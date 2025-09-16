- Croissance
Trades:
1 523
Bénéfice trades:
669 (43.92%)
Perte trades:
854 (56.07%)
Meilleure transaction:
38 522.00 RUB
Pire transaction:
-13 308.00 RUB
Bénéfice brut:
1 415 963.20 RUB (399 127 pips)
Perte brute:
-1 174 372.23 RUB (274 871 pips)
Gains consécutifs maximales:
50 (51 761.03 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
58 336.99 RUB (24)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
33.52%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
41 il y a des minutes
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
2.07
Longs trades:
761 (49.97%)
Courts trades:
762 (50.03%)
Facteur de profit:
1.21
Rendement attendu:
158.63 RUB
Bénéfice moyen:
2 116.54 RUB
Perte moyenne:
-1 375.14 RUB
Pertes consécutives maximales:
44 (-42 514.03 RUB)
Perte consécutive maximale:
-51 843.97 RUB (31)
Croissance mensuelle:
10.76%
Prévision annuelle:
130.59%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 884.00 RUB
Maximal:
116 840.03 RUB (10.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.32% (116 840.03 RUB)
Par fonds propres:
5.23% (7 936.33 RUB)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|SiH5
|355
|SiH4
|251
|SiU4
|223
|SiZ4
|185
|SiM4
|156
|SiM5
|152
|SiZ3
|149
|EuU5
|22
|EuZ5
|19
|EuM4
|10
|RIU5
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|SiH5
|-838
|SiH4
|802
|SiU4
|1K
|SiZ4
|1.2K
|SiM4
|784
|SiM5
|-70
|SiZ3
|942
|EuU5
|111
|EuZ5
|60
|EuM4
|-51
|RIU5
|8
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|SiH5
|12K
|SiH4
|12K
|SiU4
|15K
|SiZ4
|15K
|SiM4
|26K
|SiM5
|7.3K
|SiZ3
|30K
|EuU5
|2.9K
|EuZ5
|3.8K
|EuM4
|-766
|RIU5
|320
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +38 522.00 RUB
Pire transaction: -13 308 RUB
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 31
Bénéfice consécutif maximal: +51 761.03 RUB
Perte consécutive maximale: -42 514.03 RUB
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FINAM-AO" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Алготрейдинг. Брокер Финам. Фьючерс Eu евро-рубль.
Торговля советником Superbot (создатель Владимир Чамин (Vladimir Chamin)).
Цель по доходности 30-100% годовых.
Aucun avis
