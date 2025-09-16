シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Trend SG
Yi Jian Feng

Trend SG

Yi Jian Feng
レビュー0件
27週間
0 / 0 USD
月額  500  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -29%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 894
利益トレード:
1 249 (65.94%)
損失トレード:
645 (34.05%)
ベストトレード:
935.55 USD
最悪のトレード:
-2 694.00 USD
総利益:
133 764.15 USD (19 131 011 pips)
総損失:
-133 698.75 USD (20 128 510 pips)
最大連続の勝ち:
19 (772.23 USD)
最大連続利益:
4 780.94 USD (10)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
59.72%
最大入金額:
46.19%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
54
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
1 005 (53.06%)
短いトレード:
889 (46.94%)
プロフィットファクター:
1.00
期待されたペイオフ:
0.03 USD
平均利益:
107.10 USD
平均損失:
-207.28 USD
最大連続の負け:
9 (-1 120.62 USD)
最大連続損失:
-4 193.10 USD (5)
月間成長:
-8.76%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
6 006.32 USD
最大の:
14 816.19 USD (101.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
80.87% (7 543.93 USD)
エクイティによる:
21.50% (2 903.22 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 979
XAUUSD 771
USDJPY 49
GBPUSD 20
US500 18
EURUSD 17
NAS100 12
JPN225 11
US30 9
AUDCAD 8
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD 2.1K
XAUUSD -981
USDJPY 526
GBPUSD -493
US500 -32
EURUSD -483
NAS100 -315
JPN225 -858
US30 587
AUDCAD 25
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD -923K
XAUUSD -47K
USDJPY 760
GBPUSD -370
US500 -1.7K
EURUSD -1.5K
NAS100 -15K
JPN225 -96K
US30 84K
AUDCAD 1.7K
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +935.55 USD
最悪のトレード: -2 694 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +772.23 USD
最大連続損失: -1 120.62 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
1.00 × 2
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
レビューなし
2025.12.13 16:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.13 14:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 20:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 20:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 01:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.62% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 17:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 08:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 07:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 06:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 02:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 15:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 14:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 13:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 23:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.29 13:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 02:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 01:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 02:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
コピー

