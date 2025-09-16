СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Futures EA 1 FINAM maz
Vladimir Mazyrin

Futures EA 1 FINAM maz

Vladimir Mazyrin
0 отзывов
Надежность
112 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 38%
FINAM-AO
1:1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Стоимость портфеля
  • Средства
  • Портфель
  • Просадка
Всего трейдов:
1 608
Прибыльных трейдов:
691 (42.97%)
Убыточных трейдов:
917 (57.03%)
Лучший трейд:
38 522.00 RUB
Худший трейд:
-13 308.00 RUB
Общая прибыль:
1 441 298.20 RUB (412 486 pips)
Общий убыток:
-1 207 595.22 RUB (296 051 pips)
Макс. серия выигрышей:
50 (51 761.03 RUB)
Макс. прибыль в серии:
58 336.99 RUB (24)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
27.68%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
2.00
Длинных трейдов:
799 (49.69%)
Коротких трейдов:
809 (50.31%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
145.34 RUB
Средняя прибыль:
2 085.82 RUB
Средний убыток:
-1 316.90 RUB
Макс. серия проигрышей:
44 (-42 514.03 RUB)
Макс. убыток в серии:
-51 843.97 RUB (31)
Прирост в месяц:
-0.93%
Годовой прогноз:
-11.26%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 884.00 RUB
Максимальная:
116 840.03 RUB (10.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.13% (14 917.99 RUB)
По эквити:
5.23% (7 936.33 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
SiH5 355
SiH4 251
SiU4 223
SiZ4 185
SiM4 156
SiM5 152
SiZ3 149
EuZ5 67
SiH6 36
EuU5 22
EuM4 10
RIU5 1
SiZ5 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
SiH5 -838
SiH4 802
SiU4 1K
SiZ4 1.2K
SiM4 784
SiM5 -70
SiZ3 942
EuZ5 -71
SiH6 -4
EuU5 111
EuM4 -51
RIU5 8
SiZ5 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
SiH5 12K
SiH4 12K
SiU4 15K
SiZ4 15K
SiM4 26K
SiM5 7.3K
SiZ3 30K
EuZ5 -2.4K
SiH6 -1.9K
EuU5 2.9K
EuM4 -766
RIU5 320
SiZ5 193
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +38 522.00 RUB
Худший трейд: -13 308 RUB
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 31
Макс. прибыль в серии: +51 761.03 RUB
Макс. убыток в серии: -42 514.03 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FINAM-AO" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Алготрейдинг. Брокер Финам. Фьючерс Eu евро-рубль. 

Торговля советником Superbot (создатель Владимир Чамин (Vladimir Chamin)).

Цель по доходности 30-100% годовых.
Нет отзывов
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 07:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 19:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 18:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 07:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.26 10:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged on the signal account
2025.10.20 09:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.05 18:54
Share of trading days is too low
2025.10.05 18:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 18:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 18:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 18:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Futures EA 1 FINAM maz
30 USD в месяц
38%
0
0
USD
100K
RUB
112
96%
1 608
42%
28%
1.19
145.34
RUB
13%
1:1
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.