Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live 0.00 × 38 Exness-MT5Real20 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 4 Exness-MT5Real 0.00 × 3 OneRoyal-Server 0.00 × 1 Ava-Real 1-MT5 0.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 2 ForexTimeFXTM-Live01 0.33 × 3 FXOpen-MT5 1.00 × 3 ICMarketsSC-MT5 1.30 × 20 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 2.00 × 3 HFMarketsGlobal-Live1 2.50 × 2 PrimeCodex-MT5 2.58 × 24 Alpari-Real01 3.00 × 1 Swissquote-Server 3.19 × 59 Darwinex-Live 3.47 × 1033 XMGlobal-MT5 2 3.57 × 7 Pepperstone-MT5-Live01 4.36 × 14 VantageFXInternational-Live 4.36 × 25 AdmiralMarkets-Live 5.18 × 85 KuberaCapitalMarkets-Server 5.57 × 14 GBEbrokers-LIVE 6.00 × 1 TickmillUK-Live 6.33 × 3 FPMarkets-Live 6.54 × 37 3 daha fazla...