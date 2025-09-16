信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Trend SG
Yi Jian Feng

Trend SG

Yi Jian Feng
0条评论
27
0 / 0 USD
每月复制 500 USD per 
增长自 2025 -23%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 888
盈利交易:
1 245 (65.94%)
亏损交易:
643 (34.06%)
最好交易:
935.55 USD
最差交易:
-2 694.00 USD
毛利:
133 578.21 USD (19 087 919 pips)
毛利亏损:
-132 708.18 USD (20 126 639 pips)
最大连续赢利:
19 (772.23 USD)
最大连续盈利:
4 780.94 USD (10)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
58.69%
最大入金加载:
46.19%
最近交易:
36 几分钟前
每周交易:
56
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.06
长期交易:
1 002 (53.07%)
短期交易:
886 (46.93%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.46 USD
平均利润:
107.29 USD
平均损失:
-206.39 USD
最大连续失误:
9 (-1 120.62 USD)
最大连续亏损:
-4 193.10 USD (5)
每月增长:
16.88%
年度预测:
204.84%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
6 006.32 USD
最大值:
14 816.19 USD (101.66%)
相对跌幅:
结余:
80.87% (7 543.93 USD)
净值:
21.50% (2 903.22 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 976
XAUUSD 770
USDJPY 49
GBPUSD 20
US500 18
EURUSD 16
NAS100 11
JPN225 11
US30 9
AUDCAD 8
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 1.9K
XAUUSD -194
USDJPY 526
GBPUSD -493
US500 -32
EURUSD -276
NAS100 -318
JPN225 -858
US30 587
AUDCAD 25
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD -966K
XAUUSD -45K
USDJPY 760
GBPUSD -370
US500 -1.7K
EURUSD -1.2K
NAS100 -16K
JPN225 -96K
US30 84K
AUDCAD 1.7K
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +935.55 USD
最差交易: -2 694 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +772.23 USD
最大连续亏损: -1 120.62 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
1.00 × 2
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
没有评论
2025.12.13 16:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.13 14:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 20:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 20:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 01:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.62% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 17:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 08:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 07:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 06:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 02:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 15:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 14:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 13:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 23:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.29 13:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 02:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 01:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 02:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
