Trades insgesamt:
1 904
Gewinntrades:
1 258 (66.07%)
Verlusttrades:
646 (33.93%)
Bester Trade:
935.55 USD
Schlechtester Trade:
-2 694.00 USD
Bruttoprofit:
135 536.07 USD (19 248 958 pips)
Bruttoverlust:
-133 794.01 USD (20 140 826 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (772.23 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 780.94 USD (10)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
59.72%
Max deposit load:
46.19%
Letzter Trade:
21 Minuten
Trades pro Woche:
54
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.12
Long-Positionen:
1 010 (53.05%)
Short-Positionen:
894 (46.95%)
Profit-Faktor:
1.01
Mathematische Gewinnerwartung:
0.91 USD
Durchschnittlicher Profit:
107.74 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-207.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-1 120.62 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 193.10 USD (5)
Wachstum pro Monat :
4.72%
Jahresprognose:
57.22%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6 006.32 USD
Maximaler:
14 816.19 USD (101.66%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
80.87% (7 543.93 USD)
Kapital:
21.50% (2 903.22 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|984
|XAUUSD
|775
|USDJPY
|49
|GBPUSD
|20
|US500
|18
|EURUSD
|17
|NAS100
|12
|JPN225
|12
|US30
|9
|AUDCAD
|8
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|2.6K
|XAUUSD
|104
|USDJPY
|526
|GBPUSD
|-493
|US500
|-32
|EURUSD
|-483
|NAS100
|-315
|JPN225
|-792
|US30
|587
|AUDCAD
|25
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|-828K
|XAUUSD
|-44K
|USDJPY
|760
|GBPUSD
|-370
|US500
|-1.7K
|EURUSD
|-1.5K
|NAS100
|-15K
|JPN225
|-88K
|US30
|84K
|AUDCAD
|1.7K
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +935.55 USD
Schlechtester Trade: -2 694 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +772.23 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 120.62 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real15
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Keine Bewertungen
