- 成長
- Portfolio Value
- エクイティ
- ポートフォリオ
- ドローダウン
トレード:
1 608
利益トレード:
691 (42.97%)
損失トレード:
917 (57.03%)
ベストトレード:
38 522.00 RUB
最悪のトレード:
-13 308.00 RUB
総利益:
1 441 298.20 RUB (412 486 pips)
総損失:
-1 207 595.22 RUB (296 051 pips)
最大連続の勝ち:
50 (51 761.03 RUB)
最大連続利益:
58 336.99 RUB (24)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
27.68%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
2.00
長いトレード:
799 (49.69%)
短いトレード:
809 (50.31%)
プロフィットファクター:
1.19
期待されたペイオフ:
145.34 RUB
平均利益:
2 085.82 RUB
平均損失:
-1 316.90 RUB
最大連続の負け:
44 (-42 514.03 RUB)
最大連続損失:
-51 843.97 RUB (31)
月間成長:
-0.74%
年間予想:
-11.26%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 884.00 RUB
最大の:
116 840.03 RUB (10.91%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.13% (14 917.99 RUB)
エクイティによる:
5.23% (7 936.33 RUB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|SiH5
|355
|SiH4
|251
|SiU4
|223
|SiZ4
|185
|SiM4
|156
|SiM5
|152
|SiZ3
|149
|EuZ5
|67
|SiH6
|36
|EuU5
|22
|EuM4
|10
|RIU5
|1
|SiZ5
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|SiH5
|-838
|SiH4
|802
|SiU4
|1K
|SiZ4
|1.2K
|SiM4
|784
|SiM5
|-70
|SiZ3
|942
|EuZ5
|-71
|SiH6
|-4
|EuU5
|111
|EuM4
|-51
|RIU5
|8
|SiZ5
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|SiH5
|12K
|SiH4
|12K
|SiU4
|15K
|SiZ4
|15K
|SiM4
|26K
|SiM5
|7.3K
|SiZ3
|30K
|EuZ5
|-2.4K
|SiH6
|-1.9K
|EuU5
|2.9K
|EuM4
|-766
|RIU5
|320
|SiZ5
|193
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +38 522.00 RUB
最悪のトレード: -13 308 RUB
最大連続の勝ち: 24
最大連続の負け: 31
最大連続利益: +51 761.03 RUB
最大連続損失: -42 514.03 RUB
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FINAM-AO"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Алготрейдинг. Брокер Финам. Фьючерс Eu евро-рубль.
Торговля советником Superbot (создатель Владимир Чамин (Vladimir Chamin)).
Цель по доходности 30-100% годовых.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
38%
0
0
USD
USD
100K
RUB
RUB
112
96%
1 608
42%
28%
1.19
145.34
RUB
RUB
13%
1:1