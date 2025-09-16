시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Trend SG
Yi Jian Feng

Trend SG

Yi Jian Feng
0 리뷰
안정성
28
0 / 0 USD
월별 500 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 75%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 993
이익 거래:
1 327 (66.58%)
손실 거래:
666 (33.42%)
최고의 거래:
1 258.56 USD
최악의 거래:
-2 694.00 USD
총 수익:
156 552.63 USD (20 252 580 pips)
총 손실:
-141 615.39 USD (20 504 560 pips)
연속 최대 이익:
19 (772.23 USD)
연속 최대 이익:
4 780.94 USD (10)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
59.72%
최대 입금량:
46.19%
최근 거래:
7 분 전
주별 거래 수:
75
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
1.01
롱(주식매수):
1 071 (53.74%)
숏(주식차입매도):
922 (46.26%)
수익 요인:
1.11
기대수익:
7.49 USD
평균 이익:
117.97 USD
평균 손실:
-212.64 USD
연속 최대 손실:
9 (-1 120.62 USD)
연속 최대 손실:
-4 193.10 USD (5)
월별 성장률:
26.05%
연간 예측:
316.08%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6 006.32 USD
최대한의:
14 816.19 USD (101.66%)
상대적 삭감:
잔고별:
80.87% (7 543.93 USD)
자본금별:
21.50% (2 903.22 USD)

배포

심볼 Sell Buy
BTCUSD 1019
XAUUSD 818
USDJPY 50
GBPUSD 20
EURUSD 19
US500 19
JPN225 15
NAS100 13
US30 11
AUDCAD 8
ETHUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BTCUSD 7.4K
XAUUSD 7.1K
USDJPY 587
GBPUSD -493
EURUSD -476
US500 11
JPN225 -191
NAS100 -219
US30 1.1K
AUDCAD 25
ETHUSD 63
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BTCUSD -319K
XAUUSD -35K
USDJPY 1.1K
GBPUSD -370
EURUSD -1.4K
US500 -1.1K
JPN225 -11K
NAS100 -9.8K
US30 123K
AUDCAD 1.7K
ETHUSD 400
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 258.56 USD
최악의 거래: -2 694 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +772.23 USD
연속 최대 손실: -1 120.62 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TradeMaxGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
1.00 × 2
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
리뷰 없음
2025.12.31 06:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 190 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 16:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.13 14:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 20:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 20:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 01:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.62% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 17:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 08:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 07:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 06:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 02:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 15:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 14:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 13:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 23:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.29 13:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 02:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 01:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
Trend SG
월별 500 USD
75%
0
0
USD
25K
USD
28
0%
1 993
66%
60%
1.10
7.49
USD
81%
1:500
