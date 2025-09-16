SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Alvora Darwinex
ALGOECLIPSE LTD

Alvora Darwinex

ALGOECLIPSE LTD
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -1%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
125
Kârla kapanan işlemler:
62 (49.60%)
Zararla kapanan işlemler:
63 (50.40%)
En iyi işlem:
3 378.52 USD
En kötü işlem:
-1 643.28 USD
Brüt kâr:
33 425.65 USD (39 212 pips)
Brüt zarar:
-34 690.40 USD (44 970 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (2 603.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 541.71 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
83.46%
Maks. mevduat yükü:
90.34%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
-0.16
Alış işlemleri:
96 (76.80%)
Satış işlemleri:
29 (23.20%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-10.12 USD
Ortalama kâr:
539.12 USD
Ortalama zarar:
-550.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-5 067.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 067.62 USD (10)
Aylık büyüme:
-1.26%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 112.16 USD
Maksimum:
7 774.61 USD (7.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.43% (7 783.15 USD)
Varlığa göre:
3.23% (3 284.66 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
SP500 22
NDX 22
XAUUSD 19
GBPJPY 19
USDJPY 19
EURJPY 18
GDAXI 3
WS30 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
SP500 -338
NDX 339
XAUUSD -1.3K
GBPJPY -3.7K
USDJPY 6K
EURJPY -2.7K
GDAXI -767
WS30 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
SP500 -425
NDX 1.7K
XAUUSD -4.8K
GBPJPY -753
USDJPY 3.1K
EURJPY -1.3K
GDAXI -3.5K
WS30 134
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 378.52 USD
En kötü işlem: -1 643 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +2 603.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 067.62 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 3
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.58 × 24
Alpari-Real01
3.00 × 1
Swissquote-Server
3.19 × 59
Darwinex-Live
3.47 × 1033
XMGlobal-MT5 2
3.57 × 7
Pepperstone-MT5-Live01
4.36 × 14
VantageFXInternational-Live
4.36 × 25
AdmiralMarkets-Live
5.18 × 85
KuberaCapitalMarkets-Server
5.57 × 14
GBEbrokers-LIVE
6.00 × 1
TickmillUK-Live
6.33 × 3
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Our flagship Alvora Algorithm but on our Darwinex Zero account.
İnceleme yok
2025.09.26 11:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 19:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 08:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 08:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
