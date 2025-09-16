СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Trend SG
Yi Jian Feng

Trend SG

Yi Jian Feng
0 отзывов
27 недель
0 / 0 USD
Копировать за 500 USD в месяц
прирост с 2025 -19%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 880
Прибыльных трейдов:
1 239 (65.90%)
Убыточных трейдов:
641 (34.10%)
Лучший трейд:
935.55 USD
Худший трейд:
-2 694.00 USD
Общая прибыль:
132 351.01 USD (18 995 663 pips)
Общий убыток:
-130 900.35 USD (20 093 147 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (772.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 780.94 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
58.69%
Макс. загрузка депозита:
46.19%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
62
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.10
Длинных трейдов:
995 (52.93%)
Коротких трейдов:
885 (47.07%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.77 USD
Средняя прибыль:
106.82 USD
Средний убыток:
-204.21 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 120.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 193.10 USD (5)
Прирост в месяц:
16.18%
Годовой прогноз:
196.30%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6 006.32 USD
Максимальная:
14 816.19 USD (101.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
80.87% (7 543.93 USD)
По эквити:
21.50% (2 903.22 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 971
XAUUSD 767
USDJPY 49
GBPUSD 20
US500 18
EURUSD 16
NAS100 11
JPN225 11
US30 9
AUDCAD 8
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 1.4K
XAUUSD 887
USDJPY 526
GBPUSD -493
US500 -32
EURUSD -276
NAS100 -318
JPN225 -858
US30 587
AUDCAD 25
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -1M
XAUUSD -44K
USDJPY 760
GBPUSD -370
US500 -1.7K
EURUSD -1.2K
NAS100 -16K
JPN225 -96K
US30 84K
AUDCAD 1.7K
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +935.55 USD
Худший трейд: -2 694 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +772.23 USD
Макс. убыток в серии: -1 120.62 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
1.00 × 2
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Нет отзывов
2025.12.13 16:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.13 14:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 20:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 20:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 01:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.62% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 17:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 08:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 07:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 06:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 02:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 15:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 14:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 13:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 23:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.29 13:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 02:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 01:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 02:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
