Negociações:
122
Negociações com lucro:
43 (35.24%)
Negociações com perda:
79 (64.75%)
Melhor negociação:
5.44 USD
Pior negociação:
-5.92 USD
Lucro bruto:
170.22 USD (15 503 pips)
Perda bruta:
-155.27 USD (14 924 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (22.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
22.66 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
69.08%
Depósito máximo carregado:
6.78%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
0.45
Negociações longas:
67 (54.92%)
Negociações curtas:
55 (45.08%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
0.12 USD
Lucro médio:
3.96 USD
Perda média:
-1.97 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-16.14 USD)
Máxima perda consecutiva:
-16.14 USD (7)
Crescimento mensal:
6.63%
Previsão anual:
80.48%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
33.07 USD (24.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.66% (33.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.37% (2.73 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURGBP#
|36
|GBPUSD#
|30
|EURUSD#
|28
|NZDUSD#
|18
|EURJPY#
|8
|USDJPY#
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURGBP#
|10
|GBPUSD#
|-1
|EURUSD#
|30
|NZDUSD#
|-10
|EURJPY#
|-15
|USDJPY#
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURGBP#
|760
|GBPUSD#
|-91
|EURUSD#
|3K
|NZDUSD#
|-976
|EURJPY#
|-2.3K
|USDJPY#
|196
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
Melhor negociação: +5.44 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +22.66 USD
Máxima perda consecutiva: -16.14 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
