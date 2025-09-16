SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Trend SG
Yi Jian Feng

Trend SG

Yi Jian Feng
0 avis
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2025 -18%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 004
Bénéfice trades:
660 (65.73%)
Perte trades:
344 (34.26%)
Meilleure transaction:
256.06 USD
Pire transaction:
-928.48 USD
Bénéfice brut:
35 614.40 USD (9 964 208 pips)
Perte brute:
-36 870.59 USD (11 914 151 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (772.23 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 084.78 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
40.33%
Charge de dépôt maximale:
8.66%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
59
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
-0.32
Longs trades:
502 (50.00%)
Courts trades:
502 (50.00%)
Facteur de profit:
0.97
Rendement attendu:
-1.25 USD
Bénéfice moyen:
53.96 USD
Perte moyenne:
-107.18 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-777.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 723.28 USD (5)
Croissance mensuelle:
18.16%
Prévision annuelle:
220.31%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 377.48 USD
Maximal:
3 912.61 USD (183.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
41.85% (3 914.91 USD)
Par fonds propres:
9.02% (633.26 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 592
XAUUSD 359
USDJPY 32
GBPUSD 17
EURUSD 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -199
XAUUSD -1.7K
USDJPY 374
GBPUSD 296
EURUSD -41
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -1.9M
XAUUSD -20K
USDJPY 334
GBPUSD 1.4K
EURUSD -101
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +256.06 USD
Pire transaction: -928 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +772.23 USD
Perte consécutive maximale: -777.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Aucun avis
2025.09.26 02:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 13:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 17:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.19% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
Copier

