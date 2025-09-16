- Crescita
Trade:
1 014
Profit Trade:
664 (65.48%)
Loss Trade:
350 (34.52%)
Best Trade:
256.06 USD
Worst Trade:
-928.48 USD
Profitto lordo:
35 877.70 USD (10 017 512 pips)
Perdita lorda:
-37 565.30 USD (12 087 569 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (772.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 084.78 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
45.69%
Massimo carico di deposito:
9.62%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
65
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.43
Long Trade:
510 (50.30%)
Short Trade:
504 (49.70%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-1.66 USD
Profitto medio:
54.03 USD
Perdita media:
-107.33 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-777.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 723.28 USD (5)
Crescita mensile:
10.88%
Previsione annuale:
132.05%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 377.48 USD
Massimale:
3 912.61 USD (183.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.85% (3 914.91 USD)
Per equità:
10.95% (695.59 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|598
|XAUUSD
|363
|USDJPY
|32
|GBPUSD
|17
|EURUSD
|4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-540
|XAUUSD
|-1.8K
|USDJPY
|374
|GBPUSD
|296
|EURUSD
|-41
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-2.1M
|XAUUSD
|-20K
|USDJPY
|334
|GBPUSD
|1.4K
|EURUSD
|-101
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +256.06 USD
Worst Trade: -928 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +772.23 USD
Massima perdita consecutiva: -777.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
