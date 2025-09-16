- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 894
利益トレード:
1 249 (65.94%)
損失トレード:
645 (34.05%)
ベストトレード:
935.55 USD
最悪のトレード:
-2 694.00 USD
総利益:
133 764.15 USD (19 131 011 pips)
総損失:
-133 698.75 USD (20 128 510 pips)
最大連続の勝ち:
19 (772.23 USD)
最大連続利益:
4 780.94 USD (10)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
59.72%
最大入金額:
46.19%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
54
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
1 005 (53.06%)
短いトレード:
889 (46.94%)
プロフィットファクター:
1.00
期待されたペイオフ:
0.03 USD
平均利益:
107.10 USD
平均損失:
-207.28 USD
最大連続の負け:
9 (-1 120.62 USD)
最大連続損失:
-4 193.10 USD (5)
月間成長:
-8.76%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
6 006.32 USD
最大の:
14 816.19 USD (101.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
80.87% (7 543.93 USD)
エクイティによる:
21.50% (2 903.22 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|979
|XAUUSD
|771
|USDJPY
|49
|GBPUSD
|20
|US500
|18
|EURUSD
|17
|NAS100
|12
|JPN225
|11
|US30
|9
|AUDCAD
|8
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|2.1K
|XAUUSD
|-981
|USDJPY
|526
|GBPUSD
|-493
|US500
|-32
|EURUSD
|-483
|NAS100
|-315
|JPN225
|-858
|US30
|587
|AUDCAD
|25
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|-923K
|XAUUSD
|-47K
|USDJPY
|760
|GBPUSD
|-370
|US500
|-1.7K
|EURUSD
|-1.5K
|NAS100
|-15K
|JPN225
|-96K
|US30
|84K
|AUDCAD
|1.7K
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +935.55 USD
最悪のトレード: -2 694 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +772.23 USD
最大連続損失: -1 120.62 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real15
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
レビューなし
