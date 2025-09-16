- 성장
트레이드:
1 614
이익 거래:
692 (42.87%)
손실 거래:
922 (57.13%)
최고의 거래:
38 522.00 RUB
최악의 거래:
-13 308.00 RUB
총 수익:
1 443 610.20 RUB (413 642 pips)
총 손실:
-1 209 526.22 RUB (296 946 pips)
연속 최대 이익:
50 (51 761.03 RUB)
연속 최대 이익:
58 336.99 RUB (24)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
30.95%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
18 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
2.00
롱(주식매수):
802 (49.69%)
숏(주식차입매도):
812 (50.31%)
수익 요인:
1.19
기대수익:
145.03 RUB
평균 이익:
2 086.14 RUB
평균 손실:
-1 311.85 RUB
연속 최대 손실:
44 (-42 514.03 RUB)
연속 최대 손실:
-51 843.97 RUB (31)
월별 성장률:
-0.67%
연간 예측:
-8.15%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4 884.00 RUB
최대한의:
116 840.03 RUB (10.91%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.13% (14 917.99 RUB)
자본금별:
5.23% (7 936.33 RUB)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|SiH5
|355
|SiH4
|251
|SiU4
|223
|SiZ4
|185
|SiM4
|156
|SiM5
|152
|SiZ3
|149
|EuZ5
|67
|SiH6
|42
|EuU5
|22
|EuM4
|10
|RIU5
|1
|SiZ5
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|SiH5
|-838
|SiH4
|802
|SiU4
|1K
|SiZ4
|1.2K
|SiM4
|784
|SiM5
|-70
|SiZ3
|942
|EuZ5
|-71
|SiH6
|3
|EuU5
|111
|EuM4
|-51
|RIU5
|8
|SiZ5
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|SiH5
|12K
|SiH4
|12K
|SiU4
|15K
|SiZ4
|15K
|SiM4
|26K
|SiM5
|7.3K
|SiZ3
|30K
|EuZ5
|-2.4K
|SiH6
|-1.6K
|EuU5
|2.9K
|EuM4
|-766
|RIU5
|320
|SiZ5
|193
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FINAM-AO"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Алготрейдинг. Брокер Финам. Фьючерс Eu евро-рубль.
Торговля советником Superbot (создатель Владимир Чамин (Vladimir Chamin)).
Цель по доходности 30-100% годовых.
리뷰 없음
