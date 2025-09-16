- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 888
盈利交易:
1 245 (65.94%)
亏损交易:
643 (34.06%)
最好交易:
935.55 USD
最差交易:
-2 694.00 USD
毛利:
133 578.21 USD (19 087 919 pips)
毛利亏损:
-132 708.18 USD (20 126 639 pips)
最大连续赢利:
19 (772.23 USD)
最大连续盈利:
4 780.94 USD (10)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
58.69%
最大入金加载:
46.19%
最近交易:
36 几分钟前
每周交易:
56
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.06
长期交易:
1 002 (53.07%)
短期交易:
886 (46.93%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.46 USD
平均利润:
107.29 USD
平均损失:
-206.39 USD
最大连续失误:
9 (-1 120.62 USD)
最大连续亏损:
-4 193.10 USD (5)
每月增长:
16.88%
年度预测:
204.84%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
6 006.32 USD
最大值:
14 816.19 USD (101.66%)
相对跌幅:
结余:
80.87% (7 543.93 USD)
净值:
21.50% (2 903.22 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|976
|XAUUSD
|770
|USDJPY
|49
|GBPUSD
|20
|US500
|18
|EURUSD
|16
|NAS100
|11
|JPN225
|11
|US30
|9
|AUDCAD
|8
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|1.9K
|XAUUSD
|-194
|USDJPY
|526
|GBPUSD
|-493
|US500
|-32
|EURUSD
|-276
|NAS100
|-318
|JPN225
|-858
|US30
|587
|AUDCAD
|25
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-966K
|XAUUSD
|-45K
|USDJPY
|760
|GBPUSD
|-370
|US500
|-1.7K
|EURUSD
|-1.2K
|NAS100
|-16K
|JPN225
|-96K
|US30
|84K
|AUDCAD
|1.7K
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +935.55 USD
最差交易: -2 694 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +772.23 USD
最大连续亏损: -1 120.62 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
