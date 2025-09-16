- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 880
Прибыльных трейдов:
1 239 (65.90%)
Убыточных трейдов:
641 (34.10%)
Лучший трейд:
935.55 USD
Худший трейд:
-2 694.00 USD
Общая прибыль:
132 351.01 USD (18 995 663 pips)
Общий убыток:
-130 900.35 USD (20 093 147 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (772.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 780.94 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
58.69%
Макс. загрузка депозита:
46.19%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
62
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.10
Длинных трейдов:
995 (52.93%)
Коротких трейдов:
885 (47.07%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.77 USD
Средняя прибыль:
106.82 USD
Средний убыток:
-204.21 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 120.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 193.10 USD (5)
Прирост в месяц:
16.18%
Годовой прогноз:
196.30%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6 006.32 USD
Максимальная:
14 816.19 USD (101.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
80.87% (7 543.93 USD)
По эквити:
21.50% (2 903.22 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|971
|XAUUSD
|767
|USDJPY
|49
|GBPUSD
|20
|US500
|18
|EURUSD
|16
|NAS100
|11
|JPN225
|11
|US30
|9
|AUDCAD
|8
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|1.4K
|XAUUSD
|887
|USDJPY
|526
|GBPUSD
|-493
|US500
|-32
|EURUSD
|-276
|NAS100
|-318
|JPN225
|-858
|US30
|587
|AUDCAD
|25
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-1M
|XAUUSD
|-44K
|USDJPY
|760
|GBPUSD
|-370
|US500
|-1.7K
|EURUSD
|-1.2K
|NAS100
|-16K
|JPN225
|-96K
|US30
|84K
|AUDCAD
|1.7K
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +935.55 USD
Худший трейд: -2 694 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +772.23 USD
Макс. убыток в серии: -1 120.62 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real15
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
500 USD в месяц
-19%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
27
0%
1 880
65%
59%
1.01
0.77
USD
USD
81%
1:500