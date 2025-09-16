SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Trend SG
Yi Jian Feng

Trend SG

Yi Jian Feng
27 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -29%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 894
Transacciones Rentables:
1 249 (65.94%)
Transacciones Irrentables:
645 (34.05%)
Mejor transacción:
935.55 USD
Peor transacción:
-2 694.00 USD
Beneficio Bruto:
133 764.15 USD (19 131 011 pips)
Pérdidas Brutas:
-133 698.75 USD (20 128 510 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (772.23 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 780.94 USD (10)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
59.72%
Carga máxima del depósito:
46.19%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
54
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
1 005 (53.06%)
Transacciones Cortas:
889 (46.94%)
Factor de Beneficio:
1.00
Beneficio Esperado:
0.03 USD
Beneficio medio:
107.10 USD
Pérdidas medias:
-207.28 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-1 120.62 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 193.10 USD (5)
Crecimiento al mes:
-8.76%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
6 006.32 USD
Máxima:
14 816.19 USD (101.66%)
Reducción relativa:
De balance:
80.87% (7 543.93 USD)
De fondos:
21.50% (2 903.22 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 979
XAUUSD 771
USDJPY 49
GBPUSD 20
US500 18
EURUSD 17
NAS100 12
JPN225 11
US30 9
AUDCAD 8
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 2.1K
XAUUSD -981
USDJPY 526
GBPUSD -493
US500 -32
EURUSD -483
NAS100 -315
JPN225 -858
US30 587
AUDCAD 25
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD -923K
XAUUSD -47K
USDJPY 760
GBPUSD -370
US500 -1.7K
EURUSD -1.5K
NAS100 -15K
JPN225 -96K
US30 84K
AUDCAD 1.7K
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +935.55 USD
Peor transacción: -2 694 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +772.23 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 120.62 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
1.00 × 2
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
2025.12.13 16:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.13 14:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 20:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 20:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 01:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.62% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 17:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 08:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 07:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 06:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 02:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 15:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 14:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 13:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 23:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.29 13:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 02:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 01:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 02:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Trend SG
500 USD al mes
-29%
0
0
USD
10K
USD
27
0%
1 894
65%
60%
1.00
0.03
USD
81%
1:500
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.