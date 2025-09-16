- Incremento
Total de Trades:
1 894
Transacciones Rentables:
1 249 (65.94%)
Transacciones Irrentables:
645 (34.05%)
Mejor transacción:
935.55 USD
Peor transacción:
-2 694.00 USD
Beneficio Bruto:
133 764.15 USD (19 131 011 pips)
Pérdidas Brutas:
-133 698.75 USD (20 128 510 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (772.23 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 780.94 USD (10)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
59.72%
Carga máxima del depósito:
46.19%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
54
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
1 005 (53.06%)
Transacciones Cortas:
889 (46.94%)
Factor de Beneficio:
1.00
Beneficio Esperado:
0.03 USD
Beneficio medio:
107.10 USD
Pérdidas medias:
-207.28 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-1 120.62 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 193.10 USD (5)
Crecimiento al mes:
-8.76%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
6 006.32 USD
Máxima:
14 816.19 USD (101.66%)
Reducción relativa:
De balance:
80.87% (7 543.93 USD)
De fondos:
21.50% (2 903.22 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|979
|XAUUSD
|771
|USDJPY
|49
|GBPUSD
|20
|US500
|18
|EURUSD
|17
|NAS100
|12
|JPN225
|11
|US30
|9
|AUDCAD
|8
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|2.1K
|XAUUSD
|-981
|USDJPY
|526
|GBPUSD
|-493
|US500
|-32
|EURUSD
|-483
|NAS100
|-315
|JPN225
|-858
|US30
|587
|AUDCAD
|25
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|-923K
|XAUUSD
|-47K
|USDJPY
|760
|GBPUSD
|-370
|US500
|-1.7K
|EURUSD
|-1.5K
|NAS100
|-15K
|JPN225
|-96K
|US30
|84K
|AUDCAD
|1.7K
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +935.55 USD
Peor transacción: -2 694 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +772.23 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 120.62 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real15
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
