SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Trend SG
Yi Jian Feng

Trend SG

Yi Jian Feng
0 Bewertungen
27 Wochen
0 / 0 USD
Für 500 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -17%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 904
Gewinntrades:
1 258 (66.07%)
Verlusttrades:
646 (33.93%)
Bester Trade:
935.55 USD
Schlechtester Trade:
-2 694.00 USD
Bruttoprofit:
135 536.07 USD (19 248 958 pips)
Bruttoverlust:
-133 794.01 USD (20 140 826 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (772.23 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 780.94 USD (10)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
59.72%
Max deposit load:
46.19%
Letzter Trade:
21 Minuten
Trades pro Woche:
54
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.12
Long-Positionen:
1 010 (53.05%)
Short-Positionen:
894 (46.95%)
Profit-Faktor:
1.01
Mathematische Gewinnerwartung:
0.91 USD
Durchschnittlicher Profit:
107.74 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-207.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-1 120.62 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 193.10 USD (5)
Wachstum pro Monat :
4.72%
Jahresprognose:
57.22%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6 006.32 USD
Maximaler:
14 816.19 USD (101.66%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
80.87% (7 543.93 USD)
Kapital:
21.50% (2 903.22 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 984
XAUUSD 775
USDJPY 49
GBPUSD 20
US500 18
EURUSD 17
NAS100 12
JPN225 12
US30 9
AUDCAD 8
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 2.6K
XAUUSD 104
USDJPY 526
GBPUSD -493
US500 -32
EURUSD -483
NAS100 -315
JPN225 -792
US30 587
AUDCAD 25
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD -828K
XAUUSD -44K
USDJPY 760
GBPUSD -370
US500 -1.7K
EURUSD -1.5K
NAS100 -15K
JPN225 -88K
US30 84K
AUDCAD 1.7K
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +935.55 USD
Schlechtester Trade: -2 694 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +772.23 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 120.62 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
1.00 × 2
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Keine Bewertungen
2025.12.13 16:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.13 14:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 20:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 20:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 01:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.62% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 17:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 08:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 07:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 06:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 02:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 15:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 14:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 13:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 23:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.29 13:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 02:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 01:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 02:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Trend SG
500 USD pro Monat
-17%
0
0
USD
12K
USD
27
0%
1 904
66%
60%
1.01
0.91
USD
81%
1:500
