SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Alvora Darwinex
ALGOECLIPSE LTD

Alvora Darwinex

ALGOECLIPSE LTD
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 -1%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
120
Bénéfice trades:
59 (49.16%)
Perte trades:
61 (50.83%)
Meilleure transaction:
3 378.52 USD
Pire transaction:
-1 643.28 USD
Bénéfice brut:
32 650.46 USD (37 890 pips)
Perte brute:
-33 204.64 USD (41 061 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (2 603.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 541.71 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
84.95%
Charge de dépôt maximale:
90.34%
Dernier trade:
40 il y a des minutes
Trades par semaine:
38
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
-0.07
Longs trades:
92 (76.67%)
Courts trades:
28 (23.33%)
Facteur de profit:
0.98
Rendement attendu:
-4.62 USD
Bénéfice moyen:
553.40 USD
Perte moyenne:
-544.34 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-5 067.62 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 067.62 USD (10)
Croissance mensuelle:
-0.52%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 112.16 USD
Maximal:
7 774.61 USD (7.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.43% (7 783.15 USD)
Par fonds propres:
3.23% (3 284.66 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
SP500 21
NDX 21
USDJPY 19
XAUUSD 18
GBPJPY 18
EURJPY 17
GDAXI 3
WS30 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
SP500 -595
NDX 173
USDJPY 6K
XAUUSD -286
GBPJPY -4K
EURJPY -2.1K
GDAXI -767
WS30 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
SP500 -769
NDX 907
USDJPY 3.1K
XAUUSD -993
GBPJPY -897
EURJPY -1.1K
GDAXI -3.5K
WS30 134
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 378.52 USD
Pire transaction: -1 643 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +2 603.10 USD
Perte consécutive maximale: -5 067.62 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 33
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 3
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.58 × 24
Swissquote-Server
2.65 × 54
Alpari-Real01
3.00 × 1
Darwinex-Live
3.47 × 1033
XMGlobal-MT5 2
3.57 × 7
Pepperstone-MT5-Live01
4.36 × 14
VantageFXInternational-Live
4.36 × 25
AdmiralMarkets-Live
5.18 × 85
KuberaCapitalMarkets-Server
5.57 × 14
GBEbrokers-LIVE
6.00 × 1
TickmillUK-Live
6.33 × 3
FPMarkets-Live
6.54 × 37
3 plus...
Our flagship Alvora Algorithm but on our Darwinex Zero account.
Aucun avis
2025.09.26 11:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 19:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 08:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 08:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
