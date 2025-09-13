SinyallerBölümler
Hendrik Feri Ferdiana

XM bejo

Hendrik Feri Ferdiana
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 30%
XMGlobal-Real 26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
53
Kârla kapanan işlemler:
22 (41.50%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (58.49%)
En iyi işlem:
5.44 USD
En kötü işlem:
-5.92 USD
Brüt kâr:
94.61 USD (8 670 pips)
Brüt zarar:
-64.58 USD (6 744 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (22.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22.66 USD (5)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
79.90%
Maks. mevduat yükü:
4.38%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
1.59
Alış işlemleri:
29 (54.72%)
Satış işlemleri:
24 (45.28%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
0.57 USD
Ortalama kâr:
4.30 USD
Ortalama zarar:
-2.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-10.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.82 USD (6)
Aylık büyüme:
3.67%
Yıllık tahmin:
44.50%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
18.87 USD (14.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.07% (18.87 USD)
Varlığa göre:
2.20% (2.62 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD# 12
EURGBP# 12
EURUSD# 12
NZDUSD# 9
EURJPY# 8
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD# 8
EURGBP# 14
EURUSD# 18
NZDUSD# 6
EURJPY# -15
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD# 771
EURGBP# 1K
EURUSD# 1.8K
NZDUSD# 586
EURJPY# -2.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.44 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +22.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.82 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.25 13:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.14 14:32
Share of trading days is too low
2025.09.14 14:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.13 22:16
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 15.91% of days out of the 132 days of the signal's entire lifetime.
