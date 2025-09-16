- 자본
- 축소
트레이드:
1 993
이익 거래:
1 327 (66.58%)
손실 거래:
666 (33.42%)
최고의 거래:
1 258.56 USD
최악의 거래:
-2 694.00 USD
총 수익:
156 552.63 USD (20 252 580 pips)
총 손실:
-141 615.39 USD (20 504 560 pips)
연속 최대 이익:
19 (772.23 USD)
연속 최대 이익:
4 780.94 USD (10)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
59.72%
최대 입금량:
46.19%
최근 거래:
7 분 전
주별 거래 수:
75
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
1.01
롱(주식매수):
1 071 (53.74%)
숏(주식차입매도):
922 (46.26%)
수익 요인:
1.11
기대수익:
7.49 USD
평균 이익:
117.97 USD
평균 손실:
-212.64 USD
연속 최대 손실:
9 (-1 120.62 USD)
연속 최대 손실:
-4 193.10 USD (5)
월별 성장률:
26.05%
연간 예측:
316.08%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6 006.32 USD
최대한의:
14 816.19 USD (101.66%)
상대적 삭감:
잔고별:
80.87% (7 543.93 USD)
자본금별:
21.50% (2 903.22 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1019
|XAUUSD
|818
|USDJPY
|50
|GBPUSD
|20
|EURUSD
|19
|US500
|19
|JPN225
|15
|NAS100
|13
|US30
|11
|AUDCAD
|8
|ETHUSD
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|7.4K
|XAUUSD
|7.1K
|USDJPY
|587
|GBPUSD
|-493
|EURUSD
|-476
|US500
|11
|JPN225
|-191
|NAS100
|-219
|US30
|1.1K
|AUDCAD
|25
|ETHUSD
|63
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|-319K
|XAUUSD
|-35K
|USDJPY
|1.1K
|GBPUSD
|-370
|EURUSD
|-1.4K
|US500
|-1.1K
|JPN225
|-11K
|NAS100
|-9.8K
|US30
|123K
|AUDCAD
|1.7K
|ETHUSD
|400
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 258.56 USD
최악의 거래: -2 694 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +772.23 USD
연속 최대 손실: -1 120.62 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TradeMaxGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음
