Vladimir Mazyrin

Futures EA 1 FINAM maz

Vladimir Mazyrin
0 comentarios
Fiabilidad
112 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 38%
FINAM-AO
1:1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Valor del portafolio
  • Equidad
  • Portafolio
  • Reducción
Total de Trades:
1 608
Transacciones Rentables:
691 (42.97%)
Transacciones Irrentables:
917 (57.03%)
Mejor transacción:
38 522.00 RUB
Peor transacción:
-13 308.00 RUB
Beneficio Bruto:
1 441 298.20 RUB (412 486 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 207 595.22 RUB (296 051 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
50 (51 761.03 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
58 336.99 RUB (24)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
27.68%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
2.00
Transacciones Largas:
799 (49.69%)
Transacciones Cortas:
809 (50.31%)
Factor de Beneficio:
1.19
Beneficio Esperado:
145.34 RUB
Beneficio medio:
2 085.82 RUB
Pérdidas medias:
-1 316.90 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
44 (-42 514.03 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-51 843.97 RUB (31)
Crecimiento al mes:
-0.74%
Pronóstico anual:
-11.26%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 884.00 RUB
Máxima:
116 840.03 RUB (10.91%)
Reducción relativa:
De balance:
13.13% (14 917.99 RUB)
De fondos:
5.23% (7 936.33 RUB)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
SiH5 355
SiH4 251
SiU4 223
SiZ4 185
SiM4 156
SiM5 152
SiZ3 149
EuZ5 67
SiH6 36
EuU5 22
EuM4 10
RIU5 1
SiZ5 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
SiH5 -838
SiH4 802
SiU4 1K
SiZ4 1.2K
SiM4 784
SiM5 -70
SiZ3 942
EuZ5 -71
SiH6 -4
EuU5 111
EuM4 -51
RIU5 8
SiZ5 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
SiH5 12K
SiH4 12K
SiU4 15K
SiZ4 15K
SiM4 26K
SiM5 7.3K
SiZ3 30K
EuZ5 -2.4K
SiH6 -1.9K
EuU5 2.9K
EuM4 -766
RIU5 320
SiZ5 193
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +38 522.00 RUB
Peor transacción: -13 308 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 24
Máximo de pérdidas consecutivas: 31
Beneficio máximo consecutivo: +51 761.03 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -42 514.03 RUB

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FINAM-AO" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Алготрейдинг. Брокер Финам. Фьючерс Eu евро-рубль. 

Торговля советником Superbot (создатель Владимир Чамин (Vladimir Chamin)).

Цель по доходности 30-100% годовых.
No hay comentarios
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 07:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 19:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 18:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 07:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.26 10:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged on the signal account
2025.10.20 09:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.05 18:54
Share of trading days is too low
2025.10.05 18:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 18:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 18:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 18:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
