시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Futures EA FINAM maz
Vladimir Mazyrin

Futures EA FINAM maz

Vladimir Mazyrin
0 리뷰
안정성
114
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 39%
FINAM-AO
1:1
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 포트폴리오 가치
  • 자본
  • 포트폴리오
  • 축소
트레이드:
1 614
이익 거래:
692 (42.87%)
손실 거래:
922 (57.13%)
최고의 거래:
38 522.00 RUB
최악의 거래:
-13 308.00 RUB
총 수익:
1 443 610.20 RUB (413 642 pips)
총 손실:
-1 209 526.22 RUB (296 946 pips)
연속 최대 이익:
50 (51 761.03 RUB)
연속 최대 이익:
58 336.99 RUB (24)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
30.95%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
18 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
2.00
롱(주식매수):
802 (49.69%)
숏(주식차입매도):
812 (50.31%)
수익 요인:
1.19
기대수익:
145.03 RUB
평균 이익:
2 086.14 RUB
평균 손실:
-1 311.85 RUB
연속 최대 손실:
44 (-42 514.03 RUB)
연속 최대 손실:
-51 843.97 RUB (31)
월별 성장률:
-0.67%
연간 예측:
-8.15%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4 884.00 RUB
최대한의:
116 840.03 RUB (10.91%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.13% (14 917.99 RUB)
자본금별:
5.23% (7 936.33 RUB)

배포

심볼 Sell Buy
SiH5 355
SiH4 251
SiU4 223
SiZ4 185
SiM4 156
SiM5 152
SiZ3 149
EuZ5 67
SiH6 42
EuU5 22
EuM4 10
RIU5 1
SiZ5 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
SiH5 -838
SiH4 802
SiU4 1K
SiZ4 1.2K
SiM4 784
SiM5 -70
SiZ3 942
EuZ5 -71
SiH6 3
EuU5 111
EuM4 -51
RIU5 8
SiZ5 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
SiH5 12K
SiH4 12K
SiU4 15K
SiZ4 15K
SiM4 26K
SiM5 7.3K
SiZ3 30K
EuZ5 -2.4K
SiH6 -1.6K
EuU5 2.9K
EuM4 -766
RIU5 320
SiZ5 193
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +38 522.00 RUB
최악의 거래: -13 308 RUB
연속 최대 이익: 24
연속 최대 손실: 31
연속 최대 이익: +51 761.03 RUB
연속 최대 손실: -42 514.03 RUB

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FINAM-AO"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Алготрейдинг. Брокер Финам. Фьючерс Eu евро-рубль. 

Торговля советником Superbot (создатель Владимир Чамин (Vladimir Chamin)).

Цель по доходности 30-100% годовых.
리뷰 없음
2026.01.06 07:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 07:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 19:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 18:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 07:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.26 10:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged on the signal account
2025.10.20 09:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.05 18:54
Share of trading days is too low
2025.10.05 18:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 18:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Futures EA FINAM maz
월별 30 USD
39%
0
0
USD
100K
RUB
114
96%
1 614
42%
31%
1.19
145.03
RUB
13%
1:1
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.