propres
  • Portefeuille
  • Prélèvement
Trades:
1 523
Bénéfice trades:
669 (43.92%)
Perte trades:
854 (56.07%)
Meilleure transaction:
38 522.00 RUB
Pire transaction:
-13 308.00 RUB
Bénéfice brut:
1 415 963.20 RUB (399 127 pips)
Perte brute:
-1 174 372.23 RUB (274 871 pips)
Gains consécutifs maximales:
50 (51 761.03 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
58 336.99 RUB (24)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
33.52%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
41 il y a des minutes
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
2.07
Longs trades:
761 (49.97%)
Courts trades:
762 (50.03%)
Facteur de profit:
1.21
Rendement attendu:
158.63 RUB
Bénéfice moyen:
2 116.54 RUB
Perte moyenne:
-1 375.14 RUB
Pertes consécutives maximales:
44 (-42 514.03 RUB)
Perte consécutive maximale:
-51 843.97 RUB (31)
Croissance mensuelle:
10.76%
Prévision annuelle:
130.59%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 884.00 RUB
Maximal:
116 840.03 RUB (10.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.32% (116 840.03 RUB)
Par fonds propres:
5.23% (7 936.33 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
SiH5 355
SiH4 251
SiU4 223
SiZ4 185
SiM4 156
SiM5 152
SiZ3 149
EuU5 22
EuZ5 19
EuM4 10
RIU5 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
SiH5 -838
SiH4 802
SiU4 1K
SiZ4 1.2K
SiM4 784
SiM5 -70
SiZ3 942
EuU5 111
EuZ5 60
EuM4 -51
RIU5 8
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
SiH5 12K
SiH4 12K
SiU4 15K
SiZ4 15K
SiM4 26K
SiM5 7.3K
SiZ3 30K
EuU5 2.9K
EuZ5 3.8K
EuM4 -766
RIU5 320
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +38 522.00 RUB
Pire transaction: -13 308 RUB
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 31
Bénéfice consécutif maximal: +51 761.03 RUB
Perte consécutive maximale: -42 514.03 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FINAM-AO" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Алготрейдинг. Брокер Финам. Фьючерс Eu евро-рубль. 

Торговля советником Superbot (создатель Владимир Чамин (Vladimir Chamin)).

Цель по доходности 30-100% годовых.
Aucun avis
2025.09.17 08:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 18:26
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 1.03% of days out of 681 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 18:26
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Futures EA 1 FINAM maz
30 USD par mois
49%
0
0
USD
110K
RUB
99
96%
1 523
43%
34%
1.20
158.63
RUB
11%
1:1
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.