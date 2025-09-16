SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Trend SG
Yi Jian Feng

Trend SG

Yi Jian Feng
0 comentários
27 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 500 USD por mês
crescimento desde 2025 -29%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 894
Negociações com lucro:
1 249 (65.94%)
Negociações com perda:
645 (34.05%)
Melhor negociação:
935.55 USD
Pior negociação:
-2 694.00 USD
Lucro bruto:
133 764.15 USD (19 131 011 pips)
Perda bruta:
-133 698.75 USD (20 128 510 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (772.23 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 780.94 USD (10)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
59.72%
Depósito máximo carregado:
46.19%
Último negócio:
22 horas atrás
Negociações por semana:
54
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
1 005 (53.06%)
Negociações curtas:
889 (46.94%)
Fator de lucro:
1.00
Valor esperado:
0.03 USD
Lucro médio:
107.10 USD
Perda média:
-207.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-1 120.62 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 193.10 USD (5)
Crescimento mensal:
-8.76%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6 006.32 USD
Máximo:
14 816.19 USD (101.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
80.87% (7 543.93 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.50% (2 903.22 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 979
XAUUSD 771
USDJPY 49
GBPUSD 20
US500 18
EURUSD 17
NAS100 12
JPN225 11
US30 9
AUDCAD 8
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 2.1K
XAUUSD -981
USDJPY 526
GBPUSD -493
US500 -32
EURUSD -483
NAS100 -315
JPN225 -858
US30 587
AUDCAD 25
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD -923K
XAUUSD -47K
USDJPY 760
GBPUSD -370
US500 -1.7K
EURUSD -1.5K
NAS100 -15K
JPN225 -96K
US30 84K
AUDCAD 1.7K
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +935.55 USD
Pior negociação: -2 694 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +772.23 USD
Máxima perda consecutiva: -1 120.62 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
1.00 × 2
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.13 16:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.13 14:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 20:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 20:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 01:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.62% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 17:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 08:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 07:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 06:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 02:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 15:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 14:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 13:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 23:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.29 13:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 02:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 01:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 02:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Trend SG
500 USD por mês
-29%
0
0
USD
10K
USD
27
0%
1 894
65%
60%
1.00
0.03
USD
81%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.