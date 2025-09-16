- Wachstum
Trades insgesamt:
1 610
Gewinntrades:
691 (42.91%)
Verlusttrades:
919 (57.08%)
Bester Trade:
38 522.00 RUB
Schlechtester Trade:
-13 308.00 RUB
Bruttoprofit:
1 441 298.20 RUB (412 486 pips)
Bruttoverlust:
-1 207 721.22 RUB (296 135 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
50 (51 761.03 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
58 336.99 RUB (24)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
27.68%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
2.00
Long-Positionen:
801 (49.75%)
Short-Positionen:
809 (50.25%)
Profit-Faktor:
1.19
Mathematische Gewinnerwartung:
145.08 RUB
Durchschnittlicher Profit:
2 085.82 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-1 314.17 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
44 (-42 514.03 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-51 843.97 RUB (31)
Wachstum pro Monat :
-1.18%
Jahresprognose:
-14.27%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 884.00 RUB
Maximaler:
116 840.03 RUB (10.91%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.13% (14 917.99 RUB)
Kapital:
5.23% (7 936.33 RUB)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|SiH5
|355
|SiH4
|251
|SiU4
|223
|SiZ4
|185
|SiM4
|156
|SiM5
|152
|SiZ3
|149
|EuZ5
|67
|SiH6
|38
|EuU5
|22
|EuM4
|10
|RIU5
|1
|SiZ5
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|SiH5
|-838
|SiH4
|802
|SiU4
|1K
|SiZ4
|1.2K
|SiM4
|784
|SiM5
|-70
|SiZ3
|942
|EuZ5
|-71
|SiH6
|-6
|EuU5
|111
|EuM4
|-51
|RIU5
|8
|SiZ5
|3
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|SiH5
|12K
|SiH4
|12K
|SiU4
|15K
|SiZ4
|15K
|SiM4
|26K
|SiM5
|7.3K
|SiZ3
|30K
|EuZ5
|-2.4K
|SiH6
|-2K
|EuU5
|2.9K
|EuM4
|-766
|RIU5
|320
|SiZ5
|193
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +38 522.00 RUB
Schlechtester Trade: -13 308 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 24
Max. aufeinandergehende Verluste: 31
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +51 761.03 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -42 514.03 RUB
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FINAM-AO" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Алготрейдинг. Брокер Финам. Фьючерс Eu евро-рубль.
Торговля советником Superbot (создатель Владимир Чамин (Vladimir Chamin)).
Цель по доходности 30-100% годовых.
