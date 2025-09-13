SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / XM bejo
Hendrik Feri Ferdiana

XM bejo

Hendrik Feri Ferdiana
0 comentários
Confiabilidade
22 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 15%
XMGlobal-Real 26
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
122
Negociações com lucro:
43 (35.24%)
Negociações com perda:
79 (64.75%)
Melhor negociação:
5.44 USD
Pior negociação:
-5.92 USD
Lucro bruto:
170.22 USD (15 503 pips)
Perda bruta:
-155.27 USD (14 924 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (22.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
22.66 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
69.08%
Depósito máximo carregado:
6.78%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
0.45
Negociações longas:
67 (54.92%)
Negociações curtas:
55 (45.08%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
0.12 USD
Lucro médio:
3.96 USD
Perda média:
-1.97 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-16.14 USD)
Máxima perda consecutiva:
-16.14 USD (7)
Crescimento mensal:
6.63%
Previsão anual:
80.48%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
33.07 USD (24.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.66% (33.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.37% (2.73 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURGBP# 36
GBPUSD# 30
EURUSD# 28
NZDUSD# 18
EURJPY# 8
USDJPY# 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURGBP# 10
GBPUSD# -1
EURUSD# 30
NZDUSD# -10
EURJPY# -15
USDJPY# 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURGBP# 760
GBPUSD# -91
EURUSD# 3K
NZDUSD# -976
EURJPY# -2.3K
USDJPY# 196
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +5.44 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +22.66 USD
Máxima perda consecutiva: -16.14 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.11.10 17:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 15:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 14:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.06 08:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 13:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 08:37
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.13% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 13:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.14 14:32
Share of trading days is too low
2025.09.14 14:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.13 22:16
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 15.91% of days out of the 132 days of the signal's entire lifetime.
