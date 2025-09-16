シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Futures EA 1 FINAM maz
Vladimir Mazyrin

Futures EA 1 FINAM maz

Vladimir Mazyrin
レビュー0件
信頼性
112週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 38%
FINAM-AO
1:1
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • Portfolio Value
  • エクイティ
  • ポートフォリオ
  • ドローダウン
トレード:
1 608
利益トレード:
691 (42.97%)
損失トレード:
917 (57.03%)
ベストトレード:
38 522.00 RUB
最悪のトレード:
-13 308.00 RUB
総利益:
1 441 298.20 RUB (412 486 pips)
総損失:
-1 207 595.22 RUB (296 051 pips)
最大連続の勝ち:
50 (51 761.03 RUB)
最大連続利益:
58 336.99 RUB (24)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
27.68%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
2.00
長いトレード:
799 (49.69%)
短いトレード:
809 (50.31%)
プロフィットファクター:
1.19
期待されたペイオフ:
145.34 RUB
平均利益:
2 085.82 RUB
平均損失:
-1 316.90 RUB
最大連続の負け:
44 (-42 514.03 RUB)
最大連続損失:
-51 843.97 RUB (31)
月間成長:
-0.74%
年間予想:
-11.26%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 884.00 RUB
最大の:
116 840.03 RUB (10.91%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.13% (14 917.99 RUB)
エクイティによる:
5.23% (7 936.33 RUB)

配布

シンボル ディール Sell Buy
SiH5 355
SiH4 251
SiU4 223
SiZ4 185
SiM4 156
SiM5 152
SiZ3 149
EuZ5 67
SiH6 36
EuU5 22
EuM4 10
RIU5 1
SiZ5 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
SiH5 -838
SiH4 802
SiU4 1K
SiZ4 1.2K
SiM4 784
SiM5 -70
SiZ3 942
EuZ5 -71
SiH6 -4
EuU5 111
EuM4 -51
RIU5 8
SiZ5 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
SiH5 12K
SiH4 12K
SiU4 15K
SiZ4 15K
SiM4 26K
SiM5 7.3K
SiZ3 30K
EuZ5 -2.4K
SiH6 -1.9K
EuU5 2.9K
EuM4 -766
RIU5 320
SiZ5 193
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +38 522.00 RUB
最悪のトレード: -13 308 RUB
最大連続の勝ち: 24
最大連続の負け: 31
最大連続利益: +51 761.03 RUB
最大連続損失: -42 514.03 RUB

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FINAM-AO"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Алготрейдинг. Брокер Финам. Фьючерс Eu евро-рубль. 

Торговля советником Superbot (создатель Владимир Чамин (Vladimir Chamin)).

Цель по доходности 30-100% годовых.
レビューなし
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 07:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 19:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 18:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 07:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.26 10:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged on the signal account
2025.10.20 09:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.05 18:54
Share of trading days is too low
2025.10.05 18:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 18:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 18:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 18:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Futures EA 1 FINAM maz
30 USD/月
38%
0
0
USD
100K
RUB
112
96%
1 608
42%
28%
1.19
145.34
RUB
13%
1:1
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください