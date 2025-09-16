SegnaliSezioni
Yi Jian Feng

Trend SG

Yi Jian Feng
0 recensioni
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 -24%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 014
Profit Trade:
664 (65.48%)
Loss Trade:
350 (34.52%)
Best Trade:
256.06 USD
Worst Trade:
-928.48 USD
Profitto lordo:
35 877.70 USD (10 017 512 pips)
Perdita lorda:
-37 565.30 USD (12 087 569 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (772.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 084.78 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
45.69%
Massimo carico di deposito:
9.62%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
65
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.43
Long Trade:
510 (50.30%)
Short Trade:
504 (49.70%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-1.66 USD
Profitto medio:
54.03 USD
Perdita media:
-107.33 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-777.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 723.28 USD (5)
Crescita mensile:
10.88%
Previsione annuale:
132.05%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 377.48 USD
Massimale:
3 912.61 USD (183.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.85% (3 914.91 USD)
Per equità:
10.95% (695.59 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 598
XAUUSD 363
USDJPY 32
GBPUSD 17
EURUSD 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -540
XAUUSD -1.8K
USDJPY 374
GBPUSD 296
EURUSD -41
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -2.1M
XAUUSD -20K
USDJPY 334
GBPUSD 1.4K
EURUSD -101
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +256.06 USD
Worst Trade: -928 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +772.23 USD
Massima perdita consecutiva: -777.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Non ci sono recensioni
2025.09.26 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 02:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 13:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 17:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.19% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
