Всего трейдов:
1 608
Прибыльных трейдов:
691 (42.97%)
Убыточных трейдов:
917 (57.03%)
Лучший трейд:
38 522.00 RUB
Худший трейд:
-13 308.00 RUB
Общая прибыль:
1 441 298.20 RUB (412 486 pips)
Общий убыток:
-1 207 595.22 RUB (296 051 pips)
Макс. серия выигрышей:
50 (51 761.03 RUB)
Макс. прибыль в серии:
58 336.99 RUB (24)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
27.68%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
2.00
Длинных трейдов:
799 (49.69%)
Коротких трейдов:
809 (50.31%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
145.34 RUB
Средняя прибыль:
2 085.82 RUB
Средний убыток:
-1 316.90 RUB
Макс. серия проигрышей:
44 (-42 514.03 RUB)
Макс. убыток в серии:
-51 843.97 RUB (31)
Прирост в месяц:
-0.93%
Годовой прогноз:
-11.26%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 884.00 RUB
Максимальная:
116 840.03 RUB (10.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.13% (14 917.99 RUB)
По эквити:
5.23% (7 936.33 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|SiH5
|355
|SiH4
|251
|SiU4
|223
|SiZ4
|185
|SiM4
|156
|SiM5
|152
|SiZ3
|149
|EuZ5
|67
|SiH6
|36
|EuU5
|22
|EuM4
|10
|RIU5
|1
|SiZ5
|1

50 100 150 200 250 300 350 400

50 100 150 200 250 300 350 400

50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|SiH5
|-838
|SiH4
|802
|SiU4
|1K
|SiZ4
|1.2K
|SiM4
|784
|SiM5
|-70
|SiZ3
|942
|EuZ5
|-71
|SiH6
|-4
|EuU5
|111
|EuM4
|-51
|RIU5
|8
|SiZ5
|3

2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K

2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K

2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|SiH5
|12K
|SiH4
|12K
|SiU4
|15K
|SiZ4
|15K
|SiM4
|26K
|SiM5
|7.3K
|SiZ3
|30K
|EuZ5
|-2.4K
|SiH6
|-1.9K
|EuU5
|2.9K
|EuM4
|-766
|RIU5
|320
|SiZ5
|193

25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K

25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K

25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +38 522.00 RUB
Худший трейд: -13 308 RUB
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 31
Макс. прибыль в серии: +51 761.03 RUB
Макс. убыток в серии: -42 514.03 RUB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FINAM-AO" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Алготрейдинг. Брокер Финам. Фьючерс Eu евро-рубль.
Торговля советником Superbot (создатель Владимир Чамин (Vladimir Chamin)).
Цель по доходности 30-100% годовых.
Нет отзывов
