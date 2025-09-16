- Incremento
- Valor del portafolio
- Equidad
- Portafolio
- Reducción
Total de Trades:
1 608
Transacciones Rentables:
691 (42.97%)
Transacciones Irrentables:
917 (57.03%)
Mejor transacción:
38 522.00 RUB
Peor transacción:
-13 308.00 RUB
Beneficio Bruto:
1 441 298.20 RUB (412 486 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 207 595.22 RUB (296 051 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
50 (51 761.03 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
58 336.99 RUB (24)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
27.68%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
2.00
Transacciones Largas:
799 (49.69%)
Transacciones Cortas:
809 (50.31%)
Factor de Beneficio:
1.19
Beneficio Esperado:
145.34 RUB
Beneficio medio:
2 085.82 RUB
Pérdidas medias:
-1 316.90 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
44 (-42 514.03 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-51 843.97 RUB (31)
Crecimiento al mes:
-0.74%
Pronóstico anual:
-11.26%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 884.00 RUB
Máxima:
116 840.03 RUB (10.91%)
Reducción relativa:
De balance:
13.13% (14 917.99 RUB)
De fondos:
5.23% (7 936.33 RUB)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|SiH5
|355
|SiH4
|251
|SiU4
|223
|SiZ4
|185
|SiM4
|156
|SiM5
|152
|SiZ3
|149
|EuZ5
|67
|SiH6
|36
|EuU5
|22
|EuM4
|10
|RIU5
|1
|SiZ5
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|SiH5
|-838
|SiH4
|802
|SiU4
|1K
|SiZ4
|1.2K
|SiM4
|784
|SiM5
|-70
|SiZ3
|942
|EuZ5
|-71
|SiH6
|-4
|EuU5
|111
|EuM4
|-51
|RIU5
|8
|SiZ5
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|SiH5
|12K
|SiH4
|12K
|SiU4
|15K
|SiZ4
|15K
|SiM4
|26K
|SiM5
|7.3K
|SiZ3
|30K
|EuZ5
|-2.4K
|SiH6
|-1.9K
|EuU5
|2.9K
|EuM4
|-766
|RIU5
|320
|SiZ5
|193
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +38 522.00 RUB
Peor transacción: -13 308 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 24
Máximo de pérdidas consecutivas: 31
Beneficio máximo consecutivo: +51 761.03 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -42 514.03 RUB
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FINAM-AO" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Алготрейдинг. Брокер Финам. Фьючерс Eu евро-рубль.
Торговля советником Superbot (создатель Владимир Чамин (Vladimir Chamin)).
Цель по доходности 30-100% годовых.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
38%
0
0
USD
USD
100K
RUB
RUB
112
96%
1 608
42%
28%
1.19
145.34
RUB
RUB
13%
1:1