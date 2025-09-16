A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 1 FBS-Real 1.00 × 2 Exness-MT5Real15 1.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 2.00 × 1 GTCGlobalTrade-Server 4.16 × 43 Exness-MT5Real5 5.91 × 11 Exness-MT5Real10 7.00 × 1 HFMarketsGlobal-Live3 17.00 × 11