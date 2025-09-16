SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Trend SG
Yi Jian Feng

Trend SG

Yi Jian Feng
0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -24%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 018
Kârla kapanan işlemler:
666 (65.42%)
Zararla kapanan işlemler:
352 (34.58%)
En iyi işlem:
256.06 USD
En kötü işlem:
-928.48 USD
Brüt kâr:
35 913.13 USD (10 032 912 pips)
Brüt zarar:
-37 650.52 USD (12 124 619 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (772.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 084.78 USD (16)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
45.69%
Maks. mevduat yükü:
9.62%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
66
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.44
Alış işlemleri:
513 (50.39%)
Satış işlemleri:
505 (49.61%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-1.71 USD
Ortalama kâr:
53.92 USD
Ortalama zarar:
-106.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-777.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 723.28 USD (5)
Aylık büyüme:
11.94%
Yıllık tahmin:
144.89%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 377.48 USD
Maksimum:
3 912.61 USD (183.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.85% (3 914.91 USD)
Varlığa göre:
10.95% (695.59 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 602
XAUUSD 363
USDJPY 32
GBPUSD 17
EURUSD 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -590
XAUUSD -1.8K
USDJPY 374
GBPUSD 296
EURUSD -41
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -2.1M
XAUUSD -20K
USDJPY 334
GBPUSD 1.4K
EURUSD -101
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +256.06 USD
En kötü işlem: -928 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +772.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -777.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
İnceleme yok
2025.09.26 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 02:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 13:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 17:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.19% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
