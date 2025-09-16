- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 894
Negociações com lucro:
1 249 (65.94%)
Negociações com perda:
645 (34.05%)
Melhor negociação:
935.55 USD
Pior negociação:
-2 694.00 USD
Lucro bruto:
133 764.15 USD (19 131 011 pips)
Perda bruta:
-133 698.75 USD (20 128 510 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (772.23 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 780.94 USD (10)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
59.72%
Depósito máximo carregado:
46.19%
Último negócio:
22 horas atrás
Negociações por semana:
54
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
1 005 (53.06%)
Negociações curtas:
889 (46.94%)
Fator de lucro:
1.00
Valor esperado:
0.03 USD
Lucro médio:
107.10 USD
Perda média:
-207.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-1 120.62 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 193.10 USD (5)
Crescimento mensal:
-8.76%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6 006.32 USD
Máximo:
14 816.19 USD (101.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
80.87% (7 543.93 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.50% (2 903.22 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|979
|XAUUSD
|771
|USDJPY
|49
|GBPUSD
|20
|US500
|18
|EURUSD
|17
|NAS100
|12
|JPN225
|11
|US30
|9
|AUDCAD
|8
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|2.1K
|XAUUSD
|-981
|USDJPY
|526
|GBPUSD
|-493
|US500
|-32
|EURUSD
|-483
|NAS100
|-315
|JPN225
|-858
|US30
|587
|AUDCAD
|25
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|-923K
|XAUUSD
|-47K
|USDJPY
|760
|GBPUSD
|-370
|US500
|-1.7K
|EURUSD
|-1.5K
|NAS100
|-15K
|JPN225
|-96K
|US30
|84K
|AUDCAD
|1.7K
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +935.55 USD
Pior negociação: -2 694 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +772.23 USD
Máxima perda consecutiva: -1 120.62 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real15
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
500 USD por mês
-29%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
27
0%
1 894
65%
60%
1.00
0.03
USD
USD
81%
1:500