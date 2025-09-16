SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Futures EA 1 FINAM maz
Vladimir Mazyrin

Futures EA 1 FINAM maz

Vladimir Mazyrin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
112 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 38%
FINAM-AO
1:1
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Wert des Portfolios
  • Equity
  • Portfolio
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 610
Gewinntrades:
691 (42.91%)
Verlusttrades:
919 (57.08%)
Bester Trade:
38 522.00 RUB
Schlechtester Trade:
-13 308.00 RUB
Bruttoprofit:
1 441 298.20 RUB (412 486 pips)
Bruttoverlust:
-1 207 721.22 RUB (296 135 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
50 (51 761.03 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
58 336.99 RUB (24)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
27.68%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
2.00
Long-Positionen:
801 (49.75%)
Short-Positionen:
809 (50.25%)
Profit-Faktor:
1.19
Mathematische Gewinnerwartung:
145.08 RUB
Durchschnittlicher Profit:
2 085.82 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-1 314.17 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
44 (-42 514.03 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-51 843.97 RUB (31)
Wachstum pro Monat :
-1.18%
Jahresprognose:
-14.27%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 884.00 RUB
Maximaler:
116 840.03 RUB (10.91%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.13% (14 917.99 RUB)
Kapital:
5.23% (7 936.33 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
SiH5 355
SiH4 251
SiU4 223
SiZ4 185
SiM4 156
SiM5 152
SiZ3 149
EuZ5 67
SiH6 38
EuU5 22
EuM4 10
RIU5 1
SiZ5 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
SiH5 -838
SiH4 802
SiU4 1K
SiZ4 1.2K
SiM4 784
SiM5 -70
SiZ3 942
EuZ5 -71
SiH6 -6
EuU5 111
EuM4 -51
RIU5 8
SiZ5 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
SiH5 12K
SiH4 12K
SiU4 15K
SiZ4 15K
SiM4 26K
SiM5 7.3K
SiZ3 30K
EuZ5 -2.4K
SiH6 -2K
EuU5 2.9K
EuM4 -766
RIU5 320
SiZ5 193
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +38 522.00 RUB
Schlechtester Trade: -13 308 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 24
Max. aufeinandergehende Verluste: 31
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +51 761.03 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -42 514.03 RUB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FINAM-AO" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Алготрейдинг. Брокер Финам. Фьючерс Eu евро-рубль. 

Торговля советником Superbot (создатель Владимир Чамин (Vladimir Chamin)).

Цель по доходности 30-100% годовых.
Keine Bewertungen
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 07:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 19:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 18:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 07:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.26 10:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged on the signal account
2025.10.20 09:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.05 18:54
Share of trading days is too low
2025.10.05 18:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 18:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 18:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 18:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Futures EA 1 FINAM maz
30 USD pro Monat
38%
0
0
USD
100K
RUB
112
96%
1 610
42%
28%
1.19
145.08
RUB
13%
1:1
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.